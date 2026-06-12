Bursa neagră a mamelor surogat - ancheta exclusivă Observator despre piața ascunsă a mamelor de închiriat, la Observator 19

O rețea subterană în care femei vulnerabile sunt recrutate, iar sarcinile ajung obiect de negociere. e

De la grupuri private de Facebook până în spitale de stat și clinici private, ancheta exclusivă Observator, a cărei primă parte a fost difuzată ieri seară, la Observator 19, dezvăluie mecanismul unei piețe ascunse în care mamele surogat sunt căutate, evaluate și plătite ca într-o tranzacție.

Bursa neagră a mamelor surogat - ancheta exclusivă Observator despre piața ascunsă a mamelor de închiriat, joi și vineri, la Observator 19

Într-o investigație filmată cu camera ascunsă, realizată în exclusivitate de reporterii Observator, echipa a intrat într-o lume care funcționează la limita legii, între disperarea celor care își doresc un copil și profitul celor care intermediază „afacerea”. Tinere din România își oferă corpul pentru zeci de mii de euro, intermediari negociază prețuri și promit „soluții”, iar medici de la stat și de la privat explică pas cu pas cum poate fi ocolită legislația.

„Noi scriem că este al ei, ea spune că e cu soţul dumneavoastră, că s-au iubit ei. Îl trece pe el la tată şi apoi ea renunţă la copil şi o să înfiaţi!”, îi explică un medic reporterului sub acoperire.

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Ancheta exclusivă Observator scoate la lumină o adevărată industrie paralelă: grupuri online cu sute de membri, anunțuri pentru „mame surogat”, negocieri directe și rețele de intermediari care recomandă fete dispuse să poarte sarcini pentru bani. Unele cer 30.000 de Euro, altele acceptă câteva mii. Totul funcționează după reguli nescrise, într-o piață pe care autoritățile o ignoră.

„Ca la loterie. Bagi banul, dar nu te aştepţi să ajungi la final”, spune unul dintre intermediarii filmați cu camera ascunsă.

Reporterii Observator au urmărit, în exclusivitate, traseul complet al unei sarcini surogat: de la primele negocieri și analize medicale, până la programări în spitale și discuții despre cum poate fi trecut copilul pe numele altor părinți. În investigație apar și mărturii tulburătoare ale unor femei dispuse să renunțe la copil imediat după naștere, în schimbul banilor.

În România nu există o lege privind mamele surogat, nu există statistici oficiale și nici mecanisme de control. În lipsa regulilor, piața funcționează nestingherită, iar vulnerabilitatea femeilor și disperarea familiilor devin monedă de schimb.

Reacțiile halucinante ale autorităților și ale medicilor implicați, traseul complet al unei sarcini surogat și mecanismul din spatele unei piețe ignorate de stat pot fi urmărite în partea a doua a anchetei exclusive Observator „Bursa neagră a mamelor surogat”, în această seară, în direct la Observator 19 Antena 1.

Prima parte a anchetei Observator poate fi văzută pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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