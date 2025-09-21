De la numere de dans, pe role sau cu păpuși până la momente care nu au putut fi privite până la capăt, concurenții au câștigat bani pe loc, fiecare punând în evidență talentul și munca sa. Iată ce s-a întâmplat în a treia ediție a talent show-ului, de pe 20 septembrie 2025!

The Ticket, 20 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a treia ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe scenă | Antena 1

The Ticket a adus o nouă ediție de spectacol în fața telespectatorilor. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun pe scenă pentru a pleca acasă cu o sumă cât mai mare, dar și cu dorința de a ajunge în finală și a pune mâna pe marele premiu de 100.000 de euro.

Ce s-a întâmplat în a treia ediție The Ticket de pe 20 septembrie 2025

De la numere care au ținut sufletul la gură sau momente artistice în care dansul a fost ridicat la rang de artă, până la invenții ieșite din comun, concurenții au câștigat bani pe loc, fiecare punând în evidență talentul și munca sa.

Elina Savga a ridicat sala în picioare cu numărul său pe role, în ediția trei The Ticket, de pe 20 septembrie 2025

Elina Savga vine din Republica Moldova, iar pe scena The Ticket a oferit un spectacol pe role. La bază, concurenta este patinatoare pe gheață, dar, neavând unde să se antreneze în Republica Moldova, a început să se dea pe role.

„În Republica Moldova, m-am ocupat cu patinaj artistic pe gheață de la opt ani și jumătate, ceea ce deja era târziu și până la vreo 17, moment în care patinoarul s-a închis definitiv. Până atunci, lucram trei luni pe an și aveam nevoie să călătorim în Ucraina sau România ca să continuăm să ne antrenăm”, a dezvăluit Elina, care a plecat în Olanda ca să-și îndeplinească visul.

Micutzu a mărturisit că, deși nu-i place genul acesta de muzică, momentul a reușit să îl sensibilizeze.

După o serie de comentarii spumoase între jurați, Elina Savga a primit, pentru momentul ei de poveste, suma de 14.000 de lei.

Vezi momentul video aici:

Ray Mundo, păpușarul cu un talent extraordinar: „Sunt autodidact”

Ray Mundo a pregătit un spectacol de teatru de păpuși, în care personaje au fost artiști consacrați precum Amy Winehouse, Freddie Mercury, Elvis Presley sau Michael Jackson. Concurentul i-a cucerit pe jurați nu doar cu perfecțiunea păpușilor sale, ci și cu faptul că le mânuia extrem de bine.

Ray Mundo s-a născut în orașul Buhuși, județul Bacău, dar de mai bine de 20 de ani este plecat în străinătate, iar tot ce a făcut pe scenă a învățat singur: „Sunt autodidact”.

„Eu am fabricat păpușile. (...) La început nu mi-a ieșit. (...) Am stricat, am aruncat mașini de printat. (...) Aceste păpuși, pentru mine, înseamnă foarte mult. Înseamnă munca mea de 12 ani, efortul, pasiunea, sacrificiul”, a dezvăluit Ray Mundo.

Concurentul a primit, în total, 12.830 de lei.

Vezi momentul video aici:

MIV (Made in Vietnam) a făcut pe scena The Ticket un spectacol care nu s-a mai văzut până acum la televizor

Matt (MIV - made in Vietnam) s-a născut în Vietnam, dar la vârsta de zece ani s-a mutat cu familia sa în America. Aici, a făcut cunoștință cu cultura hip-hop, care a fost ca un fel de refulare a sa, pentru a sta departe de necazuri, dar și pentru a rămâne la dans.

„Mi-am înființat propriul meu grup, care se numește Poreotics. Am mers în turneu cu Justin Bieber, Usher, Bruno Mars și am făcut asta cu grupul timp de cinci ani și apoi am trecut la DJ și producție muzicală. Și, apoi, m-am plictisit de producția muzicală ca DJ, mi-am zis că am nevoie de ceva nou”, a dezvăluit concurentul la testimoniale.

Pe scena The Ticket, Matt a oferit un show care nu s-a mai văzut până acum la televizor! A dansat pe muzică electronică, folosindu-se de luminile unui laser ca efecte speciale. Atât publicul, cât și jurații nu și-au putut lua ochii de la el.

La final, toată sala s-a ridicat în picioare ca să-l aplaude.

„Ești un interpret uimitor și meriți toți bani!”, a zis Delia, iar Micutzu l-a întrebat, ironic, dacă poate fi mai uimitor de atât, adăugând că nu a mai văzut așa ceva până acum.

