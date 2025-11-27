Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 27 noiembrie 2025. Alexandru tulbură apele în casa Alexiei. Sandra și Constance fac un pact

Antena Căutare
În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a Alexiei. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 13 din 27 noiembrie 2025 a serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.

Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 23:30

În episoadele trecute au ieșit la iveală detalii neașteptate. După ce a aflat că nu se poate vindeca de cancer, mama Alinei a hotărât să moară în liniște, fără suferință, prin eutanasiere. Se pare că Damian este cel care i-a făcut rost de substanța ce i-a adus sfârșitul, iar Lili a ajutat-o să ducă planul până la final. Tudor a cerut-o pe Ana în căsătorie, iar Sandra îl părăsește pe Basty.

În episodul 13 din 27 noiembrie 2025, Ana stă și se gândești cât de imprevizibilă e viața, în timp ce Sandra are un schimb acid de replici cu Constance, totul pornind de la un banal mic dejun. Damian o avertizează pe Ana de un anumit Alexandru, despre care spune că „ar fi periculos”.

„Eu am venit aici pentru că sunt îngrijorat pe bune. Ana se poartă ca un copil și e supărată, dar măcar tu fii ăla matur și ai grijă de ea”, a zis Damian.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 20 noiembrie 2025. Sandra îl părăsește pe Basty. Tudor o cere de soție pe Ana. Ce pățește Costache

Alexia pare că suferă enorm pentru faptul că nu și-a găsit un partener potrivit, însă tatăl ei încearcă să o consoleze și îi spune că bărbatul ei există și că va apărea la momentul potrivit.

Între timp, Costache a dispărut și Ana și Tudor încep să își pună tot felul de întrebări. Între timp, Alexandru își face apariția acasă la Basty.

„Nu-ți mai amintești de mine când m-ai cumpărat? Aveam 8 ani, mic, slab, nu ai reușit să-mi găsești părinți adoptivi pentru că eram prea mare și m-ai dat pe mâna lui Damian. Care atunci când a aflat că nu sunt bun donator de organe m-a păstrat ca pe copilul lui. Practic, ce nu puteai tu să dai spre adopție, tati Damian folosea pentru trafic de organe. Bun business, nu?”, a zis tânărul.

Între timp, acasă la Basty, Alexandru se întâlnește cu Damian, Tudor și Ana.

„Nu mă prezinți fiicei tale? M-ai uitat deja, nu? Alexandru Negru”, a zis tânărul, prezentându-se Anei.

„Băiatul ăsta a apărut la mine la ușă și spune că e fiul tău adoptiv”, a zis Basty.

„Da, el credea mă m-ai vândut pentru organe. Am aflat și asta. Urâtă meserie ți-ai ales”, a zis tânărul.

Între timp, Sandra e dispusă să îl convingă pe Matei să renunțe la anchetă, dacă mama lui îi dă partea de anchetă.

Alexandru și Damian poartă o discuție aprinsă: „Ana e sânge din sângele meu, pe tine te-am crescut ca pe copilul meu, ție îți rămâne totul, Ana nu vrea nimic. Ce vrei, de ce ai venit?”.

„Am crezut că țineai la mine, apoi am aflat că nu mi s-au prelevat organe pentru că aveam o gaură în inimă”, a zis tânărul.

Tudor află despre trecutul lui Alexandru. Între timp, acesta intră în vorbă cu Alexia, la bar.

Basty merge acasă la Victoria ca să discute cu Sandra, dar Constance spune că e nora ei și trebuie să rămână acolo, în casă, cu ei.

„Victoria, avem o problemă. Am văzut-o pe Alexia cu un bărbat. Cu cineva care vrea să îmi facă rău”, a zis Damian Victoriei.

Între timp, Alexandru merge la redacție ca să discute cu Ana: „Am toate motivele să cred că Damian l-a ucis pe Costache”.

Victoria îi spune Alexiei să stea departe de tânărul pe care l-a cunoscut, dar aceasta nu reacționează bine.

Între timp, Tudor află adevărul despre fondurile europene obținute prin ajutor de la Damian.

Ana se întâlnește cu Alexandru acasă la Alexia, iar lucrurile se complică, mai ales când apare și Victoria. Alexandru este prezentat familiei.

Alexia îi spune lui Alexandru de faptul că nu o suportă pe Ana, iar tânărul se arată dornic să o ajută cu răzbunarea.

Sezonul 2 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

