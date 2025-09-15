Happy Channel lansează campania Curajul de a renaște, dedicată femeilor care au avut puterea să depășească orice obstacol

Antena Căutare
Serialul Curajul de a renaște aduce la Happy Channel, în fiecare seară de luni și marți, de la ora 20:00, călătoria fascinantă a lui Bahar, o femeie aparent fragilă, dar cu o forță interioară uriașă, care are curajul să-și asculte propria voce, redescoperindu-și visurile cândva abandonate.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 13:20
Acum, călătoria ei devine inspirația celei mai noi campanii lansate de Happy Channel, din dorința de a face auzite cele mai frumoase povești din rândul publicului său feminin și de a transmite cel mai puternic mesaj de inspirație și susținere. Pentru că serialul Curajul de a renaște nu e doar povestea lui Bahar. E povestea fiecărei femei care a găsit cândva puterea să spună ”Acum e timpul meu!”.

După ani în care și-a pus familia pe primul loc, Bahar descoperă trădările soțului pentru care renunțase la tot și secretele unei căsnicii pe care o credea solidă – dar are puterea să transforme cele mai dureroase dezamăgiri în combustibilul surprinzătoarei sale renașteri. Astfel, Bahar ia viața de la capăt cu o ambiție nebănuită, în ciuda unor serioase probleme de sănătate cu care se confruntă. La 40 de ani începe cariera în medicină la care nu mai spera și trece printr-un proces de reinventare emoționant, pe parcursul căruia găsește puterea de a-și spune în față, cu toată convingerea: ”EȘTI FOARTE IMPORTANTĂ!”.

Acesta este mesajul campaniei Curajul de a renaște, dedicate tuturor femeilor care au găsit curajul de a-și asculta inima și de a-și urma visul, iar acum sunt gata să-și facă auzită povestea pentru a inspira alte femei.

imagine cu bahar și fundal albastru

Pașii pentru a te alătura acestei campanii: intră pe campanie.tvhappy.ro și scrie povestea care ți-a schimbat viața – iar Happy Channel o va face auzită la Happy Cafe. Astfel, cele mai impresionante povești vor deveni forța care să inspire Curajul de a renaște și să transmită cel mai puternic mesaj de încurajare în cele mai grele momente.

