Aris Eram din tribul Faimoșilor a renunțat pentru prima dată la tricou în timpul competiției. Cum arată concurentul Survivor

Aris Eram, concurentul din tribul Faimoșilor, a renunțat pentru prima dată la tricou în timpul competiției, spre surprinderea coechipierilor, dar și a telespectatorilor.

Cum arată Aris Eram din tribul Faimoșilor la bustul gol

Citește și: Survivor România 2026. Faimoșii au câștigat un nou joc de recompensă la proba de Best Of!

Până acum, concurentul nu și-a dorit să se afișeze în public fără să poarte tricou, chiar dacă mulți dintre colegii săi au renunțat la tricouri de câte ori le era cald în timpul probelor. Aris a decis să rămână mereu cu tricoul pe el la fiecare probă, trezind curiozitatea în rândul telespectatoarelor care îl admiră.

Într-o discuție cu Andreea Muntean și Bianca Giurcanu, Aris apare la bustul gol și discută cu colegele sale despre certurile din tribul Războinicilor. Ei vorbesc despre Andrei Beleuț și Alberto Hangan care par să se întreacă în supremație. Amândoi încearcă să își demonstreze curajul și cât sunt ei de puternici, așteptând aprecierile coechipierilor lor.

Citește și: Survivor România 2026. Faimoșii au câștigat cel de-al cincilea joc consecutiv de imunitate. Gabi Tamaș a adus punctul decisiv!

Aris Eram este foarte apreciat pentru educația lui, sinceritatea de care dovadă, dar și curajul pe care l-a demonstrat la fiecare probă atunci când a adus puncte echipei Faimoșilor. Concurentul Survivor România 2026 este extrem de îndrăgit de telespectatori, nu doar pentru răbdarea, anduranța și curajul său, ci și pentru faptul că nu a intrat în conflicte atunci când alți concurenți au avut discuții aprinse.

Aris Eram se bucură și de aprecierea colegilor săi care îl susțin mereu atunci când e rândul lui la probe.

De acasă, chiar dacă nu a primit până acum mesaje de la familie, Aris știe că îl susțin părinții lui și sora lui, Alexia Eram.

Toate aceste săptămâni în condițiile grele din Republica Dominicană și-au pus amprenta pe fizicul lui Aris. Concurentul a slăbit foarte mult de când a intrat în competiție din cauza faptului că nu se odihnește suficient de bine, mâncarea nu e prea nutritivă, iar emoțiile îl copleșesc uneori, la fel ca pe ceilalți concurenți. În ciuda condițiilor dificile, Aris a demonstrat că poate face față cu brio, fără să se plângă, muncind cot la cot cu colegii săi pentru a găti, a pescui și a conviețui cât mai eficient în tribul Faimoșilor.

Citește și: Survivor România 2026. Jocul de recompensă s-a decis după proba de ștafetă! Războinicii au ieșit învingători