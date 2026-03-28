Survivor, 28 martie. Ce echipă a câștigat jocul de imunitate. Care a fost scorul la finalul jocului care le-a adus emoții tuturor

Războinicii nu au mai câștigat imunitatea de 5 jocuri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 23:15 | Actualizat Sambata, 28 Martie 2026, 14:10
Lupta a fost foarte strânsă între cele două echipe, dar după proba de ștafetă, un trib a ieșit învingător. | Antena 1

În lupta de azi pentru imunitate Faimoșii vs Războinicii sunt pregătiți să dea tot ce pot pentru a câștiga și a se impune. Stresul este tot mai mare, iar vocile colegilor de pe margine strigă din ce în ce mai tare, punând presiune pe concurenți.

Războinicii spun că au nevoie să câștige astăzi imunitatea, dorind să demonstreze că au curajul și puterea necesare să câștige acest joc. Războinicii s-au bucurat de recompensă după ce au câștigat ieri jocul de recompensă.

Care este echipa câștigătoare la jocul de imunitate de azi

La prima rundă de alegeri au intrat 4 fete și 3 băieți. Faimoșii au fost cei care au început și și-au expus strategiile primii.

Citește și: Aris Eram din tribul Faimoșilor a renunțat pentru prima dată la tricou în timpul competiției. Cum arată concurentul Survivor

Aris împotriva lui Lucian, Alberto împotriva lui Ceanu, Cristian împotriva lui Gigi, Bianca împotriva Andreei, Olga împotriva Ramonei, Maria împotriva Patriciei, Bianca împotriva lui Patrice – acestea sunt confruntările pentru jocul de imunitate pe traseu.

Al doisprezece-lea joc de imunitate a început. Scorul este 7-4 pentru Faimoși. Lucian de la Războinici și Aris de la Faimoși se întrec pe traseu și cel care câștigă este Aris și aduce un punct echipei Faimoșilor.

Următoarele care se întrec pe traseu sunt Andreea de la Faimoși și Bianca de la Războinici, iar cea care obține punctul este Bianca. Scorul este 1-1. Alberto de la Războinici și Ceanu de la Faimoși intră în cursă. Cel care aduce punct echipei sale este Alberto. Scorul este 2-1 pentru Războinici.

Se întrec apoi Maria de la Războinici și Patricia de la Faimoși. Concurenta care aduce punct echipei sale este Patricia. Scorul este 2-2.

Olga de la Faimoși și Ramona de la Războinici pornesc pe traseu și cea care aduce punct pentru echipa sa este Ramona. Scorul este 3-2 pentru Războinici. Intră apoi pe traseu Cristian de la Faimoși și Gigi de la Războinici. Concurentul care aduce un punct echipei sale este Cristian și este egalitate din nou. Bianca de la Faimoși și Patrice de la Războinici au intrat și ele pe traseu, iar concurenta care aduce un punct echipei sale este Patrice. Scorul este 4-3 pentru Războinici după prima rundă de alegeri.

Începe a doua rundă de alegeri și Războinicii aleg primii. Lucian împotriva lui Ceanu, Andreea împotriva Mariei, Alberto împotriva lui Marian, Bianca împotriva Ramonei, Loredana împotriva Olgăi, Patricia împotriva lui Patrice, Gigi împotriva lui Gabi.

Gabi de la Faimoși și Gigi de la Războinici sunt primii pe traseu și cel care aduce un punct echipei lui este Gabi. Scorul este 4-4. Următoarele pe traseu sunt Olga de la Faimoși și Loredana de la Războinici. Cea care aduce un punct echipei este Loredana. Scorul e 5-4 pentru Războinici.

Citește și: Cine l-a întâmpinat pe Andrei Beleuț la aeroport, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

Următorii pe traseu sunt Marian de la Faimoși și Alberto de la Războinici. Cel care aduce un punct echipei este Alberto. Scorul e 6-4 pentru Războinici. Patricia de la Faimoși și Patrice de la Războinici intră pe traseu, iar concurenta care aduce un punct echipei sale este Patricia. Scorul este 6-5 pentru Războinici. Ramona de la Războinici și Bianca de la Faimoși intră pe traseu, iar cea care aduce punct echipei sale este Bianca. Scorul este 6-6. Următorii pe traseu sunt Lucian de la Războinici și Ceanu de la Faimoși. Cel care aduce punct echipei lui este Lucian. Scorul este 7-6 pentru Războinici. Andreea de la Faimoși și Maria de la Războinici intră pe traseu. Cea care aduce punct echipei sale este Maria. Scorul este 8-6 pentru Faimoși.

Urmează a treia rundă în jocul pentru imunitate. Gabi îl alege pe Gigi. Maria o alege pe Olga.

Gabi de la Faimoși și Gigi de la Războinici intră în cursă și cel care aduce un punct pentru echipa lui este Gabi. Scorul este 8-7 pentru Faimoși. Maria de la Faimoși intră pe traseu cu Olga de la Faimoși și concurenta care aduce un punct echipei sale este Olga. Scorul este 8-8. Intră la egalitate în best off un băiat și o fată din fiecare echipă. Aris și Lucian se luptă în prima rundă. Cel care aduce punct echipei sale este Aris. Scorul este 9-8 pentru Faimoși. Patricia și Bianca intră și ele pe traseu, iar concurenta care aduce punct echipei este Bianca. Scorul e 9-9 și vom avea ștafetă pentru imunitate.

Andreea și Gabriel de la Faimoși și Maria și Alberto de la Războinici intră pentru ștafetă. Andreea și Maria încep jocul și Andreea e prima care iese, iar Gabi începe traseul. Gabi și Alberto se vor lupta pentru imunitatea pentru trib. Cel care aduce punct și aduce câștigul echipei sale este Gabi. Faimoșii câștigă jocul de imunitate.

Citește și: Survivor, 22 martie. Ce concurent a fost eliminat. Războinicii s-au mai despărțit de un coechipier: „Îmi pare rău că am pierdut”

AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Observatornews.ro Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Antena 3 Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
După victoria obținută la jocul pentru Recompensă, Războinicii caută câștigul și diseară, la Survivor
După victoria obținută la jocul pentru Recompensă, Războinicii caută câștigul și diseară, la Survivor
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Imaginea de colecție cu Nicu Grigore de la Survivor România 2026 de pe vremea când avea 18 ani
Imaginea de colecție cu Nicu Grigore de la Survivor România 2026 de pe vremea când avea 18 ani
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
