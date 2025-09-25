Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Basty află că bebelușul Sandrei nu este al lui, iar Ana se angajează

Basty trece prin clipe grele după ce află adevărul despre copilul Sandrei. Pe lângă vestea că l-a înșelat, acesta este și mai îngrijorat pentru momentul în care trebuie să îi spună Alinei că ea și bebelușul nu sunt compatibili. Pe de altă parte, Ana trăiește clipe la care nu visa vreodată, alături de părinții ei, Victoria și Damian.

Ana merge să se refugieze la casa socială după toate cele întâmplate și discută mai multe cu Mama Lena. De asemenea, îi dezvăluie cum decurge relația dintre ea și tatăl ei. În același timp, Alina se bucură de dimineața alături de Toby după ce au petrecut prima noapte împreună, într-un peisaj de vis.

Victoria se întoarce acasă și află de la avocat că nu poate fi pusă sub acuzare pentru informațiile din presă, iar Alexia aude discuția.

„Cine a făcut asta, a vrut să-mi facă rău”, spune femeia.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Sofia îi dezvăluie lui Basty că bebelușul Sandrei nu este al lui

După un schimb de replici tăioase dintre Sofia și Sandra, aceasta merge la Basty pentru a-i spune adevărul. Iubita lui Leo îi spune tot adevărul, însă reacția bărbatului o ia prin surprindere.

„Pot să-ți spun ceva ce eu știu și tu, nu. Se întâmplă multe lucruri pe la spatele tău și ți se ascunde asta. Copilul Sandrei nu e al tău. E al lui Matei Mincu. Sandra e o ușuratică. Și-a bătut joc de tine”, îi spune Sofia.

„Sandra e soția mea. Ușurtică? Tu ești ușutatică. Și din acest moment, o să ieși din casa mea pentru că nu vreau să te mai văd. Ai înțeles? Ce mi-ai zis dovedește că ești proastă, nu amabilă și drăguță. Să nu o mai vorbești în viața ta de rău pe Sandra, soția mea”, îi răspunde Basty.

Soția lui își face apariția în timpul discuției și află că Basty știe totul. „Nu știu ce să spun”, reacționează ea.

„Ce vrei să mânânci diseară?”, adaugă Basty spre uimirea femeii.

În paralel, Ionuț îi spune lui Tudor ce a aflat despre firmele lui Damian și descoperă noi legături periculoase. „Capitalul firmei ăsteia, a venit de la firma asta, în urmă cu 25 de ani. Până aici nimic dubios, doar că fii atent, a cui era firma? Anghel Mincu era acționar majoritar”, explică tânărul.

Dezamăgită că planul de a fi arestată Victoria nu i-a ieșit, Alexia încearcă să găseacă o altă idee prin care să o pedepsească pe mama ei.

„Trebuie să vorbesc cu Damian. Sunt fata Olimpiei, pe care a iubit-o, trebuie să mă ajute”, îi spune tânăra lui Constance.

Alina se întoarce acasă după noaptea cu Toby și îl găsește pe tatăl ei tulburat. Basty o roagă pe Lily să pregătească cina pentru cinci persoane pentru că pe Sofia a dat-o dat-o afară din casă. Neajutorată, aceasta apelează la prietena ei, Alexia, pentru a o ajuta.

De asemenea, într-o discuție pe care o poartă cu Sandra, acesta îi spun că și-a pierdut orice privielgiu în casă. „N-ai voie să ceri nimic. Ți-ai pierdut toate privilegiile din această casă. Te afli aici doar din bunăvoința mea”, îi spune el.

„Dar Sofia minte și copilul ăsta e al nostru și ni l-am dorit atât de mult”, reacționează soția lui.

„Da, ni l-am dorit, dar minți. Știu că sunt infertil”, adaugă Basty.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Tudor află de la Constance cum a ajuns firma răposatului ei soț pe mâna lui Damian

Tudor merge să o confrunte pe Constance după ce a aflat despre legătura lor. „După moartea soțului meu, asta era singura soluție. Cine crezi că a cedat toate acțiunile? Aveam nevoie de bani. Ce era să fac eu cu firma aia, o femeie singură, cu doi copii, care nu se pricepe la afaceri”, spune ea.

Discuția lor e întreruptă brusc de George, așa că Tudor pleacă. Băiatul pleacă să se întâlnească cu Ana, iar Constance merge la poliție să vorbească cu fiul ei, aflat în arest.

