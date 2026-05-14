Stavros Floros, un apicultor în vârstă de 21 de ani, a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice în timpul unei pauze de la filmări. Ce a urmat pentru Survivor Grecia.

Tragedie la Survivor Grecia. Emisiunea, scoasă de pe post după un accident teribil

„Survivor Grecia” a fost scos temporar din grila de programe după ce unul dintre concurenți a fost grav rănit în timpul unei pauze de la filmări.

Stavros Floros, un apicultor în vârstă de 21 de ani, practica pescuitul subacvatic în Republica Dominicană, pe 10 mai, când a fost lovit accidental de o ambarcațiune turistică aflată în trecere.

Potrivit publicației Toronto Sun, elicea bărcii i-a amputat parțial piciorul stâng sub genunchi și i-a provocat răni serioase la glezna dreaptă.

Compania de producție a transmis, printr-un comunicat oficial, că incidentul s-a petrecut „în afara procesului competițional al reality-show-ului” și că tânărul este internat în stare gravă, dar stabilă, fiind în afara oricărui pericol imediat.

„Încă din primul moment s-a intervenit rapid pentru acordarea ajutorului și transportarea în siguranță a concurentului rănit. Autoritățile portuare competente investighează circumstanțele producerii accidentului pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, au precizat reprezentanții AcunMedya, arată acest site.

În urma tragediei, postul TV a anunțat suspendarea temporară a difuzării emisiunii până la finalizarea anchetei.

„Până când cauzele incidentului vor fi clarificate complet, difuzarea programului va fi întreruptă”, a transmis televiziunea.

Reprezentanții postului au mai precizat că urmăresc constant starea de sănătate a lui Stavros Floros și că vor contribui la toate costurile necesare pentru tratament, spitalizare și recuperare medicală.

„Survivor Grecia” se află în prezent la sezonul cu numărul 13, lansat pe 11 ianuarie, și ocupa primul loc de audiență pe intervalul său orar.

Marian Godină, eliminat de la Survivor România

Marian Godină a ajuns la duelul de eliminare din proprie inițiativă, după ce a pus la punct o strategie împreună cu echipa sa. A recunoscut că unul dintre motivele principale pentru care și-a dorit să plece din competiție a fost faptul că nu reușise până acum să câștige recompensa comunicării, ceea ce însemna că nu putuse să vorbească deloc cu familia și apropiații săi pe parcursul Survivor 2026.

La Consiliu, Lucian a fost cel care l-a nominalizat primul pentru duel, iar ulterior numele lui Gabriel Tamaș a completat confruntarea decisivă. Cei doi au avut parte de o probă echilibrată și intensă, în care au încercat să dea totul pe traseu, chiar dacă oboseala acumulată în ultimele săptămâni și-a spus clar cuvântul.

În cele din urmă, Marian Godină a fost învins și a devenit concurentul care părăsește competiția Survivor 2026.