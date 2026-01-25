Antena Căutare
Home Survivor Video Survivor România, 25 ianuarie 2026. Călin Donca l-a criticat în termeni duri pe Gabi Tamaș! Fostul fotbalist a reacționat imediat: Nu am cuvinte să te clasific!
Logo show

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Călin Donca l-a criticat în termeni duri pe Gabi Tamaș! Fostul fotbalist a reacționat imediat: Nu am cuvinte să te clasific!

Episodul 9 din data de 25 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Călin Donca s-a arătat dezamăgit de faptul că Gabi Tamaș a ales să treacă în tribul Războinicilor și că el n-ar acceptat așa ceva! Reacția lui Gabi Tamaș a venit imediat și a spus despre afacerist: Nu am cuvinte să te clasific în vocabularul meu!
Duminica, 25.01.2026, 20:30
x
Survivor România, 25 ianuarie 2026. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au revenit în triburile din care au plecat! Adi Vasile: Misiunea voastra s-a încheiat!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au revenit în triburile din care au plecat! Adi Vasile: Misiunea voastra s-a încheiat!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 23:15 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Consiliul tribal a stabilit ce concurenți merg la duelul de eliminare

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Consiliul tribal a stabilit ce concurenți merg la duelul de eliminare

Logo show Duminica, 25.01.2026, 23:00 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Faimoșii au primit o veste teribilă! Parcursul lui Yasmin Awad în competiție se termină aici!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Faimoșii au primit o veste teribilă! Parcursul lui Yasmin Awad în competiție se termină aici!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 22:30 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi tensiuni în tribul Faimoșilor! Cristian Boureanu, cuvinte dure la adresa lui Călin Donca: Este un laș!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi tensiuni în tribul Faimoșilor! Cristian Boureanu, cuvinte dure la adresa lui Călin Donca: Este un laș!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 22:00 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Reacțiile celor două triburi după lupta pentru provizii! Nicu Grigore a intrat în polemici cu Faimoșii!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Reacțiile celor două triburi după lupta pentru provizii! Nicu Grigore a intrat în polemici cu Faimoșii!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 21:27 Survivor România, 25 ianuarie 2026. O nouă luptă pentru provizii între Faimoși și Războinici! Cine a câștigat

Survivor România, 25 ianuarie 2026. O nouă luptă pentru provizii între Faimoși și Războinici! Cine a câștigat

Logo show Duminica, 25.01.2026, 21:21 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi înțepături între Andrei Beleuț și Războinici: Arunci cu noroi în noi!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi înțepături între Andrei Beleuț și Războinici: Arunci cu noroi în noi!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 20:30 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Larisa Uță îl atacă grav pe Călin Donca: A venit Guru și și-a luat secta!

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Larisa Uță îl atacă grav pe Călin Donca: A venit Guru și și-a luat secta!

Logo show Duminica, 25.01.2026, 20:11 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce avantaje vor avea cei doi

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce avantaje vor avea cei doi

Logo show Duminica, 25.01.2026, 19:50 Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Cele mai comune greșeli de stil pe care le fac femeile

Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Cele mai comune greșeli de stil pe care le fac femeile

Logo show Duminica, 25.01.2026, 12:49 Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Cum îngrijim dinții copiilor

Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Cum îngrijim dinții copiilor

Logo show Duminica, 25.01.2026, 12:48 Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend, 25 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 25.01.2026, 12:46
x