„Eu am proiectat totul”, a răspuns Matt.

După ce s-a deschis casa de bilete, MIV (Made in Vietnam) a bifat o premieră, având peste 70 de bilete de 200 de lei. În total, concurentul a primit suma de 18.935 de lei.

Vezi momentul video aici:

Liviu Minescu a promis că o să rupă audiențele cu invențiile sale

Liviu Minescu vine din județul Dâmbovița, iar pe scena The Ticket și-a propus să aducă cea mai mare tehnologie: „O să iasă o nebunie curată. O să vă vorbească și pe lumea cealaltă!”, a promis el, înainte de moment.

Pe scena The Ticket, Liviu Minescu a început să își prezinte aparatura, dezvăluind microfoane cu memorie internă sau becuri, o vioară care cântă singură, o chitară MP3 player, un bidon de ulei care produce curent și este compresor în același timp.

„Ai băgat negativul și poți să cânți pe chitară”, a explicat el, care a făcut deliciul publicului.

Liviu Minescu a fost atât de concentrat să își prezinte invențiile, încât nici nu i-a mai băgat în seamă pe jurați.

„Tu cu cine vorbești acum? Nu ai înțeles că omul nu are nicio treabă cu noi?”, i-a zis Mihai Bendeac Deliei.

La final, jurații l-au luat la întrebări, pentru că nu înțelegeau principiile care stau la baza invențiilor sale.

„Un haos incredibil. N-am înțeles ce făceau microfoanele alea, ce a fost cu vioara. N-am înțeles nimic”, a mărturisit Maurice Munteanu la testimoniale.

Pentru invențiile sale, Liviu Minescu a primit, în total, 6.485 de lei.

Vezi momentul video aici:

Sukar Nation au oferit o adevărată atmosferă de concert pe scena The Ticket, în ediția de pe 20 septembrie 2025

Cei din trupa Sukar Nation sunt din Iași, iar pe scena The Ticket au făcut o fuziune între rădăcinile adânci ale trecutului și energia neîmblânzită a prezentului. Concurenții au cântat din voce, la chitară, la saxofon și acordeon și au fost atât de buni încât Mihai Bendeac a avut senzația că sunt o formație de renume.

„Am rămas cu o senzație extraordinară. Am văzut un spectacol în adevăratul sens al cuvântului și o trupă foarte închegată. Sunteți extraordinari”, a jurizat Mihai Bendeac.

„Abia aștept să vă văd live la un concert. O să plătesc pentru asta!”, a adăugat Micutzu.

Trupa Sukar Nation a primit 16.030 de lei.

Vezi momentul video aici:

Calisthenics România au sfidat orice lege a gravitației pe scena The Ticket, în ediția de pe 20 septembrie 2025

Calisthenics România sunt un grup de puști, cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani, care și-au ales acest nume de la sportul pe care îl practică. Pe scena The Ticket, concurenții au dovedit că prin muncă, perseverență și determinare, poți face orice cu corpul tău.

„Prima reacție a oamenilor când ne văd este șoc, se gândesc că suntem atleți de performanță, care facem de 20 de ani sport. Eu m-am apucat la 18 ani și n-am făcut niciun sport înainte. Eram foarte slab și lucrul ăsta mi-a afectat foarte mult încrederea în mine, în special la școală, când se făcea mișto de mine și, în momentul acela, mi-am dorit foarte mult să fac o schimbare. (...) M-am uitat pe internet, am văzut ce exerciții poți să faci și de acolo am descoperit Callistenix. (...) În momentul în care ești capabil să sfidezi orice lege a gravitației nimic nu te mai oprește”, a spus unul dintre ei, în culise.

Momentul lor a început într-un mod atrăgător, cu un filmuleț, în care un călugăr shaolin exemplifica tot felul de mișcări la bara de tracțiune. În scurt timp, cei patru tineri au pășit pe scena The Ticket în port popular, ceea ce a alimentat suspansul momentului.

Renunțând, treptat, la ținutele lor, băieții, dar și fata care era cu ei, au executat la bara de tracțiuni exerciții care au sfidat legea gravitației! S-au ținut în gât de bară, s-au antrenat în tandem și au făcut piruiete în aer.

„Vai de capul meu!”, a zis Nelu Cortea, iar pe Maurice Munteanu l-au lăsat cu gura căscată.

„Mi-a plăcut că au reușit să umple scena în permanență”, a jurizat și Mihai Bendeac, care și-a dorit să încerce și el să stea în gât.

