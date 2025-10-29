Antena Căutare
Home Asia Express Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pierdut ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam! Plecarea celor doi logodnici a fost extrem de neașteptată, mai ales după ce Joseph cu Anda Adam s-au resemnat, crezând că vor pleca înapoi în România! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 23:00 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 23:36

După o luptă aprigă, plină de momente tensionate, emoționante, dar și de clipe de neuitat, concurenții intrați în ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam au ajuns la Irina Fodor rând pe rând, fiind extrem de curioși de locul pe care l-au ocupat.

Totuși, prezentatoarea emisiunii a făcut anunțul cel trist la careu, acolo unde ceilalți concurenți rămași în competiție îi așteptau cu brațele deschise pentru a afla marele deznodământ, dat fiind că insigna roșie a fost anunțată încă de la începutul zilei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și ce se întâmplă acum cu cele cinci echipe

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Atât Anda, Joseph, Ștefan, Alex, Rengle, cât și Alejandro au trăit unele dintre cele mai neplăcute sentimente atunci când s-au aflat în fața Irinei Fodor, care urma să facă anunțul dureros, însă cei doi logodnici au fost cei care au primit crunta veste că ei sunt cei care vor părăsi marea aventură Asia Express.

„Nu vreau să doară tare, deși știu că n-am cum să evit asta și va durea, așa că o să termin foarte repede și o să spun că primii au ajuns la mine Alex și Ștefan! (...) Astăzi ne despărțim de Emil și de Alejandro!” a strigat Irina Fodor, spulberându-le astfel visul de a ajunge în Coreea de Sud.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!” a spus Emil Rengle, cu zâmbetul pe buze, dar vizibil dezamăgit că aventura lor s-a oprit în Vietnam.

„Mă bucuram enorm pentru noi, dar m-am întristat foarte tare pentru ei...” a spus Anda Adam după ce a aflat că va rămâne în competiție.

Ce s-a întâmplat la ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam, în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Ultima cursă pentru ultima șansă a început cu o misiune destul de dificilă, dar și extrem de amuzantă. Concurenții au fost nevoiți să miroasă o fată și un băiat și apoi să le rețină parfumurile pentru a mirosi alți oameni de pe stradă care miros la fel. După ce au mirosit foarte mulți oameni, aceștia i-au convins, în cele din urmă, pe unii dintre ei să meargă la Irina pentru a primi verdictul.

Următorul pas a fost de a porni către autostop pentru a ajunge la un templu tradițional Taoist, acolo unde concurenții au trebuit să afle cum se scrie numele lor în chineză pentru a face o ofrandă, dar și să îl scrie folosindu-se de o pensulă și cerneală, așteptând verdictul judecătorului, și, ulterior, punându-și o dorință.

După ce au dus și această probă la final, echipele au pornit în următoarea misiune, acolo unde au ales două păsări și le-au pus într-o colivie primită, transportându-le la o nouă locație, într-o nouă mașină de autostop.

Ajunși la destinație, concurenții au eliberat păsările, au ținut un moment de reculegere pentru cei pe care i-au iubit și au plecat din această lume, fiind copleșiți de sentimente dureroase.

Pornite din nou la drum, echipele au încercat să îndeplinească noua misiune, și anume, aceea de a căuta un atelier mecanic unde să monteze un scuter. Lupta contra cronometru și-a spus cuvântul pentru că toți încercau să termine cât mai repede, însă au apărut multe obstacole care i-au pus în dificultate. După multe momente în care concurenții au simțit că își pierd răbdarea, cei șase au reușit să pornească din nou la drum, aflând noile sarcini ale zilei.

Echipele au făcut 20 de sandișuri pe care le-au vândut trecătorilor, încercând să termine cât mai repede proba pentru a porni spre destinația finală, acolo unde Irina Fodor i-a așteptat cu brațele deschise.

Totuși, prezentatoarea emisiunii nu le-a comunicat ordinea în care au ajuns la ea, menționând doar că deznodământul va ieși la iveală abia la careu.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost eliminați de la Asia Express
+46
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gestul făcut de Rengle și de Alejandro pentru Joseph și Anda Adam. Ce s-a întâmplat

Înapoi la Homepage
AS.ro Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
Observatornews.ro Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
Cum va arăta „stadionul din cer” pe care Arabia Saudită îl construiește la 350 de metri deasupra solului. Costă 1 miliard de dolari Cum va arăta „stadionul din cer” pe care Arabia Saudită îl construiește la 350 de metri deasupra solului. Costă 1 miliard de dolari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Diseară, de la ora 20:30, ultima cursă din Vietnam la Asia Express. Irina Fodor anunță încă de la început că insigna va fi roșie
Diseară, de la ora 20:30, ultima cursă din Vietnam la Asia Express. Irina Fodor anunță încă de la început că...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și ce se întâmplă acum cu cele cinci echipe
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și ce se întâmplă acum cu...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x