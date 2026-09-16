Tensiunea a atins cote maxime la „Asia Express”, în momentul în care concurenții au revenit la careul final, acolo unde urma să fie anunțată echipa care părăsește competiția.

Asia Express, 16 septembrie. Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă. Momentul despărțirii: „Îmi pare rău” | antena 1

După o zi solicitantă, nimeni nu mai avea chef de calcule sau presupuneri, iar fiecare pereche aștepta cu emoție verdictul Irinei Fodor.

Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă

Prezentatoarea a anunțat, pe rând, echipele care au ajuns la finalul cursei. Prima pereche sosită la Irina, după o zi grea, a fost formată din Mirela și Maia.

„Noi povestim, dar dincolo de poveștile noastre, a fost o zi grea pentru unii dintre voi. Prima echipă care a ajuns la mine acum mai multă vreme este formată din Mirela și Maia. Bravo, fetelor!”, le-a transmis Irina Fodor.

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Pentru Maia, însă, momentul a fost unul în care emoțiile au crescut rapid. Tânăra a mărturisit că, atunci când a văzut mai multe echipe deja prezente, a crezut că totul era decis.

„Când am văzut pe toată lumea acolo, eram sigură că e gata”, a spus Maia.

Cea de-a doua echipă care și-a asigurat locul pentru următoarea etapă a fost cea formată din Valerie și Alex. Vestea a venit ca o adevărată gură de aer pentru cei doi, care au realizat că vor continua aventura.

„Am scăpat și mergem în China”, a spus Valerie, vizibil ușurată.

Edi și Radu, eliminați din competiție

După ce primele două echipe au fost anunțate, atenția s-a mutat asupra lui Edi și Radu. Irina Fodor i-a chemat mai aproape și le-a explicat că a venit momentul decisiv. Variantele erau deja cunoscute de concurenți: steagul putea fi roșu sau verde.

„Am ajuns la acest moment. Știți care sunt variantele, roșu sau verde”, a spus Irina Fodor.

Înainte de dezvăluirea culorii, emoțiile au fost puternice. Irina le-a spus că se putea uita mai întâi ea, iar apoi concurenții. În cele din urmă, steagul a indicat culoarea roșie, iar vestea a venit ca un șoc pentru cei aflați în careu.

„Șoc, n-am crezut că e roșu”, a fost reacția care a surprins atmosfera de la final.

Radu Isac nu și-a ascuns tristețea în momentul în care a realizat că aventura lui Edi și a lui Radu se încheie aici.

„O să ne fie dor de voi”, a spus el.

Pentru Valerie, situația a avut un aer familiar, însă emoțiile au fost din nou puternice: „Pentru a doua oară, ne-a picat fața”.

Oana a recunoscut, la rândul ei, că s-a emoționat foarte tare. „Nu trebuie să ai o relație specială cu un om ca să-i simți sufletul”, a spus concurenta.

Eliminarea celor doi i-a afectat și pe ceilalți concurenți. Maurice a privit plecarea lui Edi și Radu ca pe un semnal pentru propria echipă și a mărturisit: „Cum au plecat astăzi Edi și Radu vom pleca și noi”.

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Într-o competiție în care fiecare cursă poate schimba complet clasamentul, careul final a demonstrat încă o dată cât de puțin contează siguranța de la începutul zilei. Edi și Radu au fost nevoiți să își încheie aventura, în timp ce ceilalți concurenți au mers mai departe cu emoțiile și presiunea unei noi zile de concurs.