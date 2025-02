Cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audienţă, pe toate categoriile de public

Aproape 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider detașat de piaţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Aproape 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial, cu 5.7 puncte de rating și 19.3% cota de piaţă, urmate de Pro TV cu 5.6 puncte de rating și 19% cota de piaţă. Şi la nivel urban, serialul original semnat de Ruxandra Ion a condus clasamentul audienţelor, cu 6 puncte de rating și 16.2% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.1 puncte de rating și 14% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului din ȋntreaga ţară, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost prima opţiune de vizionare, cu 6.6 puncte de rating și 17.6% cota de piaţă, urmat de programul oferit atunci de Pro TV, cu 5.4 puncte de rating și 14.5% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 7.2 puncte de rating şi 25.4% cota de piaţă, urmat de de Pro TV cu 4.7 puncte de rating și 16.7% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.43, aproape 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Aseară, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură o seară plină de emoție și tensiune, când Alexia (Rebecca Nicolescu) a aflat un adevăr șocant: Ana (Karina Jianu) este sora ei. Cu lacrimi în ochi și durere în suflet, Alexia i-a spus Victoriei (Alina Chivulescu):

„Nu o să te iert niciodată pentru asta! E o minciună groaznică, ești o mamă îngrozitoare. Nu m-ai iubit niciodată, ai plâns mereu după orfana aia, iar eu am fost copilul de consolare! Crezi că eu nu am simțit? Cum mă luai în brațe și te gândeai mereu la ea? Am știut tot timpul, dar nu am știut cum să mi-o explic.”

În mijlocul acestui haos emoțional, apariția bunicii Alexiei, Constance (Carmen Ionescu), a zguduit și mai mult echilibrul deja fragil al familiei Mincu. Hotărâtă să o îndepărteze pe Ana și să o ajute pe Alexia să câștige inima lui Tudor (Vlad Udrescu), Constance, care fusese responsabilă pentru selectarea Alinei (Ana Bodea) în programul medical, a amenințat cu o decizie radicală:

„Dacă Tudor nu se căsătorește cu Alexia cât mai repede, Alina nu va mai beneficia de tratament. Alexia și cu tine să faceți nunta cât mai repede, plătesc eu tot!”

Pe de altă parte, animozitatea lui Constance față de Victoria, încă din momentul în care aceasta s-a căsătorit cu George (Richard Bovnoczki), a determinat-o să pună la cale o nouă încercare de a-l separa pe fiul său de soția sa:

„O femeie capabilă să țină un asemenea secret față de soțul ei, o va face din nou. Nu o ierta, te rog!”.

Între timp, Ana a trecut și ea prin momente dificile, când Basty (Andrei Aradits) a încercat să o mituiască pentru a o îndepărta de Victoria. „Nu vreau banii tăi, nu am nevoie de ei!” i-a spus Ana, decizând ulterior să se mute la Victoria acasă.

Va reuși Constance să îl îndepărteze pe Tudor de Ana? Ce planuri vor pune la cale Alexia și Basty pentru a scăpa de Ana? Telespectatorii vor afla răspunsurile la aceste întrebări urmărind cele mai noi episoade din serialul Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1.

Perioada 6 februarie 2025