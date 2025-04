Cu ce se ocupă fiul Alinei Chivulescu. Actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” este mândră de băiatul ei 

Alina Chivulescu, actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se mândrește cu un fiul talentat. La vârsta de 24 de ani, Mika, a moștenit pasiunea pentru actorie de la părinții săi. Mai mult, acesta are și propria lui afacere.

Alina Chivulescu și soțul ei, Dan Chișu, sunt destul de discreți când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu că actrița are un fiu din fosta căsnicie. Mika are 24 de ani și este pasionat de domeniul artistic.

De curând, actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a scos la iveală detalii neștiute despre băiatul său care preferă să stea cât mai departe de ochii curioșilor. Mika este un tânăr extrem de talentat, iar mama sa este foarte mândră de realizările lui.

Cu ce se ocupă Mika, fiul Alinei Chivulescu. Cum se înțelege actrița cu băiatul său

Mika și mama lui au o relație specială, care s-a consolidat de-a lungul anilor. Atunci când nu se află alături de familia lui, tânărul se ocupă de agenție de creație pe care a înființat-o alături de alți doi prieteni.

De asemenea, băiatul a moștenit talentul artistic de la mama lui. Acesta are și un film premiat la Serile filmului românesc.

„Legat de Mika, nu știu cât i-ar plăcea lui să vorbesc despre el… Glumesc, mă înțelege! Da, își face bine treaba, este creativ, are doi prieteni, Ștefan și Ada, cu care a pornit această agenție. Sunt recunoscătoare pentru ce e el. Are și un film premiat la Serile filmului românesc cu Trofeul pentru debut Teodor Corban; e o meserie complicată. În filmul de licență a spus că o să lucrăm împreună, sper să nu se răzgândească. Mi se pare ireal… Viața câteodată e mai frumoasă decât orice plan…”, a povestit actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, potrivit viva.ro. .

Alina Chivulescu nu a ezitat să vorbească despre relația pe care o are cu băiatul ei: „Am crescut cumva împreună și am învățat unul de la celălalt. E o relație la care „lucrezi mereu, cred. N-am fost nici (n.r. mamă-cloșcă), nici (n.r. relaxată), am încercat să găsesc calea de mijloc. Știam cumva că va ști să se ferească de probleme.”.

Alina Chivulescu și Dan Chișu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 10 ani

Înainte de-al cunoaște pe Dan Chișu, Alina Chivulescu a fost căsătorită timp de 4 ani cu Mihai Cuptor, bărbatul alături de care are și un fiu, pe nume Michael.

După separare, frumoasa actriță și-a găsit liniștea în brațele celebrului Dan Chișu. Aceștia și-au început povestea de dragoste în urmă cu aproximativ 10 ani, cunoscându-se la filmările unei producții.

Alina Chivulescu vorbește, ori de câte ori are ocazia, cu mult drag despre bărbatul cu care s-a căsătorit în 2018. Cei doi au avut parte de un eveniment discret, iar actrița s-a măritat în blugi și în bascheți.

Aceștia și-au unit destinele la scurt timp de la majoratul lui Mika, atunci când Dan Chișu i-a pus partenerei sale marea întrebare.