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Asia Express, 16 septembrie. Loredana Chivu, „citită” de un exorcist. Ce a simțit în timpul întâlnirii: „Mi se înfundă urechile”

Loredana Chivu și Ana au avut parte de una dintre cele mai neobișnuite experiențe de până acum în aventura lor de la „Asia Express”.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 15:30 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 22:08
Asia Express, 16 septembrie. Loredana Chivu, „citită” de un exorcist. Ce a simțit în timpul întâlnirii: „Mi se înfundă urechile” | antena 1
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În căutarea unui loc unde să înnopteze, cele două concurente au întâlnit un localnic care s-a oferit să le ajute. Ce nu știau la început era că aveau să ajungă chiar în casa unui exorcist.

Asia Express, 16 septembrie. Loredana Chivu, „citită” de un exorcist

Seara a început cu o veste bună pentru cele două. După ore întregi petrecute pe drum, au reușit să găsească o cazare și s-au declarat extrem de fericite. „Ne-a pus Dumnezeu mâna în cap în seara asta, am găsit cazare, eram așa fericite”, au povestit ele.

Cele două au întâlnit un bărbat despre care au avut o impresie bună încă de la început. „Ce băiat bun”, au spus concurentele, înainte să înceapă să îl urmeze. Localnicul le-a surprins și mai mult când le-a spus că este dispus să le și gătească.

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Au ajuns astfel la locuința lui, însă atmosfera de acolo avea să le ridice câteva semne de întrebare. „Am ajuns acasă la el. Nu băteam noi aici nici mâine”, au povestit concurentele, amintind de locul în care au ajuns.

Ana s-a speriat când a aflat unde se află

Ana a povestit că a intrat în locuință printr-un gang și a observat că toată lumea se descălța înainte de a intra în casă. În interior se afla și sora bărbatului, care pregătea ceva de mâncare.

Cele două au stat de vorbă cu gazdele, au schimbat impresii și au primit sandvișuri cu salam și roșii. Totul părea să fie o seară obișnuită de găzduire, până când au aflat mai multe despre omul în a cărui casă ajunseseră.

Ana a recunoscut că s-a speriat atunci când a auzit că bărbatul este exorcist. „Eu am refuzat să cred, eu îi spuneam Loredanei că e imposibil, eu m-am speriat când am auzit”, a povestit ea.

Deși frica și-a făcut simțită prezența, Loredana a fost mai degrabă curioasă. „Eu sunt cu Dumnezeu”, a spus ea, în timp ce Ana recunoștea: „Mie mi-e frică”.

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Loredana a explicat că este pasionată de filmele de groază și că a fost curioasă să vadă ce se întâmplă într-un astfel de loc. „Mie îmi plac filmele de groază, și cum se întâmplă și de ce se întâmplă”, a spus concurenta.

Experiența a devenit și mai intensă atunci când bărbatul a luat-o pe Ana de umeri și i-a acoperit ochii. Concurenta nu mai vedea nimic, iar acesta a început să îi cânte. În același timp, telefonul lui se aprindea și se stingea, amplificând misterul momentului.

Pentru cele două concurente, găsirea unei cazări s-a transformat astfel într-o experiență pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând.

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