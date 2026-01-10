Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Faimoșii au câștigat avantajele și recompensele, dar urmează bătălia pentru imunitate

Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.

​Survivor 2026 liveblog, 10 ianuarie

10:30

Primul episod a fost lider de audiență! Pasiunea românilor pentru lupta dintre Faimoși și Războinici a fost clară, emisiunea Survivor fiind lider de audiență! De la ora 20:00, cele două triburi revin pe traseu pentru a demonstra că au ceea ce le trebuie pentru a rămâne pe mai departe.

23:30​

A fost o primă zi grea pentru concurenți. Nu au lipsit conflictele din cele două tabere, însă orice tensiune a fost uitată în momentul jocului. Faimoșii au câștigat unelte și banane, dar e doar un prim pas în lupta pentru supraviețuire. Urmează Imunitatea!

Iată câteva din momentele-cheie ale primului episod:

Primul joc de la Survivor 2026:

Prima noaptea a Războinicilor în tabăra lor:

Conflict puternic între Călin Donca și Cristian Boureanu pe insula Faimoșilor:

Victorie pentru Faimoși la jocul pentru recompensă:

Survivor 2026 liveblog, 9 ianuarie

21:00

Vezi cine a câștigat primul joc al noului sezon și ce mare avantaj a primit! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.

20:30

Începe Survivor România 2026! Adi Vasile le urează concurenților bun venit în Republica Dominicană, iar cele două triburi primesc bandanele și totemurile.

18:00

Alex Delea le descoase pe Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu la "Survivor - Povești din junglă". Vezi cele mai noi imagini din show AICI.

16:00

Cu doar câteva ore înainte de marea premieră Survivor România 2026, Adi Vasile, gazda emisiunii, a transmis un mesaj tuturor fanilor emisiunii: "Dragilor, au mai rămas doar câteva ore până la întâlnirea cu premiera noului sezon. Acest moment mă va găsi pe set, filmând pentru a vă aduce lupta pe care o așteptați cu nerăbdare - cea dintre Faimoși și Războinici. Cu toate acestea, vă invit la 20:30 în fața televizoarelor și apoi, pe rețelele sociale, pentru a ne spune cum vi s-a părut prima ediție."

15:30

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan sunt în Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

14:00

În câteva ore, telespectatorii vor vedea cele două triburi înfruntându-se pentru prima dată. Listele complete ale Faimoșilor și Războinicilor sunt disponibile pe site-ul Antena 1.

12:30

Faimoșii și Războinicii vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor. Pe a1.ro, fanii formatului au avut ocazia să vadă în exclusivitate cum arată simbolurile celor două triburi și bandanele ediției din 2026. Imagini aici.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat, cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

9:30

9 ianuarie 2026, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici. 24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.