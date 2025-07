Oana Hănțoiu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vacanță de coșmar. De ce a ajuns cu Leon la spital

Oana Hănțoiu trece prin clipe grele. Iată cum s-a transformat vacanța actriței într-un adevărat coșmar.

Oana Hănțoiu este actriță și mamă. Aceasta îi dă viață Sofiei în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Deși este discretă cu viața sa personală, tânăra se mândrește cu băiețelul său, Leon, postând pe rețelele de socializare imagini cu acesta.

Leon are 11 ani și suferă de tetrapareză spastică, o formă de paralizie cerebrală, iar mama sa îi este alături la fiecare pas. În ciuda diagnosticului dificil, micuțul crește înconjurat de dragoste și încredere.

În această vară, fiind în pauză de la filmări, Oana i-a pregătit o vacanță deosebită, la mare.

Cum s-a transformat vacanța la mare în clipe de coșmar pentru actrița Oana Hănțoiu

După luni intense la filmări, Oana a găsit momentul ideal pentru a merge la mare împreună cu fiul său. Deși avea speranțe mari pentru această vacanță, s-a dovedit a fi un eșec. De la apa extrem de rece, până la patul de spital a fost doar un pas.

Leon s-a îmbolnăvit de rujeolă, iar actrița este internată în spital cu micuțul: „Așa arată rujeola. Câteva zile de febrǎ, urmate de câteva bubițe pe obraz care, la început, păreau a fi răspunsul unei alergii, apoi, o erupție în toată regula. Partea rea e că, la fiecare erupție, are febră. Partea bună e cǎ trece prin asta ca un campion, așa cum e el. Probabil îl ajută și un tiramisu de căpșune făcut de mămica lui, cu dragoste.”

Leon se reface treptat și, confom declarațiilor mamei sale, este foarte sociabil cu medicii și asistentele din spital. Băiețelul dă dovadă de un curaj incredibil, așa cum a făcut-o încă de la naștere.

„Vacanță e mult spus. Din 6 nopți câte erau programate, am stat 2. Am plecat spre București imediat ce am simțit că are febră, nu voiam să fiu nevoită să merg la spital acolo dacă se înrăutățeau lucrurile. Am stat mai mult în cameră pentru că apa era rece ca gheața și bătea vântul. (...)

Încă suntem în spital, la Matei Balș. E bine monitorizat, au doamnele doctor și asistentele grijă de el. Nu știu când se reface, așteptăm să nu facă febră măcar 24 de ore.

Azi pare mai în formă față de primele zile când a apărut erupția, în sensul că a dormit toată noaptea și a mâncat mai bine la micul dejun. În rest, e cum îl știți. Comunicativ cu doctorițele și asistentele și curajos”, a declarat Oana, conform unei surse.