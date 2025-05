Mesajul transmis de Viorica Dăncilă cu puțin timp înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025. "Foarte mulți s-au axat..."

Viorica Dăncilă a transmis un mesaj alegătorilor înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025.

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a vorbit despre acea perioadă din viața ei și a dezvăluit câteva lucruri pe care puțină lume le cunoaște.

Fostul premier al României a făcut declarații cu privire la salariile medicilor, exodul forței de muncă din țară și blocajele din spitale.

Mesajul transmis de Viorica Dăncilă, fostul premier al României, înainte de alegerile prezidențiale 2025

După ce a enumerat mai multe schimbări care au avut loc în perioada cât a fost premier, Viorica Dăncilă a transmis și un mesaj important pentru români înainte de alegerile prezidențiale, turul 2, care va avea loc pe 18 mai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: iUmor sezonul 16, 10 martie 2024. Irene Boclincă, sosia Viorica Dăncilă, număr spectaculos de umor: Români, țara ne vrea proști, iar eu m-am conformat prima!

Viorica Dăncilă a spus că există interese din partea unor politicieni care ar vrea ca în fruntea țării să fie niște lideri manevrabili pentru a încuraja astfel exodul românilor în alte țări din cauza salariilor prea mici.

De asemenea, fostul premier a mai menționat și eforturile pe care le-a depus cât timp a fost la conducerea Guvernului pentru a opri exodul forței de muncă din stat și pentru a mări salariile medicilor, luptând din greu să crească nivelul de trai al românilor.

Politiciana a mai adăugat că multă lume i s-a opus atunci când a vrut să implementeze toate aceste schimbări.

Viorica Dăncilă a mai povestit că în perioada în care a fost la conducerea Guvernului s-a finalizat etapa de proiectare, fezabilitate și primire a autorizațiilor pentru spitalele regionale. Guvernele care au urmat trebuia să se ocupe de execuția proiectului, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Să știți că am observat un lucru. Oamenii care au ținut cu România, care au încercat să facă ceva pentru România, au fost eliminați. Cred că cineva a dorit să aibă în fruntea țării oameni care pot fi manevrați, oameni care să îi țină pe români cu salarii mici pentru ca ei să lucreze în afară și să fie o forță de muncă experimentată pe care să o folosească alte țări, pentru că noi dacă alegeam să creștem salariile… și eu am deranjat foarte mulți. Gândiți-vă că sunt foarte mulți români care reprezintă o forță de muncă specializată în foarte multe țări și ei nu doresc ca acei români să plece și să se întoarcă în România.

Faptul că am făcut salariile medicilor 4.000 de euro, comparabile cu cele din Occident, a deranjat foarte mult chiar în afară, pentru că aveam un exod al medicilor foarte mare și aveam nevoie de medici în România, medicii români fiind foarte, foarte bine pregătiți. Și atunci ce puteam să fac? Doar să le cresc salariile și să am o discuție cu ei. Am chemat la Palatul Victoria directorii tuturor spitalelor din România și m-am consultat cu ei.

Mai vreau să fac o precizare legată de spitalele regionale, pentru că am auzit foarte multe lucruri și foarte multe presupuneri ale unor persoane. Spitalele regionale trebuia să fie făcute în două etape. Prima etapă, în care era fezabilitatea, proiectarea și luarea tuturor autorizațiilor, trebuia făcută până în 2020. Eu am făcut toate aceste lucruri. Am luat toate autorizațiile, am făcut proiectarea și fezabilitatea. În 2020, în următoarea perioadă financiară, trebuia făcută execuția. Eu nu știu în ce stagiu sunt acum spitalele regionale, dar eu mi-am făcut partea pe care trebuia să o fac atunci.

Citește și: Gala Premiilor iUmor sezonul 15, 23 decembrie 2023. Moment fabulos marca Viorica Dăncilă. Irena Boclincă s-a întors pe scena iUmor

Speram ca aceste spitale regionale să fie făcute, iar medicii pe care îi ținem în țară și la salarii bune să lucreze în aceste spitale. Au spus toți că nu s-a făcut niciun spital în România. Ba da, am făcut spitalul de la Mioveni, un spital foarte modern. Am deschis 30 de spitale din cele închise în regimul Băsescu. Am dotat toate spitalele județene din România cu aparatură performantă. Atât am putut atunci. Au fost 2 ani, am încercat să fac cât mai multe lucruri. Dar de atunci îi întreb pe medici, le-a mai crescut cineva salariile? Nu, vă spun eu, nu”, a declarat Viorica Dăncilă în cadrul unei emisiuni, potrivit Viva.

Iată ce mesaj a transmis fostul premier al României tuturor alegătorilor români înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025.

„Consider că foarte mulți s-au axat în a găsi calități și defecte la cei doi candidați care au ajuns în turul doi. Consider că e o abordare greșită. Este adevărat, ne interesează și profilul președintelui pe care îl vrem pentru România, dar mai mult mă interesează ce va face viitorul președinte pentru România.

Este o direcție total eronată. Nimeni nu ne va scoate din Uniunea Europeană. Președintele nu ne poate scoate din Uniunea Europeană, pentru că noi suntem europeni, noi suntem stat cu drepturi depline, iar ca să ieși din Uniunea Europeană, trebuie referendum și gândiți-vă că avem peste 5 milioane de cetățeni români care stau în străinătate”, a mai adăugat politiciana.

Citește și: Viorica Dăncilă, făcută praf pe internet după ce a criticat Guvernul pentru inundațiile care au lovit România: ”Nu ai spus tu cucoană că ați scos țara din noroaie?”