Cine e și cum arată iubitul actriței Mara Baboianu, cea care interpretează rolul Tinei în "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

De curând, Mara a luat castingul pentru rolul Tinei din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și se bucură de noul proiect la care lucrează.

Mara Baboianu este o actriță care face parte din generația tânără de actori. Ea a absolvit UNATC în 2019 și de atunci a început să joace în mai multe piese de teatru și a apărut și în reclame TV.

Cine e și cum arată iubitul Marei Baboianu

Mara este cunoscută, în special, pentru implicarea sa în proiecte de teatru și film, a jucat în spectacolul „The Green Cat” și a avut colaborări notabile în diverse producții cinematografice și de teatru. În serialul original de la Antena 1, tânăra actriță interpretează rolul Cristinei (Tinei) Florescu.

Tina este foarte apropiată de Ana, are tot felul de probleme adolescentine şi își dorește să devină un influencer cunoscut. Fiind cea mai mică de vârstă, are parte de protecție din partea tuturor. Iată ce a spus Mara despre rolul din serialul original semnat de Ruxandra Ion.

„Când am dat casting pentru rolul acesta, nu ştiam foarte multe detalii. Nu știam la ce să mă aștept, dar aveam un sentiment că va fi ceva bun. Nu îmi făceam așteptări foarte mari, m-am dus acolo cu intenția de a mă distra și chiar asta am făcut.

M-am simțit foarte relaxată și m-am distrat dând probe cu oameni despre care nu știam atunci că erau viitorii mei colegi. După ce am aflat că am luat rolul, mi-a luat destul de mult timp să realizez că asta chiar se întâmpla, mai ales pentru că între casting și începutul filmărilor au trecut luni bune, timp în care am avut ocazia să îmi imaginez de 1000 de ori cum va fi la filmări.

Ei bine, când am început filmările, am avut mult mai putine emoții decât mă așteptam. Mă bucură mult faptul că mă înțeleg bine cu toți colegii, atât actori, cât și din echipă.

Atmosfera la filmări e degajată, ne distrăm, pentru că suntem apropiați ca vârstă, dar mă simt și onorată că am colegi cu experiență mult mai vastă, de la care am ce sa învăț.

Tina e un personaj care îmi e foarte drag. Are o inocență aparte, care răzbate în ciuda vieții grele pe care a dus-o.

E destul de diferită de mine și ăsta e un prilej pentru mine să accesez laturi ale mele pe care nu le prea întâlnesc în mod normal”, a dezvăluit Mara Baboianu despre rolul pe care îl joacă în serial.

Când nu e la filmări, Mara este foarte activă pe rețelele de socializare și în ultimele luni a postat mai multe imagini de pe platourile de filmare, dar și fotografii din timpul liber, pe care îl petrece adesea cu prietenii și cu iubitul ei.

Se pare că Mara se poate considera norocoasă nu doar când vine vorba de viața profesională, dar și de cea personală, pentru că are mereu alături oameni dragi ei.

Mara Baboianu l-a etichetat în câteva fotografii de pe Instagram pe Alex, cel cu care pare să aibă o relație apropiată. Alex Maxim este și el actor, absolvent al UNATC, care are deja câteva piese de teatru la activ, impresionând cu talentul său actoricesc.

Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre, semn că se bucură din plin de povestea de dragoste pe care o trăiesc.

