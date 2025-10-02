Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 2 octombrie 2025. Sandra îl confruntă pe Basty. Ana află un detaliu dureros despre Victoria

Antena Căutare
În episoadele trecute, Basty află adevărul despre bebelușul Sandrei și noi detalii ies la iveală despre familia Victoriei și a lui Tudor. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 6 din 2 octombrie 2025 a serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.

Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 23:00 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 23:23

În episoadele trecute, Basty află adevărul despre bebelușul Sandrei, iar Alina îl anunță pe Toby că vrea să se despartă de el. În plus, George o confruntă pe Victoria după ce vede imaginile cu ea și Damian.

Episodul 6 al serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” sezonul 2, din data de 2 octombrie 2025, a început cu imagini în care Ana se află într-o redacție și se gândește la faptul că este aproape de a-și realiza visul, dar acesta vine cu un cost pe măsură: destrămarea familiei.

Sandra încearcă să discute cu Basty, dar acesta încă suferă pentru faptul că bebelușul ei nu o poate salva pe Alina: „Stai calmă, nu i-am zis de ce ea nu este compatibilă cu frățiorul ei”.

„Ea nu mă urăște, spre deosebire de tine?!”, a întrebat femeia.

„De ce crezi tu că te urăsc? Dacă te uram erai în stradă”, a fost replica bărbatului.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Basty află că bebelușul Sandrei nu este al lui, iar Ana se angajează

„Și atunci de ce te porți așa cu mine? Vrei să afli de ce nu ți-am spus? De frică, Basty, de asta nu ți-am spus! Pentru că te cunosc bine și știam că o să țipi, că o să mă cerți, că o să mă privești cu ură, visam noaptea cearta asta monstruoasă, care urma să vină. Și cearta asta nu a venit. Tu nu te mai uiți la mine, nu mă mai privești. De ce nu te uiți la mine, de ce nu țipi la mine, de ce nu mă cerți?!”, a mărturisit Sandra.

„Pentru că știu. Știu de ce. Am fost obsedat de sănătatea Alinei. Nimeni nu fuge de prea multă fericire. Știu de ce”, a zis Basty, descumpănit.

Victoria merge să discute cu soțul ei, dar acesta îi reproșează faptul că s-a întâlnit cu Damian, „iubitul de acum 20 de ani”, și cu Ana, „copilul pierdut. Deși femeia încearcă să îi spună că nu are motive să fie gelos sau îngrijorat.

„În continuare mă minți, mulți și bine”, a zis bărbatul, extrem de nervos.

„Nu îmi place de tine așa. Și nu îmi place de noi așa”, a zis femeia.

„Și a cui e vina? Să îți reamintesc că tot eu sunt fraierul care te-a cerut în ciuda tuturor lucrurilor?”, a zis el.

„Nu te gândești că cine ți-a trimis pozele alea a vrut să ne aducă în punctul în care ne-a adus?! Nu ai de ce să fii gelos. Nu poți să ai încredere într-un necunoscut care îți trimite niște poze ”, i-a zis Victoria.

Constance și nepoata ei fac tot ce le stă în putință ca să îi despartă pe părinții fetei.

Se află că Alexia a fost cea care a urmărit-o pe mama ei și a făcut pozele.

Alina se ceartă cu Sandra: „Un singur voiam, o șansă să fiu bine. Tu mi-ai luat șansa asta și dacă o să mor e numai vina ta. Ieși!”.

Matei vorbește cu Tudor și îi spune că își dorește ca bebelușul său să știe cine e adevăratul tată.

Basty îi cere ajutorul lui Damian ca să îl bage pe Matei Mincu în închisoare: „Rămâi dator”.

Alina vine să îl confrunte pe tatăl său despre cele aflate: „Nu pot să cred! Știai! De ce nu o dai afară? Mi-a răpit șansa!”.

„Nu ai cum să pricepi!”, a țipat el la Sandra, cu toată forța.

„Vreau să o dai afară”, a cerut fata tatălui său.

Ana ia cina cu Tudor și cu Damian, în timp ce Basty vorbește cu Alina și o roagă să înceapă să aibă din nou unul încredere în celălalt.

Victoria și soțul ei se împacă și par că se apropie unul de celălalt: „Îți propun o lună de miere. Și aici pot să dea foc la casă!”.

Chiar și Ana și Alexia par să vrea să se împace.

Basty își concediază angajatele, dar apoi decide să le readucă acasă: „Trebuie să te întorci pentru că tu ești singura din casa aia care știe să o facă să fie ca acasă. Hai acasă, că am nevoie de tine!”.

Constance decide să îl ajute pe Matei și asta îl surprinde din plin: „Ceva din ochii tăi când vorbești de Sandra îmi aduce aminte de tatăl tău. Nu l-aș fi putut lăsa sa sufere niciodată, cu atât mai mult cu tine”.

Toby și Alina se apropie din nou. Ana o confruntă pe mama ei: „Vreau să-mi spui tot. La tine la birou v-am văzut cum v-ați sărutat!”.

