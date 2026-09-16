Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu ar mai fi fost împreună de ceva timp, potrivit declarațiilor făcute de apropiați. Iată ce s-ar fi întâmplat între cei doi înainte de tragicul eveniment!

Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu mai formau un cuplu de cel puțin un an și jumătate. Ce au dezvăluit apropiații lor | Captură Instagram/Antena Stars

Vestea că Mădălina Apostol a murit la doar 40 de ani, în noaptea de 12 spre 13 septembrie, a venit ca un șoc în lumea mondenă. Regretata parteneră a lui Nick Rădoi a lăsat în urmă trei copii, doi băieți, în vârstă de 22, respectiv 19 ani, și o fetiță de zece ani.

În ultima vreme, Mădălina Apostol s-ar fi confruntat cu serioase probleme psihice și, potrivit Spynews, ar fi fost internată într-o unitate de psihiatrie, având mai multe tentative de a-și lua viața înainte de tragedie.

Nick Rădoi, distrus după pierderea suferită, ar fi dezvăluit că Mădălina Apostol fusese adusă în România pentru tratament de specialitate, însă starea ei s-a agravat din nou.

Cu toate acestea, în spațiul public, mulți l-au criticat și acuzat pe omul de afaceri că nu ar fi făcut suficient pentru a o ajuta pe Mădălina Apostol, inclusiv că nu ar fi tratat-o în America. Iată ce informații exclusive a obținut Spynews de la apropiații celor doi și ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi înainte de tragicul eveniment!

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Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu ar mai fi fost împreună înainte de tragedie

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație intensă, presărată cu numeroase despărțiri și împăcări de-a lungul anilor. Deși, în ultima vreme, lăsasera impresia că lucrurile funcționau bine între ei și că se aflau în continuare într-o relație, surse apropiate au dezvăluit că cei doi nu mai formau un cuplu de cel puțin un an și jumătate, chiar doi, potrivit Spynews.

Conform acestora, cei doi ar fi rămas prieteni și ar fi păstrat legătura, informațiile fiind, însă, contrare celor declarate de Nick Rădoi.

Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp, omul de afaceri ar fi povestit acelorași apropiați că el ar fi fost cel care a adus-o pe Mădălina Apostol în România pentru tratament, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care s-ar fi aflat în țară.

Totuși, și aceste dezvăluiri sunt contrazise de declarația făcută public de tatăl fetiței Mădălinei Apostol, care a susținut că el ar fi fost cel care a adus-o pe aceasta în România pentru tratament, mai relatează Spynews.

Așadar, în jurul relației lor și a perioadei care a precedat tragedia planează multe semne de întrebare. Potrivit sursei citate, în timp ce informațiile obținute de la persoane apropiate celor doi se contrazic pe alocuri, cert este că în spatele aparițiilor din spațiul public s-ar fi aflat o poveste mult mai complicată.

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