„I-ai spus Anei despre taică-tu și Damian. Așa a aflat Tudor. Nu avea de unde să afle din altă parte, nu știe nimeni altcineva. În ce s-a băgat băiatul ăsta. Dacă află Damian, nu o să îi fi bine deloc”, adaugă ea.

De asemenea, Sandra merge și ea să îl viziteze pe Matei și îi dă vestea că Basty a aflat despre ei. „Reacția lui a fost neașteptată. Basty se pare că acceptă că acest copil este al tău. Nu are nicio problemă. Și e mai bine așa. O să mă ierte, simt asta. Acum e rece și supărat, dar eu am venit să-ți spun că eu rămân cu el. Decizia e luată deja. Și trebuie să te rog ceva. Promite-mi că nu o să încerci niciodată să vezi copilul acesta. O să fi copilul lui Basty și așa trebuie să fie”, îi spun femeia.

În același timp, șoferul lui Damian își face apariția acasă la Victoria, cu un buchet de flori pentru Alexia, drept scuze că nu a ajuns la întâlnirea lor. Astfel, aceasta află că fiica ei complotează cu bărbatul. La micul dejun, Victoria o confruntă, însă Alexia îi spune că vrea să afle de la Damian mai multe despre mama ei, Olimpia.

Pe de altă parte, Matei este eliberat și rămâne sub control judiciar.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Ana se angajează ca jurnalist de investigație

Veștile sunt bune și pentru Ana, care primește o oferă de job din partea unei redacții. „Ne-a plăcut foarte mult ce ai propus. Investigația despre traficanții de copii. Am vrea să lucrezi pentru noi”, a fost apelul pe care l-a primit aceasta. Încurajată de Tudor, aceasta merge la un interviu pentru postul de jurnalistă de investigație.

După eliberare, Matei merge la Tudor să îl roage să nu mai caute în trecutul lui Damian pentru că va avea de suferit. Acesta îl atenționează că este un un om periculos.

Alexia se întâlnește, într-un final, cu Damian și îi pune întrebări despre răposata ei mamă. „Mama ta e moartă, dar e și o parte bună în asta. Poți să ți-o imaginezi cum vrei”, îi spune bărbatul.

„Hai să-ți zic ceva despre maică-ta. N-avea nicio problemă, nicio strângere de inimă să facă orice, ca să obțină ce își dorește. Ba, da! Enorm (n.r. am iubit-o), doar că la final, nu ne-a fost bine deloc. Mama ta era o femeie dificilă, așa ca tine. Era o femeie foarte puternică, de neoprit. Dacă vrei să o cunoști, uită-te în oglindă”, adaugă Damian.

Cosmina îi spune mamei ei că a auzit conversația dintre ea și Sandra și o trage la răspundere pentru gestul ei. Lily recunoaște că ea i-a pus pe birou rezultatele analizelor. „Tu încă îl iubești. Se vede pe fața ta. Minciuna nu poți să o ascunzi”, declară fata.

După întâlnirea cu Alexia, Damian merge la biroul Victoriei pentru a-i dezvăluit ce se întâmplă. Acesta îi dezvăluie femeii că s-a văzut și cu Ana și că încearcă să creeze o relație cu ea.

„Acum vreau să încercăm să fim o familie. Eu, tu și cu Ana. E așa greu ce cer? Noi suntem părinții Anei. Exact ce a căutat mereu. Noi suntem de vină că nu a avut, nu? E un copil așa bun. Uneori mă gândesc cum? Pentru că noi doi știm cum suntem”, este dorința lui Damian. Discuția lor, însă, este întreruptă de George și între cei doi urmează un schimb acid de replici.

La interviul de angajare, Ana prezintă materialele pe care le-a strâns până acum și își spune povestea, așa că primește job-ul.

Matei merge și acasă la Sandra, însă Basty își face apariția și o invită pe soția lui să îi lase să vorbească între patru ochi. „Copilul Sandrei nu va fi niciodată al tău”, îi spune acesta.

La casa socială, lucrurile se precipită după ce Mama Lena încearcă să le țină o lecție de educație sexuală tinerilor. Ana își face și ea apariția pentru a discuța cu mama ei. Fata îi dă vestea că s-a angajat, dar i se destăinuie că primul ei material va fi despre Basty și Damian. De asemenea, ea evită să îi spună și lui Tudor ce are de gând să facă.

