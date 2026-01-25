Survivor România, 25 ianuarie 2026. Călin Donca l-a criticat în termeni duri pe Gabi Tamaș! Fostul fotbalist a reacționat imediat: Nu am cuvinte să te clasific!
Episodul 9 din data de 25 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Călin Donca s-a arătat dezamăgit de faptul că Gabi Tamaș a ales să treacă în tribul Războinicilor și că el n-ar acceptat așa ceva! Reacția lui Gabi Tamaș a venit imediat și a spus despre afacerist: Nu am cuvinte să te clasific în vocabularul meu!
Duminica, 25.01.2026, 20:30