„Doamne ferește!”, a zis Cătălin Bordea, după ce s-a agățat și el de bară.

În fața juraților, tinerii au mai dezvăluit că, deși nu practică acest sport de mici, au ajuns la performanța de a obține medalii naționale și mondiale.

Calisthenics România a primit, în total, 15.455 de lei.

Vezi momentul video aici:

Tianno a oferit dans, muzică și acting pe scena The Ticket, în ediția de pe 20 septembrie 2025

Tatian Gavrilă are 30 de ani și este performer profesionist de meserie. Pe scena The Ticket, concurentul a oferit un spectacol de dans, muzică și acting, alături de dansatoarele sale profesioniste, Luciana și Daria.

Pe lângă asta, Tatian a mai spus despre el că joacă în Chicago Musical București, a fost pe vase de croazieră în străinătate, iar, în Los Angeles, s-a pregătit alături de cei mai mari coregrafi la ora actuală, care prestează pentru Beyonce și Jennifer Lopez. De asemenea, el a mai dansat și în baletele emisiunilor TV.

„Tocurile au venit la pachet cu performance-ul ca abilitate extra”, a adăugat Tatian.

Tianno a adunat în total 10.920 de lei.

Vezi momentul video aici:

Nicu Alb a făcut cu vocea ceva ce nu mulți oameni pot face, iar pe Maurice Munteanu l-a impresionat

Alb Nicu Lucian are 28 de ani și spune despre el că nu este obișnuit cu camerele, deși se filmează singur acasă. Pe scena The Ticket, concurentul a abordat cu vocea stilul de muzică death metal, cu ajutorul unei tehnici greu de realizat.

Deși i-a plăcut enorm momentul, Micutzu și-ar fi dorit să-l vadă într-o trupă: „Când ai o tobă în spate, altfel o simți și tu, dar sunt fanul tău, te urmăresc”.

„M-a impresionat”, a zis Maurice Munteanu.

În total, Nicu Alb a primit 6.715 de lei.

Vezi momentul video aici:

Kranthi Drillman, un show greu de privit pe scena The Ticket, în ediția de pe 20 septembrie 2025

Kranthi Drillman vine din India, dar este cunoscut în toată lumea. Pe scena The Ticket, concurentul a oferit un show care nu a putut fi privit până la capăt. Și-a introdus cuie în nas, și-a băgat limba în ventilatoare, iar, la final, a spart cu barosul nucile de cocos și pepenii din jurul unei doamne, în timp ce era legat la ochi.

Pe vremea când lucra într-un restaurant din India și-a dat seama că are niște abilități mai speciale și nu simte durerea. De atunci, nu a trecut o zi fără să se antreneze și fără să facă lucruri neobișnuite. Până acum, concurentul a adunat patru recorduri mondiale în Guinness book (primul: 75 de pale de ventilator oprite cu limba, într-un minut. Al doilea: 17 bucăți de pui scoase din ulei încins, într-un minut. Al treilea: cel mai greu vehicul tras de un om care înghite săbii, 1944 kg trase. Ultimul: cele mai multe cuie introduse în nas, 22 de cuie, într-un minut).

După ce casa de bilete s-a închis, Kranthi Drillman a primit, în total, 8.605 de lei.

Vezi momentul video aici:

All in one crew i-au făcut Ancăi Dinicu poftă de dans

All in one crew au oferit un show de dans incredibil, cu mișcări în sincron și o conexiune care au cucerit.

„Copiii ăștia m-au rupt! Când au intrat ei... Și tipul ăla de energie... Au fost foarte buni”, a precizat Mihai Bendeac.

Pentru momentul lor, cei de la All in one crew au primit 15.815 de lei.

Vezi momentul video aici:

Otinel l-a imitat unu la unu pe Maurice Munteanu pe scena The Ticket, în ediția trei

Otinel Roșu are 43 de ani și, pentru The Ticket, a ales să nareze textul unui presupus viol. Încercarea sa de a face un monolog teatral nu i-a impresionat pe jurați.

„Îmi place comedia și am vrut să fac acest personaj, pentru că prinde pe TikTok”, a dezvăluit Otinel, care a adăugat că până și pe Maurice Munteanu l-a interpretat pe platformă.

Ca să demonstreze, Otinel s-a folosit de una dintre replicile celebre ale juratului și l-a imitat unu la unu.

