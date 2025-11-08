The Ticket, 8 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția zece a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați

Descoperă cine a câștigat a zecea ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 8 noiembrie 2025 la Antena 1! Verdictul a adus un val puternic de aplauze.

Cea de-a zecea ediție a emisiunii The Ticket a adus un show la superlativ, dar la final doar un număr a putut primi biletul pentru marea finală, unde așteaptă un premiu în valoare de 100.000 de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos pe cine a desemnat juriul drept învingător, în ediția din 8 noiembrie 2025.

La finalul celei de-a zecea ediții The Ticket, juriul a discutat și a ales cine a câștigat ediția din 8 noiembrie 2025. Concurenții care au obținut peste 5.000 de lei au urcat pe scenă și au fost aplaudați frenetic de public. A fost momentul ce a adus un val uriaș de emoții pentru toți, căci dorința de a câștiga a fost mare pentru toți.

„Uneori, în formatul nostru este vorba despre o decizie, dar uneori este vorba despre o constatare. Și cred că în această seară ne aflăm în această situație, în care am constatat ceva. Ca să mai fierb puțin lucrurile, o să spun că în această seară a câștigat un grup. Deci nu avem un câștigător indivudual, doar că acest grup și-a trimis astăzi aici liderul. Câștigătorul serii este Savin Bogdan!”, a fost verdictul dat de Mihai Bendeac.

„Bravo, Bogdan! Mergi în finală unde poți să câștigi 100.000 de euro!”, a anunțat Nelu Cortea.

„Felicitări tuturor!”, a mai zis Cătălin Bordea.

Nu uita să urmărește următoarea ediție a emisiunii The Ticket sâmbătă, pe 15 noiembrie 2025!

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

„The Ticket” se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.