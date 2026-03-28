Survivor, 28 martie. Ce echipă a câștigat jocul de imunitate. Care a fost scorul la finalul jocului care le-a adus emoții tuturor

Războinicii nu au mai câștigat imunitatea de 5 jocuri.

În lupta de azi pentru imunitate Faimoșii vs Războinicii sunt pregătiți să dea tot ce pot pentru a câștiga și a se impune. Stresul este tot mai mare, iar vocile colegilor de pe margine strigă din ce în ce mai tare, punând presiune pe concurenți.

Războinicii spun că au nevoie să câștige astăzi imunitatea, dorind să demonstreze că au curajul și puterea necesare să câștige acest joc. Războinicii s-au bucurat de recompensă după ce au câștigat ieri jocul de recompensă.

Care este echipa câștigătoare la jocul de imunitate de azi

La prima rundă de alegeri au intrat 4 fete și 3 băieți. Faimoșii au fost cei care au început și și-au expus strategiile primii.

Aris împotriva lui Lucian, Alberto împotriva lui Ceanu, Cristian împotriva lui Gigi, Bianca împotriva Andreei, Olga împotriva Ramonei, Maria împotriva Patriciei, Bianca împotriva lui Patrice – acestea sunt confruntările pentru jocul de imunitate pe traseu.

Al doisprezece-lea joc de imunitate a început. Scorul este 7-4 pentru Faimoși. Lucian de la Războinici și Aris de la Faimoși se întrec pe traseu și cel care câștigă este Aris și aduce un punct echipei Faimoșilor.

Următoarele care se întrec pe traseu sunt Andreea de la Faimoși și Bianca de la Războinici, iar cea care obține punctul este Bianca. Scorul este 1-1. Alberto de la Războinici și Ceanu de la Faimoși intră în cursă. Cel care aduce punct echipei sale este Alberto. Scorul este 2-1 pentru Războinici.

Se întrec apoi Maria de la Războinici și Patricia de la Faimoși. Concurenta care aduce punct echipei sale este Patricia. Scorul este 2-2.

Olga de la Faimoși și Ramona de la Războinici pornesc pe traseu și cea care aduce punct pentru echipa sa este Ramona. Scorul este 3-2 pentru Războinici. Intră apoi pe traseu Cristian de la Faimoși și Gigi de la Războinici. Concurentul care aduce un punct echipei sale este Cristian și este egalitate din nou. Bianca de la Faimoși și Patrice de la Războinici au intrat și ele pe traseu, iar concurenta care aduce un punct echipei sale este Patrice. Scorul este 4-3 pentru Războinici după prima rundă de alegeri.

Începe a doua rundă de alegeri și Războinicii aleg primii. Lucian împotriva lui Ceanu, Andreea împotriva Mariei, Alberto împotriva lui Marian, Bianca împotriva Ramonei, Loredana împotriva Olgăi, Patricia împotriva lui Patrice, Gigi împotriva lui Gabi.

Gabi de la Faimoși și Gigi de la Războinici sunt primii pe traseu și cel care aduce un punct echipei lui este Gabi. Scorul este 4-4. Următoarele pe traseu sunt Olga de la Faimoși și Loredana de la Războinici. Cea care aduce un punct echipei este Loredana. Scorul e 5-4 pentru Războinici.

Următorii pe traseu sunt Marian de la Faimoși și Alberto de la Războinici. Cel care aduce un punct echipei este Alberto. Scorul e 6-4 pentru Războinici. Patricia de la Faimoși și Patrice de la Războinici intră pe traseu, iar concurenta care aduce un punct echipei sale este Patricia. Scorul este 6-5 pentru Războinici. Ramona de la Războinici și Bianca de la Faimoși intră pe traseu, iar cea care aduce punct echipei sale este Bianca. Scorul este 6-6. Următorii pe traseu sunt Lucian de la Războinici și Ceanu de la Faimoși. Cel care aduce punct echipei lui este Lucian. Scorul este 7-6 pentru Războinici. Andreea de la Faimoși și Maria de la Războinici intră pe traseu. Cea care aduce punct echipei sale este Maria. Scorul este 8-6 pentru Faimoși.

Urmează a treia rundă în jocul pentru imunitate. Gabi îl alege pe Gigi. Maria o alege pe Olga.

Gabi de la Faimoși și Gigi de la Războinici intră în cursă și cel care aduce un punct pentru echipa lui este Gabi. Scorul este 8-7 pentru Faimoși. Maria de la Faimoși intră pe traseu cu Olga de la Faimoși și concurenta care aduce un punct echipei sale este Olga. Scorul este 8-8. Intră la egalitate în best off un băiat și o fată din fiecare echipă. Aris și Lucian se luptă în prima rundă. Cel care aduce punct echipei sale este Aris. Scorul este 9-8 pentru Faimoși. Patricia și Bianca intră și ele pe traseu, iar concurenta care aduce punct echipei este Bianca. Scorul e 9-9 și vom avea ștafetă pentru imunitate.

Andreea și Gabriel de la Faimoși și Maria și Alberto de la Războinici intră pentru ștafetă. Andreea și Maria încep jocul și Andreea e prima care iese, iar Gabi începe traseul. Gabi și Alberto se vor lupta pentru imunitatea pentru trib. Cel care aduce punct și aduce câștigul echipei sale este Gabi. Faimoșii câștigă jocul de imunitate.

