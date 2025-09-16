(P) FineStore Virtuții: cea mai bogată selecție de băuturi fine, la prețuri accesibile, din București

Antena Căutare
Cauți băuturi premium la prețuri accesibile în București? Ai acum o super-destinație de bifat: noul magazin FineStore Virtuții, care promite să fie raiul pasionaților de băuturi fine. Deschis recent pe Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, magazinul va deveni rapid locul preferat al celor care apreciază băuturile de calitate, fie că vorbim despre o achiziție pentru acasă, un cadou rafinat sau de un eveniment special.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 15:12 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 15:13
La FineStore Virtuții te așteaptă o colecție impresionantă, de aproape 3.000 de băuturi atent selectate din toată lumea, care acoperă o largă paletă de gusturi.

O selecție cum n-ai mai văzut în București

Iubitorii de vin vor găsi aici o mare varietate de băuturi premiate, din țară și din străinătate. Dacă îți place whisky, vodka sau tequila, pregătește-te să nu știi ce să alegi mai întâi, pentru că rafturile te provoacă să descoperi mereu ceva nou. De la băuturi cu tradiție, la unele de colecție, de la rom exotic, la gin artizanal, aici le ai pe toate, alături de ediții rare și exclusivități, pe care nu le găsești în supermarketuri. Este genul de loc unde intri după o băutură și pleci cu trei, pentru că ofertele sunt de-a dreptul irezistibile, dar și pentru că specialiștii FineStore sunt gata să te ajute să alegi licoarea perfectă pentru răsfăț personal sau pentru a face un cadou deosebit.

Partea cea mai bună? Prețurile din magazin sunt la fel de bune ca pe site-ul FineStore!

Experiență premium, într-un spațiu wow!

Magazinul FineStore Virtuții impresionează și prin dimensiuni. Cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați, aproape de trei ori mai mare decât FineStore Băneasa, îți oferă mai mult loc pentru explorat, mai multe sortimente de descoperit și o experiență de cumpărături mult mai relaxată. De ce contează acest lucru? Pentru că nimic nu e mai neplăcut decât să te străduiești să te strecori printre rafturi cu sticle, stresat să nu dărâmi ceva. Confortul clienților în magazin este la fel de important ca atmosfera prietenoasă și relaxată, totul pentru ca tu să te bucuri din plin de ceea ce transformă o simplă sesiune de cumpărături într-un adevărat tur în universul băuturilor fine.

Nu știi exact ce să alegi? Specialiștii FineStore îți oferă consultanță de specialitate, pentru ca tu să pleci acasă cu băutura perfectă pentru gusturile tale, cu un cadou de-a dreptul memorabil sau cu băuturile ideale pentru a-ți răsfăța invitații la evenimentul special pe care îl organizezi.

Patru motive să nu amâni vizita în noul magazin FineStore

Poate te întrebi de ce să te duci până la magazin când tot ce ai nevoie e la câteva clickuri distanță? Pentru o experiență cu adevărat memorabilă printre mii de băuturi fine, cu prețuri la fel de accesibile ca pe site.

Shopping-ul online este cu siguranță mai comod, dar în magazinul FineStore Virtuții majoritatea băuturilor sunt disponibile pentru degustare. Astfel, alegerea va fi cu siguranță mai ușoară și e prilejul perfect pentru a încerca gusturi noi și pentru a descoperi noi băuturi preferate, despre care probabil nu știai că există.

Magazinul este deschis zilnic, între 10:00 și 22:00, așa că poți trece pe la FineStore Virtuții indiferent cât de aglomerată îți este ziua. Vei avea parte de o experiență completă și complexă, iar curiozitatea îți va fi pusă încercare la fiecare raft în parte.

În plus, accesul este extrem de simplu. Vii cu mașina personală? Magazinul are parcare dedicată clienților. Preferi metroul pentru că vrei să eviți aglomerația de la suprafață? Faci doar 10 minute pe jos de la stația de metrou. Practic, ai toate motivele să ajungi măcar o dată în noua locație FineStore și să vezi cu ochii tăi oferta bogată și prețurile excelente!

Ai toate șansele să pleci acasă cu o sticlă din băutura ta preferată pe care nu ai găsit-o până acum la un preț corect. Poți, totodată, să descoperi și sticle rare pentru colecția personală sau pe care să o împarți cu cei dragi. Cauți să faci un cadou cu adevărat deosebit unei persoane pe care o apreciezi? FineStore Virtuții te așteaptă cu aproape 3.000 de băuturi alese care să te impresioneze și cu o experiență nemaiîntâlnită în București. Vizitează FineStore Virtuții pe Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, deoarece nici nu știi ce ratezi, dacă nu ajungi măcar o dată!

