Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 20 noiembrie 2025. Sandra îl părăsește pe Basty. Tudor o cere de soție pe Ana. Ce pățește Costache

În episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Sandra ia decizia de a pleca din casa lui Basty, mutându-se la Matei. De asemenea, Tudor face marele pas în relația cu Ana, cerând-o de soție. Iată pe cine ucide Damian.

Adevăruri dureroase au ieșit la iveală în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu soția lui Basty.

De asemenea, de pe micile ecrane ale publicului nu au lipsit situațiile neașteptate, momentele de cumpănă și noi personaje. O nouă figură tulbură apele și îl agită pe Damian, făcându-l să apeleze la gesturi extreme.

Ce secret iese la iveală despre Denisa, regretata soție a lui Basty, în episodul 12 din sezonul 2„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025

Un secret crunt a fost dezvăluit în episodul 12 din sezonul 2„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Denisa, fosta soție a lui Basty, a fost ucisă de Damian și de Lili la cererea ei. După ce a aflat că nu se poate vindeca de cancer, mama Alinei a hotărât să moară în liniște, fără suferință, prin eutanasiere.

Se pare că Damian este cel care i-a făcut rost de substanța ce i-a adus sfârșitul, iar Lili a ajutat-o să ducă planul până la final.

Basty a fost luat prin surprindere de veștile primite. Bărbatul și-a controlat cu greu reacțiile la aflarea informațiilor cutremurătoare. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta a iubit-o enorm pe Denisa, iar dezvăluirile dureroase ale menajerei l-au făcut să răbufnească.

„Denisa m-a rugat! A vrut să scape, viața ei nu era prea plăcută. Avea probleme grave de sănătate! Acum ai adevărul și ce faci cu el? Că nu poți pricepe nici cu capul, nici cu inima”, i-a explicat Damian.

„Îmi pare rău! Suferea foarte mult, iar Damian nu mi-a dat de ales!”, i-a spus și Lili.

Ducu află în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, că tatăl său este la închisoare. Ce a recunoscut Costache

Tot în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Ducu primește o veste cumplită de la Ana. Tânărul află că tatăl său se află la închisoare după ce a recunoscut că l-a ucis pe Leo.

Ducu nu a stat prea mult pe gânduri și a mers direct la secția de poliție pentru a discuta cu Costache. Acesta și-a dorit să afle adevărul de la tatăl său, însă reținerea bărbatului l-a dezamăgit.

„Vreau să știu adevărul. Ce cauți aici? Tu chiar ai fost în stare să omori un om? E adevărat ce ai mărturisit?”, l-a întrebat Ducu.

„Cum te-au lăsat la mine? Știu că meriți niște explicații, dar nu pot să ți le dau. Nu ai cum să înțelegi!”, i-a dezvăluit Costache.

„Ce? Că tatăl meu e un criminal? Spune-mi adevărul”, a mai adăugat tânărul.

Bărbatul l-a rugat pe fiul său să aibă grijă de sora lui, fără a da mai multe detalii despre motivul pentru care se află în spatele gratiilor.

Tudor o cere de soție pe Ana în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Cum reacționează Alexia

După o discuție sinceră și profundă cu Victoria, Tudor ia decizia să o ceară în căsătorie pe Ana în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Tânărul merge la casa mamei Lena, acolo unde se afla iubita lui, pentru a-i pune marea întrebare.

Fiica Victoriei a fost uluită de gestul partenerului său, însă răspunsul a fost „DA”. Momentul de fericire s-a încheiat rapid atunci când și-au dat seama că trebuie să își anunțe apropiații.

Alexia a avut o reacție nervoasă la vestea că Tudor s-a logodit cu Ana. Aceasta nu și-a dorit să discute cu verișoara ei, mergând direct în cameră.

Tot în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Constance află că nepoata ei nu își mai ia tratamentul.

„Toată lumea e cerută, pe mine nu mă vrea nimeni. Nu o să fie nicio nuntă. Cum voi mi-ați distrus mie nunta așa o să o distrug și eu pe a voastră!”, a spus Alexia.

Sandra îl părăsește pe Basty în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025. Unde se mută

Sandra face o alegere uluitoare după momentele dificile prin care a trecut alături de Basty. Aceasta ia decizia să se împace cu Matei, urmând să-l părăsească pe soțul ei.

„Mi-am făcut bagajul, am lăsat toate bijuteriile pe care mi le-ai dat și am luat doar ce era al meu. Sper că ești ok cu asta! Mi-ai spus să plec doar cu ce am pe mine și asta o să și fac! Plec și vreau să nu te opui, e cel mai bine așa”, i-a zis Sandra.

„Gândește-te bine”, a evidențiat Basty.

„Nu încerca să mă convingi! Tu o iubești pe Denisa și o să o iubești mereu doar pe ea!”, a mai adăugat Sandra.

Costache iese din închisoare. Cine îl înjunghie în episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025

În episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Costache iese din închisoare, fiind pus în control judiciar. La ieșirea din secția de poliție, bărbatul a fost așteptat de Damian.

Bărbatul i-a cerut să plece din țară pentru a nu face închisoare. Înainte de a pleca, Costache a mers la casa mamei Lena pentru a-și vedea cei doi copii, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant.

La întâlnirea cu Damian, Costache a avut parte de un eveniment nefericit. Omul de afaceri l-a înjunghiat într-o parcare subterană. Tatăl lui Ducu a fost luat prin surprindere de gestul celui pe care îl considera șef.

Damian a apelat la un astfel de gest după ce a descoperit că șoferul său, Costache, a avut o discuție delicată cu o persoană necunoscută.

