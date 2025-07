Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” – show-ul care aduce spectacolul în prim-plan și oferă bani pe loc. Cătălin Bordea și Nelu Cortea intră în rol de prezentatori.

Antena 1 anunță juriul complet al noului show de entertainment produs de Mona Segall, The Ticket: un line-up eclectic și carismatic, format din Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu. Prezentatori vor fi Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cei doi comedianți au un rol special în show și vor avea și propriile lor intervenții – scurte analize pline de umor și autoironie, în care vor oferi o perspectivă relaxată, dar atentă, asupra fiecărei reprezentații. Cu replici spontane și spirit de observație ascuțit, ei vor adăuga un plus de savoare show-ului.

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket”. Cătălin Bordea și Nelu Cortea în rol de prezentatori

Mihai Bendeac: „Nu am simțit deloc în ultimii trei ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste <<virgule>>. Par inofensive, dar de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 decembrie 1956, până azi.

Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu. Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră (din păcate) mai mult decât m-am îngrijit de familie și de cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere.”

Anca Dinicu: „Scriu aceste rânduri cu inima bubuind de emoție și cu un nod în gât – și nu, nu e de la sarmale ca de obicei, ci pentru că, în doar câteva ore, urmează să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată: să fiu jurată într-o emisiune de tip Talent Show. E o onoare și o responsabilitate mare. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung de partea cealaltă a “baricadei”, dar iată-mă. Promit să fiu sinceră, fără filtre, cu un ochi atent și o inimă deschisă. Voi spune ce gândesc, cu empatie, dar și cu onestitate. Aștept cu bucurie momentul în care concurenții vor păși pe scenă – cu emoții, visuri, curaj și… talent. Mult talent! Îi admir pe toți cei care au curajul să iasă în față și să spună lumii: „Uite ce pot eu!” Ce pot să promit este că voi fi prezentă 100%, că voi oferi feedback autentic și constructiv și că nu va lipsi nici umorul. Vreau ca fiecare apariție pe scenă să fie o experiență pentru toți, și pentru cei de pe scenă, și pentru cei de acasă. Așa că… stați aproape! Începe un nou capitol pentru mine și, sper eu, o emisiune care o să vă țină cu sufletul la gură (și uneori cu lacrimi de râs în colțul ochiului).”

Delia: „Uneori nu e suficient să ai doar talent. Îți trebuie ceva în plus! Dacă ne dai emoție, energie și ne faci să vorbim despre tine — pleci cu banii, nu doar cu aplauzele. Când publicul reacționează, spectacolul e reușit. Iar tu ești spectacolul!”

Maurice Munteanu: „<The Ticket> m-a luat prin surprindere înainte să înceapă. Ceea ce, sincer, e o performanță. În general, lucrurile mă surprind abia după ce se întâmplă — și nu prea des. Dar iată-mă aici, membru al juriului într-un show care promite să fie mai mult decât un simplu concurs. Este, cum să zic… o experiență de viață. Nu aș zice că ies din zona de confort. Nu ies nici măcar din casă, fără un motiv serios. Dar, într-un fel, ies din zona mea. Pentru că deși am fost mereu confortabil cu divertismentul de calitate, acum sunt parte din el. Juriul? O combinație interesantă de personalități, opinii și replici care ar putea, fiecare în parte, să producă un show propriu. Împreună? Nici nu vreau să știu ce poate ieși. Dar știu că va fi cel puțin spectaculos. Interacțiunea cu publicul e altă piesă de rezistență. Publicul e parte din ecuație — și uneori din problemă, dar și din soluție. În <The Ticket>, publicul nu doar privește, ci provoacă, susține și, probabil, comentează zgomotos pe rețele. Ceea ce e exact cum trebuie. Așa că, da, se anunță un show dinamic, surprinzător și puțin imprevizibil. Ca o zi bună la bursă. Ne vedem curând pe micile ecrane — cu biletele pregătite. La propriu.”

Micutzu: ”O să fie un show remarcabil. Toate edițiile trebuie să fie văzute pentru că există șansa ca un concurent să plece cu banii de fiecare dată. Noi o să ne simțim bine, o să ne distrăm. Juriul este unul capabil, iar oamenii care fac parte din acest proiect vin din zona de divertisment. Prin urmare, totul o să fie amuzant! În juriu m-au poziționat în mijloc, dar eu încerc, până la final, să ajung la margine! (râde)”

Nelu Cortea: „Suntem la început de proiect, la început de filmări, dar tot ce pot să vă spun e că am un feeling bun, ceea ce pentru mine e super important. Îmi place că sunt cu <Baby>, noi stăm foarte bine când vine vorba să îi comentăm pe alții și îmi place de mor combinația de jurați. E genul ăla de show unde abia aștept să înceapă, să mă duc și să mă simt bine!”

Cătălin Bordea: ”În primul rând, formatul este nou, iar față de alte proiecte, acesta ne creează o emoție, fiind ceva necunoscut. Având în vedere distribuția, am mare încredere în tot ce o să se întâmple acolo. În plus, eu am mai lucrat cu echipa Monei Segall, știu că sunt profesioniști. Sunt entuziasmat pentru că este primul proiect în care nu mai este vorba doar de comedie, ci de talent. Spre exemplu, dacă ești talentat la pictură sau poți să creezi emoții, o să fii apreciat! Sunt încântat pentru că o să văd un spectacol larg, nu doar de comedie. Eu și Nelu Cortea o să fim peste tot, ca să zic așa! Avem responsabilitatea de a controla juriul și publicul și de a evidenția lucrurile amuzante! (râde)”

Un show atipic pentru peisajul televiziunii românești, The Ticket nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere. Aici, nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Juriul este o oglindă diversă a ceea ce înseamnă entertainment-ul azi: Mihai Bendeac, expert în teatrul de televiziune și umor cu miză, Delia, una dintre cele mai versatile artiste din România, Anca Dinicu, actriță cu fler, expresivitate și autenticitate, Micutzu, om de stand-up, dar și fin observator social, Maurice Munteanu, curator al esteticului și consumator avizat de show-uri de clasă. La finalul fiecărei ediții ei sunt cei care vor trimite un concurent direct în Marea Finală!

The Ticket este un produs original ce poartă semnătura Monei Segall și al echipei ei, și promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase formate ale toamnei. Cu un public implicat, miză reală și jurați care știu exact ce înseamnă un moment memorabil, The Ticket se pregătește să rescrie regulile show-urilor TV din România.