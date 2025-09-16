(P) Michelle Obama vine în România. JIDVEI, vinul oficial al IMPACT București

Antena Căutare
București devine, pentru două zile, capitala ideilor europene. IMPACT București 2025 reunește peste 200 de antreprenori, vizionari și lideri globali într-un dialog despre schimbare, responsabilitate și inovație. Din inima Transilvaniei, Jidvei – simbol al excelenței vitivinicole românești – urcă pe aceeași scenă, fiind desemnat vinul oficial al celui mai important eveniment de business, tehnologie și leadership din Europa de Sud-Est.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 16:41 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 16:46
⁠Esther_Perel_IMPACT Polonia, 2024

Pe 17 și 18 septembrie, IMPACT devine o platformă de dialog, locul unde se conturează agenda strategică a regiunii și se nasc idei cu rezonanță globală.

Vinuri emblematice pentru România, motiv de mândrie și de reprezentare culturală, așezate firesc într-un context global al ideilor și al întâlnirilor cu sens.

„Suntem onorați să fim vinul oficial al IMPACT București 2025. Pentru Jidvei, această scenă este locul în care barierele de limbaj se estompează și rămâne ceea ce ne unește: calitatea, cultura și dialogul. Înseamnă să aducem Țara Vinului în conversația globală și să ducem mai departe tradiția vie a vinurilor românești. Purtăm România cu noi - aici, acasă, și în lume - prin vinuri adevărate, trăite și culese de pe meleagurile noastre.” - Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei.

IMPACT București 2025, scena vocilor care schimbă lumea

De la Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite, autoare de bestselleruri internaționale și producătoare, liderul care a revoluționat agenda educației și sănătății publice prin campanii precum Let’s Move, Reach Higher și prin inițiativa Girls Opportunity Alliance, la Erin Meyer, profesor INSEAD și autoare a bestsellerului The Culture Map, care a schimbat felul în care liderii navighează diferențele culturale în echipe internaționale, și până la Edi Rama, prim-ministru al Albaniei și artist vizual, recunoscut pentru transformarea Tiranei prin proiecte de artă publică și pentru rolul său activ în parcursul european al Albaniei.

Alături de numele globale, scena IMPACT primește și lideri locali și regionali - figuri care au schimbat în profunzime comunitățile din care vin prin sport, tehnologie, mediu și cultura organizațională. Horia Tecău, triplu campion de Grand Slam și medaliat olimpic, rămâne cel mai titrat tenisman român, simbol al perseverenței și eleganței în sport. Din zona media, Jan Mróz (Warner Bros. Discovery, Polonia) - recunoscut pentru comunicarea responsabilă-, iar Marcin Moczyróg (Uber CEE) cel care a redefinit mobilitatea urbană, adaptând Uber la specificul orașelor din regiune.

IMPACT transformă Bucureștiul și, odată cu el, Europa de Sud-Est, într-un laborator de idei pentru lume. IMPACT devine, simplu spus, un spațiu în care lideri globali, antreprenori și inovatori se întâlnesc pentru a testa, valida și conecta soluții. România joacă un rol activ în acest proces – nu doar ca gazdă, ci ca participant autentic la conversațiile cu miză europeană. Un teren fertil pentru idei care pot fi replicate, extinse și duse mai departe.

Agenda urmărește teme ce țin de însăși fibra societății: leadership etic, sănătate într-o lume fragilă și comportamentele digitale care ne modelează alegerile și relațiile cotidiene. La acestea se adaugă direcții esențiale precum securitatea cibernetică într-o eră a interconectării totale; tranziția către o economie verde; transformarea orașelor prin modele urbane reziliente și creative; și emergența start-upurilor ca forță de schimbare rapidă.

În universul ideilor mari, vinurile Jidvei aduc o prezență vie – un mod de a fi aici, cu rost, în fiecare conversație.

În premieră, colecțiile Pinot Noir, Mysterium, Owner’s Choice Ana & Maria și Grand Reserve 2009 se așază pe masa IMPACT, alături de momentele de reflecție, schimb și celebrare.

Când lumea se grăbește să se schimbe, vinul încetinește ritmul, lăsând loc aerului, inspirației autenticității ideilor. Te cheamă să fii aici și acum: în privire, în pahar, în conversație. În prima colecție prezentă la IMPACT 2025, Pinot Noir, Jidvei dezvăluie trei fațete ale aceluiași soi - roșul, adânc și matur; rozé-ul, clar și echilibrat; albul, surprinzător și viu. Mysterium e un labirint de arome și nuanțe, o poveste care intrigă și răsplătește descoperirea. Colecția Owner’s Choice - Ana și Maria aduce în prim-plan respectul pentru arta vinului și continuitatea unei moșteniri de familie. Iar Grand Reserve 2009 este un omagiu adus timpului într-o colecție de vinuri rare, învechite aproape două decenii în sticlă.

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului - atât acasă, cât și pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Eveniment din Polonia în 2024
Două sticle din Colecția Owners Choice Jidvei - Ana & Maria
Natalie Portman la IMPACT Polonia 2023
O sticlă de vin din colecția Grand Reserve Jidvei
Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa - 2.500 ha în inima Transilvaniei.

