Concurenții TCDU, deciși să ofere un show total în fiecare săptămână! Care sunt cele mai importante lecții pe care le-au primit

Serile de sâmbătă sunt mai bune atunci când se încheie cu un format care duce show-ul la cel mai înalt nivel.

Transformări complete, coregrafii complexe, atenție la gesturi și detalii, concurenții Te cunosc de undeva! le au pe toate pentru a aduce voia bună și cea mai înaltă energie telespectatorilor!

Concurenții sezonului 21 Te cunosc de undeva! deciși să ofere un show total pe scenă, în fiecare săptămână! Care sunt cele mai importante lecții de carieră pe care le-au primit până în prezent?

Sâmbătă, de la ora 20:00, cei de acasă se pot bucura de o nouă ediție din sezonul 21, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Fiecare concurent vine cu experiența din carieră și este dispus să muncească tot mai mult pentru a excela pe scenă, coregrafic, actoricește și vocal. Înainte de cea de-a doua ediție, aceștia au povestit puțin despre punctele lor forte în această competiție.

„Prin tot ceea ce am făcut, de la musical la world music și folclor, de la radio la televiziune, am învățat că scena e un univers mult mai complex decât știm, e un loc unde posibilitățile sunt absolut infinite și că, atât timp cât îți asculți bine inima și intuiția și ești atent la nevoile publicului tău, orice alegere faci va fi cea mai bună.

Scena Te cunosc de undeva! este un loc unde ne vom explora în cel mai frumos mod atât talentele de care știm, cât și cele de care nu prea știm”, spune Bianca Purcărea.

Cristina Ciobănașu e convinsă că în ciuda faptului că e obișnuită să fie aproape de camerele de filmat de la o vârstă fragedă, tot mai are multe de învățat:

„Asta e lecția pe care viața mi-a oferit-o. Performanța nu vine decât din muncă multă și dorință pură. Nu te opri niciodată din învățat și nu te mulțumi cu <<merge și așa>>.”

Cristian Porcari menționează: „Am învățat să îmi urmez instinctul, să fiu eu însumi și să nu mă tem să îmi asum riscuri. În cele din urmă, arta mea reflectă cine sunt, iar cel mai important este să creez ceva care să atingă inimile oamenilor și să rămân sincer față de mine.

Asta este, de fapt, esența unui artist. Disciplina, răbdarea și pasiunea sunt esențiale.”

Iar colegul lui, Mark Stam mai adaugă: „Cele mai importante cuvinte pe care le-am învățat sunt <<Dacă îți dorești ceva cu adevărat, întregul univers conspiră spre realizarea scopului/visului tău>>, dar și <<Succesul e 90% muncă și 10% noroc>> și viața mi-a demonstrat că este așa.”

„Cel mai important lucru pe care l-am învățat în carieră este puterea oamenilor asupra mea, ca artist. Energia pe care o iau de la oameni e hrana mea pentru suflet”, declară Ioana State, în timp ce Tudor (Fly Project) subliniază:

„Tot ce am trăit până azi m-a format în artistul și omul care sunt astăzi. Munca, lipsurile, anii de radio, anii de concerte prin țară și, apoi, prin lume, zilele lungi de studio, echipele și oamenii cu care am lucrat, atât în studio cât și în afara lui, etapele prin care am trecut, dezamăgirile, reușitele, fiecare pas m-a adus unde sunt azi.”

„Lucrurile cu care am plecat la drum, cred că astea sunt bazele carierei mele și care contează, nu doar la mine, ci la orice om care își dorește să faca ceva în viață - seriozitatea, iubirea față de profesie, dedicarea, dorința de a învăța tot timpul și de a evolua.

Tot timpul tind spre o variantă mai buna a mea… și știu că mereu e loc de <<mai bine>>”, povestește Doinița Oancea. Chiar dacă are o carieră care l-a făcut să fie un artist în alt domeniu, Marian Capet știe că tot ce a trăit, l-a pregătit pentru acest sezon:

„Cel mai important lucru pe care l-am învățat de-a lungul anilor și cel mai de preț învățat este faptul că în orice context, trebuie să fii tu însuți, să nu joci un rol, să lași oamenii să te vadă, așa cum ești.

Că niciodată nu trebuie să uit de unde am plecat și cine sunt cu adevărat. Am învățat că butonul de play sau sunetul acțiune nu trebuie să te îndepărteze de tine însuți, ba din contră, să te aducă mai aproape de tine!”

După ce a avut șansa de a fi parte din mai multe formate TV, Emy Alupei menționează: „Adrenalina de la fiecare emisiune este diferită, ca și intensitate , dar sentimentul este unic. Am învățat să am mai multă încredere în mine.

Nu am avut cum, niciodată, să mulțumesc pe toată lumea, deși am încercat mereu, asta este o lecție mare, să te mulțumești pe tine, în primul rând.”

Colega ei de echipă, Laila Hafiz a mai spus: „Eu sunt actriță, dar în pandemie am început să intru și pe zona asta de creare de conținut în social-media, am încercat și stand-up, iar marea mea iubire este muzica.

Ce am înțeles, făcând câte puțin din toate astea, e că dacă nu te bucuri în timpul procesului de lucru, rezultatul nu este îndeajuns de satisfăcător, încât să îți țină de cald pe termen lung. Sper să mă bucur de fiecare etapă, oricât de greu îmi va părea pe moment, vreo situație, sau vreun personaj.”

„Cel mai mult am evoluat când am ieșit din zona de confort, și din când în când mă provoc să fac asta. În același timp, în ultimii ani, am constatat că e mai bine să nu te iei așa în serios, să ai relaxare și să fii foarte flexibil, astfel încât să te bucuri maxim de muzică și de cei care te iubesc, și să vezi mai puțin partea goală a paharului”, declară Alexandra Ungureanu, cea care face echipă cu Keo în acest sezon.

„M-a ajutat faptul că am terminat un liceu de teatru și cred că o să mă ajute acest lucru să intru mai bine în pielea personajului, plus că am și niște ore de canto la activ, deci să sperăm că aceste atuuri mă vor ajuta”, spune Radu Siffredi, cel care îi este partener Oanei Matache.

„Am învățat că nu trebuie să lași frica să te limiteze. Mai ales frica de a te face de rușine. Pentru că ceilalți oameni sunt mult prea stresați cu propriile insecurității ca să le pese real de eșecurile altora”, a mai adăugat aceasta.

Sali Levent, cel care face echipă cu Nick NND a transmis: „Cel mai important lucru pe care l-am învățat, de la unii dintre marii actori cu care am lucrat, este să știu să-l ascult pe celălalt artist.”

