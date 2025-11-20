Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 20 noiembrie 2025. Sandra îl părăsește pe Basty. Tudor o cere de soție pe Ana. Ce pățește Costache

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 20 noiembrie 2025. Sandra îl părăsește pe Basty. Tudor o cere de soție pe Ana. Ce pățește Costache

În episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Sandra ia decizia de a pleca din casa lui Basty, mutându-se la Matei. De asemenea, Tudor face marele pas în relația cu Ana, cerând-o de soție. Iată pe cine ucide Damian.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 23:50 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 10:26

Adevăruri dureroase au ieșit la iveală în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu soția lui Basty.

De asemenea, de pe micile ecrane ale publicului nu au lipsit situațiile neașteptate, momentele de cumpănă și noi personaje. O nouă figură tulbură apele și îl agită pe Damian, făcându-l să apeleze la gesturi extreme.

Ce secret iese la iveală despre Denisa, regretata soție a lui Basty, în episodul 12 din sezonul 2„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025

Un secret crunt a fost dezvăluit în episodul 12 din sezonul 2„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Denisa, fosta soție a lui Basty, a fost ucisă de Damian și de Lili la cererea ei. După ce a aflat că nu se poate vindeca de cancer, mama Alinei a hotărât să moară în liniște, fără suferință, prin eutanasiere.

Se pare că Damian este cel care i-a făcut rost de substanța ce i-a adus sfârșitul, iar Lili a ajutat-o să ducă planul până la final.

Citește și: Cum și-a sărbătorit actrița Karina Jianu ziua de naștere. Ce cadou special și-a făcut

Basty a fost luat prin surprindere de veștile primite. Bărbatul și-a controlat cu greu reacțiile la aflarea informațiilor cutremurătoare. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta a iubit-o enorm pe Denisa, iar dezvăluirile dureroase ale menajerei l-au făcut să răbufnească.

„Denisa m-a rugat! A vrut să scape, viața ei nu era prea plăcută. Avea probleme grave de sănătate! Acum ai adevărul și ce faci cu el? Că nu poți pricepe nici cu capul, nici cu inima”, i-a explicat Damian.

„Îmi pare rău! Suferea foarte mult, iar Damian nu mi-a dat de ales!”, i-a spus și Lili.

Ducu află în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, că tatăl său este la închisoare. Ce a recunoscut Costache

Tot în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Ducu primește o veste cumplită de la Ana. Tânărul află că tatăl său se află la închisoare după ce a recunoscut că l-a ucis pe Leo.

Ducu nu a stat prea mult pe gânduri și a mers direct la secția de poliție pentru a discuta cu Costache. Acesta și-a dorit să afle adevărul de la tatăl său, însă reținerea bărbatului l-a dezamăgit.

„Vreau să știu adevărul. Ce cauți aici? Tu chiar ai fost în stare să omori un om? E adevărat ce ai mărturisit?”, l-a întrebat Ducu.

„Cum te-au lăsat la mine? Știu că meriți niște explicații, dar nu pot să ți le dau. Nu ai cum să înțelegi!”, i-a dezvăluit Costache.

„Ce? Că tatăl meu e un criminal? Spune-mi adevărul”, a mai adăugat tânărul.

Bărbatul l-a rugat pe fiul său să aibă grijă de sora lui, fără a da mai multe detalii despre motivul pentru care se află în spatele gratiilor.

Tudor o cere de soție pe Ana în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Cum reacționează Alexia

După o discuție sinceră și profundă cu Victoria, Tudor ia decizia să o ceară în căsătorie pe Ana în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Tânărul merge la casa mamei Lena, acolo unde se afla iubita lui, pentru a-i pune marea întrebare.

Fiica Victoriei a fost uluită de gestul partenerului său, însă răspunsul a fost „DA”. Momentul de fericire s-a încheiat rapid atunci când și-au dat seama că trebuie să își anunțe apropiații.

Alexia a avut o reacție nervoasă la vestea că Tudor s-a logodit cu Ana. Aceasta nu și-a dorit să discute cu verișoara ei, mergând direct în cameră.

Citește și: ADDA de la Power Couple și Emilian din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, colaborarea anului. Ce anunț au făcut cei doi

Tot în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Constance află că nepoata ei nu își mai ia tratamentul.

„Toată lumea e cerută, pe mine nu mă vrea nimeni. Nu o să fie nicio nuntă. Cum voi mi-ați distrus mie nunta așa o să o distrug și eu pe a voastră!”, a spus Alexia.

Sandra îl părăsește pe Basty în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Unde se mută

Sandra face o alegere uluitoare după momentele dificile prin care a trecut alături de Basty. Aceasta ia decizia să se împace cu Matei, urmând să-l părăsească pe soțul ei.

„Mi-am făcut bagajul, am lăsat toate bijuteriile pe care mi le-ai dat și am luat doar ce era al meu. Sper că ești ok cu asta! Mi-ai spus să plec doar cu ce am pe mine și asta o să și fac! Plec și vreau să nu te opui, e cel mai bine așa”, i-a zis Sandra.

„Gândește-te bine”, a evidențiat Basty.

„Nu încerca să mă convingi! Tu o iubești pe Denisa și o să o iubești mereu doar pe ea!”, a mai adăugat Sandra.

Costache iese din închisoare. Cine îl înjunghie în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025

În episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Costache iese din închisoare, fiind pus în control judiciar. La ieșirea din secția de poliție, bărbatul a fost așteptat de Damian.

Bărbatul i-a cerut să plece din țară pentru a nu face închisoare. Înainte de a pleca, Costache a mers la casa mamei Lena pentru a-și vedea cei doi copii, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant.

La întâlnirea cu Damian, Costache a avut parte de un eveniment nefericit. Omul de afaceri l-a înjunghiat într-o parcare subterană. Tatăl lui Ducu a fost luat prin surprindere de gestul celui pe care îl considera șef.

Damian a apelat la un astfel de gest după ce a descoperit că șoferul său, Costache, a avut o discuție delicată cu o persoană necunoscută.

Colaj cu actorii din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sezonul 2
+87
Mai multe fotografii

„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” sezonul 2 se vede în fiecare joi de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Citește și
Cum și-a sărbătorit actrița Karina Jianu ziua de naștere. Ce cadou special și-a făcut
Cum și-a sărbătorit actrița Karina Jianu ziua de naștere. Ce cadou special și-a făcut
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x