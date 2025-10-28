Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii

Gabi Tamaș și Dan Alexa au trecut prin momente dificile. Cei doi fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă au încercat să facă haz de necaz: „Legendele zac! Portavioanele sunt în service!”.

Când toată lumea credea că Gabi Tamaș și Dan Alexa se relaxează și se delectează cu unele dintre cele mai bune preparate din Vietnam, fotbaliștii erau de-a dreptul căzuți la pat!

Cei doi s-a confruntat cu mici probleme de sănătate, dar care au necesitat intervenția medicilor pentru a se asigura că sunt capabili să continue marea aventură de pe Drumul Eroilor, mai ales că au câștigat biletele de avion către Coreea de Sud!

Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut nevoie de îngrijiri medicale în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

După ce au trecut cu brio printr-unele dintre cele mai grele probe de până acum de la Asia Express sezonul 8, Gabi Tamaș și Dan Alexa au demonstrat că și „legendele zac”.

Cei doi nu s-au putut bucura prea mult timp de imunitatea pe care au obținut-o pentru că au început să se simtă rău, Gabi Tamaș fiind cel mai afectat.

Potrivit medicilor, care au decis să le pună câte o perfuzie amândurora, Dan Alexa era slăbit și obosit, având nevoie de odihnă, în timp ce Gabi Tamaș s-a ales în plus și cu o toxiinfecție alimentară.

„Azi păpușica o dă pe ceai!” a zis acesta ironic și dezamăgit după ce a aflat care sunt toate alimentele pe care nu are voie să le consume pentru o perioadă.

„O imunitate care nu a fost imunitate... sunt puțin supărat pentru că voiam să vizitez” a mai adăgat fotbalistul, urmând ca Dan Alexa să întrebe: „Te gândești dacă eram la ultima cursă așa?!”.

„Doamne ferește, te prinde în cursă asta... s-a terminat cursa. Ridici mâna și spui << Băi frate, nu mai pot >>. Bine că m-a prins acum și nu în Coreea în timpul curselor.” a răspuns Gabi, urmând ca Dan să continue: „Legendele zac! Portavioanele sunt în service!”.