Tatăl lui Ducu, devenit acum șoferul lui Damian, vine și el în vizită la fiul său și îi dezvăluit că încearcă să se schimbe. În timp ce Mama Leana îl avertizează pe băiat că nu are încredere în tatăl lui, acesta demonstrează femeia are toate motivele să se îndoiască. Tatăl lui Ducu urcă în cameră și cotrobăie prin lucrurile Anei.

Constance surprinde o discuție între fiul ei și Victoria în care află că George e gelos pe Damian și pune un nou plan la cale, alături de Alexia.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. Basty îi spune Alinei că nu va fi salvată de bebelușul Sandrei

În paralel, Basty îl cheamă pe Tudor și îi cere ajutorul pentru a-i da Alinei vestea că bebelușul Sandrei nu o va putea ajuta să se vindece. Bărbatul îi spune fiului adevărul și află că acesta știa deja totul.

„Văd că nu e o surpriză, nu mă supăr că nu mi-ai spus, trebuie să-i spun Alinei. Și atunci fericirea, și speranța ei, și bucuria se vor nărui. Și nu pot să fac asta. Singur”, spune acesta,.

După ce a reușit să se apropie și mai mult de Ana, Damian îi proupune Victoriei să ia masa împreună toți trei. Constance surprinde discuția și merge la Alexia să îi dea vestea. „O să profităm. Știu exact ce am de făcut”, reacționează tânăra.

În același timp, Sanda încearcă să îl împace pe soțul eu, însă acesta este tot mai rece și o trimtie de acasă pentru a putea să aibă discuția delicată cu fiica lui.

La bar, Lily îi face o vizită lui Nea Geo să vorbească despre Cosmina și îi propune să îi cumpere împreună o mașină fetei de ziua ei de naștere. Discuția lor este întreruptă de Mama Lena, iar Lily îi propune să fie prietene.

Alexia a pus în derulare planul de a o despărți pe Victoria de tatăl ei și a apelat la un ajutor. „Am plantat și eu niște floricele. Semintele dezastrului. Am rugat pe cineva să mă ajute cu întâlnirea asta de familie. Aș vrea să știu tot ce se întâmplă acolo. Și nu sunt singura. Vreau ca tata să știe ce face protejata lui pe la spate”, dezvălui ea.

Basty îi cheamă pe Tudor și Alina să-i dea fetei vestea. „Nu cred că e bine să fii foarte strictă cu planificare. Când o să te vindeci, te vindeci...Avem o problemă. E o problemă cu planul de tratament...Copilul Sandrei, nu e compatibil cu tine. Abia acum am aflat. Și îmi pare rău”, spune Basty.

„Nu cred...Ești sigur? Cum? De ce? Cum adică? Nu pot să cred că-mi faceți asta!”, reacționează tânăra extrem de afectată.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 septembrie 2025. George primește poze cu Victoria și Damian foarte apropiați

În paralel, Ana trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Alături de mama și de tatăl ei, fata merge în parc și învață să meargă pe bicicletă. De asemenea, Damian face un gest de tandrețe față de Victoria și îi oferă sacoul lui, iar cei doi sunt extrem de apropiați.

Alina îl sună pe Toby și fără să îi ofere mai multe detalii, îi spune că vrea să se despartă. Când aude totul, Nea Geo spune teoria lui, conform căreia fata ar fi însărcinată.

George primește pozele cu soția lui Damian în ipostaze tandre, iar Alexia se arată îngrijorată când îl vede nervos pe tatăl ei. Acesta îi arată pozele și fata își continuă planul.

„Nu pot să cred. Ce mincinoasă! Și nouă ne-a spus că are treabă la firmă. Realizezi că ne minte în continuu?”, îi spune Alexia.

„Poate sunt niște poze scoase din context”, reacționează și George,

„Tata, știu privirea asta. Așa se uită Ana la Tudor și Tudor la ea. E un monstru, tată”, îi răspunde Alexia.

La firmă, Matei își face apariție pentru a o împăca pe Sandra. Aceasta i se destăinuise și spune că regretă atitudinea pe care a avut-o față de el.

După ce Alina îi spune că vrea să se despartă de el, Toby merge acasă la ea să afle ce s-a întâmplat. În timp ce Tudor încearcă să îl facă pe acesta să plece, Cosmina îi explică ce s-a întâmplat, de fapt. De asemenea, tot ea îi spune și Alinei adevăratul motiv pentru care copilul Sandrei nu este, de fapt, compatibil cu ea.

Victoria se întoarce, de asemenea, acasă, iar George o confruntă pentru imaginile pe care le-a primit cu ea împreună cu Damian.

