Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și ce se întâmplă acum cu cele cinci echipe

În ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025, cele cinci echipe rămase în competiție au ajuns în inima celui mai mare oraș al țării - Ho Chi Minh, locul în care aventura din Vietnam s-a încheiat. Emoțiile și suspansul ating cote maxime, iar concurenții dau tot ce au mai bun pentru a-și asigura un loc sigur în etapa din Coreea de Sud.

După ce Emil Rengle și Alejandro au ajuns primii la Irina Fodor, calificându-se în jocul pentru amuletă împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari care au sosit pe locul doi, Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam au fost nevoiți să oprească cursa.

Toate echipele au înnoptat de această dată la hotel și s-au pregătit pentru o nouă zi plină de provocări care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi una cu adevărat spectaculoasă.

În tot acest timp, Dan Alexa și Gabi Tamaș se relaxau și ei la hotel, savurând o masă copioasă, așa cum și ceilalți și-ar fi dorit, mai ales că știau că urmează o zi grea cu o imunitate importantă în joc.

Karmen și Olga Barcari s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez în ultimul joc de amuletă din Vietnam. Cine a câștigat premiul de 1000 de euro în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

Ultimul joc din Vietnam a fost dedicat eroilor porturilor, iar Irina Fodor le-a explicat concurenților pas cu pas tot ce trebuie să facă pentru a câștiga:

„Scopul jocului este să faceți un puzzle din cutii pe acele camionete. Până acolo trebuie să mai faceți niște lucruri. Aici aveți, de exemplu, numai jumătate din cutiile care vă sunt necesare pentru acest puzzle. Cealaltă jumătate va trebui aduse de către voi cu acele cărucioare de metal. (...) Ceea ce trebuie să faceți este să aduceți și destulă gheață și peștii de care aveți nevoie pentru că aceste cutii trebuie umplute conform unor comenzi pe care o să le vedeți pe panourile care sunt acoperite deocamdată”.

„E foarte greu jocul de astăzi” a recunoscut Emil Rengle după ce a aflat regulamentul.

După ce totul le-a fost foarte clar, atât fetele cât și băieții au trecut la treabă și au dat tot ce au avut mai bun pentru a duce sarcinile la bun sfârșit.

Deși au avut un avantaj, Karmen și Olga au fost lăsate în umă de Rengle și de Alejandro, care au fost mult mai rapizi, mai ales atunci când a venit vorba despre alergat. Spre surprinderea tuturor, ambele echipe au avut o cutie în minus, dar au reușit să rezolve totul la timp. Viteza și strategia au contat foarte mult în cazul acestui joc, iar ambele echipe au dovedit că se descurcă foarte bine și că fac tot ce pot pentru a obține miza cea mare.

În cele din urmă, echipa desemnată câștigătoare a fost cea formată din Emil și Alejandro.

„A fost o probă foarte grea. Din punctul nostru de vedere, Karmen și Olga sunt cel puțin la fel de câștigătoare ca și noi! Chiar dacă au fost la câteva secunde în spatele nostru, la cât de rapid s-au mișcat și cât de puternice au fost, așa cum ne-au demonstrat și până acum, această amuletă ne aparține nouă și lor.” a spus Emil.

„Eu zic că am ținut pasul destul de bine. Pe ultima sută de metri ne-am împiedicat. Ne bucurăm că au câștigat. Ne-ar fi plăcut să câștigăm și noi, dar aia e.” a spus și Karmen.

Ce gest frumos au făcut Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru Karmen și Olga Barcari. În ce ordine au plecat concurenții către un nou autostop în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

Toți concurenții rămași în competiție s-au reunit în piața de pește, aflând că cei care au câștigat jocul de amuletă și cei 1000 de euro oferiți de Kaufland au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

Cei doi câștigători și-au dorit să împartă premiul cu cele două „rivale”, iar gestul lor a impresionat pe toată lumea.

„Tocmai pentru că avem aici două eroine, sunt eroinele noastre, considerăm că acest joc a fost câștigat de noi patru, nu doar de noi doi. A fost un joc foarte foarte greu și am vrea ca această amuletă să fie a voastră, să fie jocul nostru. (...) Motivul pentru care vrem să împărțim și banii este pentru că... 250 de euro pe cap, cam atât costă un tatuaj. Vrem să ne facem tatuaj cu sigla Asia Express” a explicat Emil.

Ulterior, cei doi au decis și ordinea în care se pleacă către autostop, iar după ei au plecat: Karmen și Olga, Anda și Joseph și apoi Ștefan și Alex.

Concurenții au înălțat zmeie, însă o echipă a întâmpinat mari probleme. Ce i-a făcut pe Emil Rengle și pe Alejandro Fernandez să piardă foarte mult timp în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

După multă muncă de convingere și mulți kilometri parcurși, concurenții au ajuns la noua destinație: Ho Chi Minh, Vietnam.

Primele care au ajuns au fost Karmen și Olga, care au aflat că trebuie să asambleze zmeiele și să le înalțe pentru un minut, având la dispoziție patru bețe și un sul de ață. Cele două s-au chinuit puțin până și-au dat seama cum ar trebui să monteze zmeiele, însă în cele din urmă au reușit.

Următorii care au ajuns la destinație au fost Alex și Ștefan, care au întâmpinat, de asemenea, câteva probleme până au înțeles ce ar trebui să facă, la fel ca Emil cu Alejandro și ca Anda cu Joseph.

Karmen și Olga au plecat primele către noua destinație, fiind urmate de actori și apoi de Anda cu Joseph, lăsându-i în urmă pe Emil cu Alejandro care încă se chinuiau să înalțe primul zmeu.

Totuși, Emil și Alejandro au fost primii care au găsit mașină la autostop, dar pe care au vrut să le-o cedeze Andei Adam și lui Joseph.

În cele din urmă, după mult timp petrecut în mașini, echipele au ajuns la Oficiul Poștal, acolo unde au întâlnit-o pe Irina Fodor.

Primele care au ajuns au fost Karmen și Olga, care se pare că au avut parte de o zi extrem de bună. Ele au fost răsplătite cu o cameră la hotel, în timp ce celelalte echipe au primit o cazare simplă.

Pentru că în ultima etapă din Vietnam nu mai există imunitate mică, prima echipă care ajunge la Irina Fodor primește hotel, dar nu este salvată. Echipele de pe locurile 1 si 2 intra la vot, dar dacă ajung pe ultimele 2 locuri nu mai au nicio cale de scăpare.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut nevoie de perfuzii. Ce au pățit cei doi concurenți imuni în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

La hotel, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu s-au relaxat așa cum și-au imaginat, pentru că nu s-au simțit foarte bine. Medicii au decis să le administreze câte o perfuzie, iar în timp ce Gabriel a primit diagnosticul de toxiinfecție alimentară, Dan a avut nevoie doar de vitamine pentru a se pune pe picioare.

„Azi păpușica o dă pe ceai!” a zis Gabi Tamaș ironic și dezamăgit pentru toate restricțiile alimentare pe care i le-a precizat medicul.

„O imunitate care nu a fost imunitate... sunt puțin supărat pentru că voiam să vizitez” a mai spus Gabi Tamaș, urmând ca Dan Alexa să întrebe: „Te gândești dacă eram la ultima cursă așa?!”

„Doamne ferește, te prinde în cursă asta... s-a terminat cursa. Ridici mâna și spui << Băi frate, nu mai pot >>. Bine că m-a prins acum și nu în Coreea în timpul curselor.” a răspuns Gabi Tamaș.

„Legendele zac! Portavioanele sunt în service!” au mai adăugat ei, încercând să facă haz de necaz.

