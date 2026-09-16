Antena Căutare
Home Asia Express Asia Express, 16 septembrie. Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă. Momentul despărțirii: „Îmi pare rău”

Asia Express, 16 septembrie. Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă. Momentul despărțirii: „Îmi pare rău”

Tensiunea a atins cote maxime la „Asia Express”, în momentul în care concurenții au revenit la careul final, acolo unde urma să fie anunțată echipa care părăsește competiția.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 18:31 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 00:22
Asia Express, 16 septembrie. Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă. Momentul despărțirii: „Îmi pare rău” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După o zi solicitantă, nimeni nu mai avea chef de calcule sau presupuneri, iar fiecare pereche aștepta cu emoție verdictul Irinei Fodor.

Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă

Prezentatoarea a anunțat, pe rând, echipele care au ajuns la finalul cursei. Prima pereche sosită la Irina, după o zi grea, a fost formată din Mirela și Maia.

„Noi povestim, dar dincolo de poveștile noastre, a fost o zi grea pentru unii dintre voi. Prima echipă care a ajuns la mine acum mai multă vreme este formată din Mirela și Maia. Bravo, fetelor!”, le-a transmis Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Maia, însă, momentul a fost unul în care emoțiile au crescut rapid. Tânăra a mărturisit că, atunci când a văzut mai multe echipe deja prezente, a crezut că totul era decis.

„Când am văzut pe toată lumea acolo, eram sigură că e gata”, a spus Maia.

Cea de-a doua echipă care și-a asigurat locul pentru următoarea etapă a fost cea formată din Valerie și Alex. Vestea a venit ca o adevărată gură de aer pentru cei doi, care au realizat că vor continua aventura.

„Am scăpat și mergem în China”, a spus Valerie, vizibil ușurată.

Edi și Radu, eliminați din competiție

După ce primele două echipe au fost anunțate, atenția s-a mutat asupra lui Edi și Radu. Irina Fodor i-a chemat mai aproape și le-a explicat că a venit momentul decisiv. Variantele erau deja cunoscute de concurenți: steagul putea fi roșu sau verde.

„Am ajuns la acest moment. Știți care sunt variantele, roșu sau verde”, a spus Irina Fodor.

Înainte de dezvăluirea culorii, emoțiile au fost puternice. Irina le-a spus că se putea uita mai întâi ea, iar apoi concurenții. În cele din urmă, steagul a indicat culoarea roșie, iar vestea a venit ca un șoc pentru cei aflați în careu.

„Șoc, n-am crezut că e roșu”, a fost reacția care a surprins atmosfera de la final.

Radu Isac nu și-a ascuns tristețea în momentul în care a realizat că aventura lui Edi și a lui Radu se încheie aici.

„O să ne fie dor de voi”, a spus el.

Pentru Valerie, situația a avut un aer familiar, însă emoțiile au fost din nou puternice: „Pentru a doua oară, ne-a picat fața”.

Oana a recunoscut, la rândul ei, că s-a emoționat foarte tare. „Nu trebuie să ai o relație specială cu un om ca să-i simți sufletul”, a spus concurenta.

Eliminarea celor doi i-a afectat și pe ceilalți concurenți. Maurice a privit plecarea lui Edi și Radu ca pe un semnal pentru propria echipă și a mărturisit: „Cum au plecat astăzi Edi și Radu vom pleca și noi”.

Citește și: Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu mai formau un cuplu de cel puțin un an și jumătate. Ce au dezvăluit apropiații lor

Într-o competiție în care fiecare cursă poate schimba complet clasamentul, careul final a demonstrat încă o dată cât de puțin contează siguranța de la începutul zilei. Edi și Radu au fost nevoiți să își încheie aventura, în timp ce ceilalți concurenți au mers mai departe cu emoțiile și presiunea unei noi zile de concurs.

Asia Express, 16 septembrie. Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea făcută: „Nu mi-am permis prea mult să pl... Asia Express, 16 septembrie. Valerie Lungu și Maurice Munteanu, un nou schimb acid de replici: „Îi e dor de mă-sa mare”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă
Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o
Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x