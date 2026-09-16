Antena Căutare
Home Asia Express Asia Express, 16 septembrie. Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea făcută: „Nu mi-am permis prea mult să plâng”

Asia Express, 16 septembrie. Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea făcută: „Nu mi-am permis prea mult să plâng”

Mirela Retegan a avut parte de un moment extrem de emoționant în cadrul aventurii „Asia Express”.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 15:47 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 00:18
Asia Express, 16 septembrie. Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea făcută: „Nu mi-am permis prea mult să plâng” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După o zi intensă, în care oboseala și presiunea competiției și-au spus cuvântul, concurenta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Pentru Mirela, însă, emoțiile au fost mereu puse pe plan secund atunci când Maia a avut nevoie de ea.

Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi

Relația dintre cele două a fost una dintre sursele importante de putere pe parcursul competiției. Mirela a povestit că, indiferent cât de dificilă era situația, nu și-a permis să se lase pradă emoțiilor în momentele în care fiica ei avea nevoie de sprijin.

„Eu nu mi-am putut permite să mă las pradă emoțiilor, pentru că Maia avea nevoie de mine”, a mărturisit Mirela.

Articolul continuă după reclamă

Deși a fost mereu o persoană sensibilă, concurenta spune că a știut să își păstreze puterea atunci când rolul de mamă a devenit mai important decât propriile trăiri. Pentru ea, nu a fost suficient să fie doar un coechipier, ci a trebuit să rămână, înainte de toate, mama Maiei.

„Mama a fost întotdeauna sensibilă, dar n-a uitat la finalul zilei că trebuia să fie mama. Nu și-a permis în momentele cu adevărat grele să se lase”, a explicat Mirela.

Mirela Retegan: „Nu te pune cu mine atunci când trebuie să-mi apăr puiul”

Experiențele dificile din viața personală au învățat-o pe Mirela să își controleze emoțiile și să plângă doar atunci când simțea că își poate permite acest lucru. Ea a făcut referire inclusiv la momentele grele prin care a trecut după despărțirea de tatăl Maiei și după moartea propriului tată.

Citește și: Ce este și cum se practică disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi

„Eu știu despre mine că atunci când m-am despărțit de tatăl Maiei sau când a murit tata, eu plângeam doar când îmi puteam permite”, a spus ea.

Mirela recunoaște că sensibilitatea face parte din felul ei de a fi, însă atunci când este pusă în situația de a-și proteja copilul, lucrurile se schimbă. În acele momente, spune că devine stâlpul de care Maia are nevoie.

„Eu sunt slabă când știu că pot, dar în rest, nu te pune cu mine atunci când trebuie să-mi apăr puiul, când trebuie să fiu stâlp și zid”, a mărturisit Mirela.

La finalul unei zile care a pus-o la încercare, concurenta a ajuns însă să își lase emoțiile să iasă la suprafață. Paradoxal, chiar și într-un moment în care lacrimile au copleșit-o, Mirela a privit experiența cu recunoștință.

„Și dacă eram ultimele, ziua asta a fost cea mai frumoasă din tot ce-am trăit până acum aici”, a spus ea.

Pentru Mirela și Maia, aventura „Asia Express” nu înseamnă doar probe și competiție, ci și o experiență care le testează relația, răbdarea și puterea de a merge mai departe împreună.

Asia Express, 16 septembrie. Loredana Chivu, „citită” de un exorcist. Ce a simțit în timpul întâlnirii: „Mi se înfundă u... Asia Express, 16 septembrie. Cine părăsește competiția după cursa pentru ultima șansă. Momentul despărțirii: „Îmi pare r...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă
Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o
Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x