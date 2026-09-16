Valerie Lungu a avut un moment dificil în cadrul competiției „Asia Express”, unde presiunea probelor și oboseala acumulată și-au spus cuvântul.

Concurenta a cedat nervos și a început să plângă, mărturisind că își dorește să ajungă acasă. Pentru ea, cursa pentru ultima șansă a venit cu o presiune greu de dus, mai ales într-un moment în care fiecare secundă putea conta.

Asia Express, 16 septembrie. Valerie Lungu, în lacrimi în timpul competiției: „Nu mai pot, vreau acasă”

„Eu vreau acasă”, a spus Valerie, lăsând să se vadă cât de mult a afectat-o situația în care se afla. Emoțiile au fost puternice, iar logodnicul ei, Alex, a încercat să o ajute să își recapete calmul.

„Gata, nu mai plânge”, i-a transmis el, încercând să o liniștească și să o determine să continue. În ciuda momentului dificil, cei doi au încercat să rămână concentrați asupra cursei și să dea tot ce pot pentru a merge mai departe.

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Valerie a vorbit și despre presiunea uriașă pe care o simte într-o astfel de etapă a competiției. „Cursa pentru ultima șansă are o mare presiune cu ea, pe care nu i-o doresc nimănui”, a mărturisit concurenta.

Alex, alături de Valerie în momentele dificile

În timp ce Valerie trecea printr-un moment de vulnerabilitate, Alex a încercat să îi ofere sprijinul de care avea nevoie. „Gata, capu sus, hai”, i-a spus logodnicul ei, încurajând-o să lase emoțiile deoparte și să se concentreze asupra următorului pas.

Alex era convins că, la acel moment, echipa lor se afla într-o poziție bună. „În acest moment noi credem că suntem pe 1”, a spus el, sperând că eforturile lor vor fi suficiente pentru a le permite să continue aventura.

Pentru Valerie, însă, miza era mult mai mare decât o simplă probă. Concurenta a recunoscut că, dacă nu ar fi rămas în competiție, nu ar fi știut cum să voteze, iar fiecare etapă devenise esențială. „Dacă astăzi nu dai tot, poți să zici Asia Express s-a terminat”, a spus ea.

Chiar și în aceste condiții, Valerie a mărturisit că experiența a însemnat enorm pentru ea și Alex. „Pentru noi, Asia Express a însemnat tot”, a spus concurenta.

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Deși a recunoscut că formatul emisiunii îi place foarte mult, presiunea și dificultatea probelor au ajuns să o copleșească. „Îmi place acest format, această emisiune, la final de zi îmi vine să mă dau cu capu de pereți”, a mărturisit Valerie.

Momentul a arătat cât de intensă poate deveni competiția pentru concurenți. Chiar dacă emoțiile au ajuns la limită, Valerie și Alex au încercat să meargă mai departe împreună, sprijinindu-se reciproc într-una dintre cele mai tensionate etape ale aventurii lor.