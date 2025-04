Roberto Schirlibuși, concurentul care l-a provocat pe Puya în rime. Ce a răspuns juratul după ce a primit „leapșa”

Roberto Schirlibuși l-a provocat pe Puya în timpul momentului său de la X Factor, sezonul 11 ediția 11 din 6 aprilie 2025.

Roberto Schirlibuși vine din Hunedoara, are 21 de ani și este student. Tânărul este student, dar a fost pasionat dintotdeauna de muzică, iar acum s-a înscris la X Factor sezonul 11 pentru a-și încerca norocul. Acesta a cântat piesa „Leapșa”, iar la final, a avut o surpriză pentru Puya.

„Am lucrat ca livrator la restaurant. A fost simplu, deși mai greșeam adresele prin oraș. Am mai încurcat o pizza cu hamburgeri, se mai întâmplă. Mereu mi-a plăcut muzica. Singur acasă am scris versuri la 12 ani. M-am luat după alții, am învățat să cânt și în stilul meu. Fac și muzică de dragoste. Merg mai mult pe zona spirituală, de sentimente. Îi cânt iubitei mele ocazional. Ei îi place”, a dezvăluit acesta despre el.

Roberto Schirlibuși, concurentul care l-a provocat pe Puya, la X Factor, sezonul 11 ediția 11 din 6 aprilie 2025

După ce și-a petrecut aproape toată noaptea pe drum și foarte emoționat, Roberto Schirlibuși a dat tot ce a avut mai bun pe scenă. Băiatul a încercat să-i convingă pe cei patru jurați cu o piesă rap în a 11-a ediție X Factor, sezonul 11 din 6 aprilie 2025.

Rimele lui au venit în rafală, iar schimburile de ritm i-au ținuți pe toți ochi și urechi către concurent. „Eminem, tu ești?”, a întrebat Mihai Morar din culise când l-a auzit pe Roberto.

La final, tânărul l-a provocat pe Puya la un battle de rap. „Pasez leapșa lui Puya și subiect închis”, a fost versul prin care concurentul a încheiat piesa cu același nume.

Marius Moga a plusat și el și l-a încurajat pe colegul lui de la masa juriului să îi răspundă lui Roberto. Cu toate acestea, raper-ul a refuzat să îi dea replica. „Nici el n-a făcut freestyle și eu oricum nu sunt adeptul freestyle-ului. Cred în versurile scrise cu un sens. În timp ce mi le scriu, le gândesc să aibă un sens și după aceea, le spun. Pot să fac flow-uri, să sune mișto, dar pentru mine contează foarte mult sensul a ceea ce spun. La mine primează. E un alt stil de a face lucrurile. Eu sunt mai bătran. Întâi fac temele, le trec pe curat”, a răspuns Puya.

„Eu nu m-aș fi așteptat la asta. Foarte tare! Nu părea că o să se întâmple asta”, a ținut să spună și Delia despre prestația concurentului.

Roberto Schirlibuși a primit 3 de DA, după ce Ștefan Bănică a votat negativ momentul lui din cauza lipsei de mișcare pe scenă. Cu toate acestea, Puya a ținut să îi ia apărarea băiatului.

„Când vine un raper pe scenă, cu siguranță că îl privesc altfel. Nu pot să mă detașez de mine, să ies din corpul meu și să zic că eu sunt altceva. Dar în același timp sunt și foarte critic cu el. E posibil să nu fie un avantaj pentru că sunt în chestia asta, o cunosc foarte bine și știu mult mai bine decât ceilalți de lângă mine cu ce se mănâncă”, a mai ținut să precizeze juratul X Factor.