„Nu trebuie să te iei întotdeauna după această certificare pe care ți-o dă TikTok-ul și cred că, într-adevăr, pentru un context de genul acesta ar fi fost înțelept din partea ta să alegi un text oarecare decât treaba asta. Nu cred că genul acesta de prestație scenică este pentru tine”, a jurizat Mihai Bendeac, iar Micutzu a adăugat că acest caz nefericit i se pare nepotrivit, existând multe alte monologuri prin cărți.

Otinel Roșu a primit 1.645 de lei.

Vezi momentul video aici:

Gulya a visat toată viața ei să fie dansatoare, iar pe scena The Ticket a mai făcut un pas către visul ei

Oxana este din Rusia și a venit pentru prima dată în România. Pe scena The Ticket, Gulya, așa cum își spune pe scenă, a oferit un spectacol în care a combinat dansul contemporan cu teatrul. Din recuzita sa a făcut parte o pălărie, a cărui franjuri au creat efectele speciale ale momentului demn de aplauze.

Oxana a visat toată viața ei să ajungă dansatoare, iar, la 29 de ani și după 13 ani de dansuri, a ajuns să fie premiată la festivaluri din Rusia și din străinătate.

Pentru ea, numărul pe care l-a executat pe scena The Ticket reprezintă frumusețea interioară.

„Cred că toate răspunsurile, tot ce este important, putem găsi în interiorul nostru. Este doar povestea mea și atât! Obiectivul artei mele, dansului meu, este să inspiri și să fii inspirat”, a mărturisit ea.

Oxana a primit 11.900 de lei, iar pentru ea experiența The Ticket a fost extrem de importantă, deoarece este a doua oară când urcă pe o scenă în Europa.

Vezi momentul video aici:

Trupa Haiducu și-a dorit să ajungă la inima publicului The Ticket

Cei din trupa Haiducu au îmbrăcat muzica populară în nuanțe de rock, iar pe Micutzu l-au cucerit, declarându-se fanul lor. Maurice Munteanu, în schimb, a simțit să o stilizeze puțin pe solista din trupă.

Pentru momentul lor, cei din trupa Haiducu au primit suma de 13.505 de lei.

Vezi momentul video aici:

Jodarfaquir Alexia Doll, singura femeie fachir din lume a venit pe scena The Ticket, în ediția de pe 20 septembrie 2025

Alexia Doll vine din Barcelona, are 38 de ani și este singura femeie fachir din lume. Pe scena The Ticket, concurenta a stat pe ace, a fost atârnată de piele și și-a introdus ace în obraz, totul sub privirile juraților și ale publicului.

Într-o stare euforică, Alexia Doll a dezvăluit că, până acum, s-a suspendat de 89 de ori de propria piele. Însă, de această dată, a vrut să intre în conexiune cu soțul ei care a plecat la Ceruri. Înainte să moară, el era partenerul său de scenă.

Concurenta i-a emoționat pe toți cu povestea ei.

„Și noi, fachirii, avem sentimente și e foarte important ca lumea să înțeleagă filosofia fachirilor”, a adăugat ea.

Jodarfaquir Alexia Doll a primit, în total, 6.625 de lei.

Vezi momentul video aici:

Cine a câștigat a treia ediție The Ticket, de pe 20 septembrie 2025

După ultimul moment al ediției trei The Ticket, a venit din nou cel mai dificil moment al serii. Jurații au trebuit să aleagă un singur concurent, din cei care au reușit să treacă peste suma de 5.000 de lei, pe care să îl trimită în Marea Finală.

După o analiză profundă, care s-a lăsat cu opinii contrare, juriul a hotărât.

„Jurizarea asta a fost nebunie. Simțeam că nu se mai termină discuția”, a spus Anca Dinicu, fiind cea mai lungă deliberare de până acum.

„În această seară, a durat foarte mult, fiindcă, la început, eram cu toții foarte nehotărâți, iar, apoi, am făcut un short list, dar avem un câștigător. Această ediție a show-ului The Ticket a fost câștigată de Made în Vietnam!”, a anunțat Mihai Bendeac.

„Încă o dată aplauze pentru toți cei care au fost aici! Este pentru prima oară, în emisiunea aceasta, când 13 din 14 ajung la departajarea juriului, ceea ce înseamnă că a fost un spectacol toată ziua!”, a ținut să puncteze Cătălin Bordea.

Așadar, câștigătorul celei de-a treia ediții The Ticket, de pe 20 septembrie 2025, este MIV made in Vietnam.

Vezi momentul video aici:

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.