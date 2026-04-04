Survivor, 4 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de Imunitate. Marian Godină, cerință uluitoare. O situație neașteptată a avut loc

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc de Imunitate intens. Concurenții au fost nevoiți să dea dovadă de agilitate pe traseu. Competiția a fost strânsă, iar rezultatul final a luat prin surprindere pe toată lumea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 23:00 | Actualizat Sambata, 04 Aprilie 2026, 23:18

Chiar înainte de jocul de Imunitate, Faimoșii s-au bucurat din plin de recompensa câștigată. Aceștia au savurat mâncare delicioasă după o perioadă lungă în care s-au descurcat doar cu ce au avut sau au găsit în junglă.

De altfel, concurenții s-au distrat de minune la parcul acvatic din Punta Cana. Din peisaj nu au lipsit situațiile neașteptate și incidentele. Cristian Boureanu a suferit o accidentare dureroasă. Așadar, acesta nu va putea intra pe teren alături de colegii săi.

Mai mult, Adi Vasile a anunțat că nici Patricia Vizitiu nu va juca pentru Imunitatea din cauza problemelor pe care le are la nivelul gleznelor. Astfel, în competiția de astăzi, 4 aprilie 2026, au intrat trei fete și trei băieți din fiecare echipă.

„Avem un joc important astăzi! (...) Din motive medicale, după cum bine vedeți și știți, Cristian nu poate juca. Și Patricia are probleme medicale cu gleznele și nu va putea intra astăzi pe traseu. Ceea ce înseamnă că alegerile vor fi făcute din trei fete și trei băieți.

Imediat după start veți avea câteva obstacole unde vă va fi testată agilitatea. Urmează o bârnă și două părți pe care va trebui să le traversați cățărându-vă. Un zigzag, o plasă pe sub care vă veți târî o perioadă mai lungă până când ajunge la etapa finală. Acolo o să găsiți o masă pe care veți glisa discuri. Obiectivul este să puneți două discuri după linia neagră. Cel care face asta primul câștigă un punct. Până la zece!”, a dezvăluit prezentatorul TV în săptămâna 13.

Cine a câștigat jocul de Imunitate din săptămâna 13 Survivor România, de pe 4 aprilie 2026. Ce concurent a intrat în posesia colanului de imunitate

Lupta a fost strânsă între Războinici și Faimoși la jocul pentru Imunitate de sâmbătă, 4 aprilie 2026. Toți s-au descurcat foarte bine pe traseu, însă doar o echipă s-a bucurat de victorie. După o pauză de șase săptămâni, concurenții din echipa albastră au reușit să pună mâna pe un astfel de avantaj.

Așadar, membrii din tribul Faimoșilor au intrat la jocul de imunitate personală. Chiar înainte de noua probă, Marian Godină a avut o rugăminte neașteptată. Acesta a dezvăluit că și-ar dori să fie nominalizat la duel pentru că se consideră „veriga slabă” a echipei.

După dezvăluirile sale, o situație neașteptată a avut loc în lupta pentru colanul de imunitate. Cel care a ieșit primul din competiție a fost Gabi Tamaș. Astfel, lupta finala s-a dat între Marian Godină și Ceanu Zheng.

O mișcare greșită a tânărului l-a făcut pe Marian Godină să câștige imunitatea personală. Concurentul nu va putea intra la duel, după consiliu. Acesta are șansa de a rămâne în Republica Dominicană pentru a demonstra că este un adversar de temut.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri de la 20:30, iar sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
