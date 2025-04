X Factor sezonul 11, 6 aprilie 2025. Adrian Petronius Vasilică a cântat piesa "Fly me to the moon".

În episodul 11 al sezonului 11 - X Factor, din data de 6 aprilie 2025, Adrian Petronius Vasilică a interpretat piesa "Fly me to the moon". Concurentul vine din București și are 30 de ani. În viața de zi cu zi este jurist, însă este pasionat de muzică. Acesta a fost încurajat de iubita lui să vină, cea care l-a și înscris la emisiune.

Duminica, 06.04.2025, 22:00