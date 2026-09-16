Asia Express, 16 septembrie. Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea făcută: „Nu mi-am permis prea mult să plâng”

Mirela Retegan a avut parte de un moment extrem de emoționant în cadrul aventurii „Asia Express”.

După o zi intensă, în care oboseala și presiunea competiției și-au spus cuvântul, concurenta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Pentru Mirela, însă, emoțiile au fost mereu puse pe plan secund atunci când Maia a avut nevoie de ea.

Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi

Relația dintre cele două a fost una dintre sursele importante de putere pe parcursul competiției. Mirela a povestit că, indiferent cât de dificilă era situația, nu și-a permis să se lase pradă emoțiilor în momentele în care fiica ei avea nevoie de sprijin.

„Eu nu mi-am putut permite să mă las pradă emoțiilor, pentru că Maia avea nevoie de mine”, a mărturisit Mirela.

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Deși a fost mereu o persoană sensibilă, concurenta spune că a știut să își păstreze puterea atunci când rolul de mamă a devenit mai important decât propriile trăiri. Pentru ea, nu a fost suficient să fie doar un coechipier, ci a trebuit să rămână, înainte de toate, mama Maiei.

„Mama a fost întotdeauna sensibilă, dar n-a uitat la finalul zilei că trebuia să fie mama. Nu și-a permis în momentele cu adevărat grele să se lase”, a explicat Mirela.

Mirela Retegan: „Nu te pune cu mine atunci când trebuie să-mi apăr puiul”

Experiențele dificile din viața personală au învățat-o pe Mirela să își controleze emoțiile și să plângă doar atunci când simțea că își poate permite acest lucru. Ea a făcut referire inclusiv la momentele grele prin care a trecut după despărțirea de tatăl Maiei și după moartea propriului tată.

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„Eu știu despre mine că atunci când m-am despărțit de tatăl Maiei sau când a murit tata, eu plângeam doar când îmi puteam permite”, a spus ea.

Mirela recunoaște că sensibilitatea face parte din felul ei de a fi, însă atunci când este pusă în situația de a-și proteja copilul, lucrurile se schimbă. În acele momente, spune că devine stâlpul de care Maia are nevoie.

„Eu sunt slabă când știu că pot, dar în rest, nu te pune cu mine atunci când trebuie să-mi apăr puiul, când trebuie să fiu stâlp și zid”, a mărturisit Mirela.

La finalul unei zile care a pus-o la încercare, concurenta a ajuns însă să își lase emoțiile să iasă la suprafață. Paradoxal, chiar și într-un moment în care lacrimile au copleșit-o, Mirela a privit experiența cu recunoștință.

„Și dacă eram ultimele, ziua asta a fost cea mai frumoasă din tot ce-am trăit până acum aici”, a spus ea.

Pentru Mirela și Maia, aventura „Asia Express” nu înseamnă doar probe și competiție, ci și o experiență care le testează relația, răbdarea și puterea de a merge mai departe împreună.