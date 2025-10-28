Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gestul făcut de Rengle și de Alejandro pentru Joseph și Anda Adam. Ce s-a întâmplat

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au făcut un gest neașteptat pentru Joseph și Anda Adam după proba zmeielor. Descoperă ce decizie au luat când au ajuns la autostop: „este oaia neagră a grupului”.

Proba de înălțat zmeie s-a dovedit a fi una cu adevărat dificilă pentru concurenți, însă pentru unii, la un moment dat, a părut chiar imposibilă. Primele care au ajuns pe plajă au fost Karmen și Olga, cele care s-au descurcat și cel mai rapid la această probă, având un noroc uimitor pe care și ceilalți și l-ar fi dorit.

În timp ce Ștefan și Alex, dar și Anda și Joseph au întâmpinat obstacole în această probă, dar pe care au reușit să o ducă la final, Emil și Alejandro se chinuiau extrem de mult să poată țină un zmeu în aer pentru mai mult de câteva secunde.

Ce gest au făcut Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru Joseph și Anda Adam. Motivul pentru care cei doi au pierdut foarte mult timp la proba zmeieleor din ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

Proba zmeielor a fost una dintre cele mai enervante pentru Emil și Alejandro, dat fiind că au pierdut foarte mult timp în încercarea de a menține un zmeu mic în aer timp de un minut. Cei doi au recunoscut că a fost o probă dificilă, care i-a făcut să piardă mult timp, dar pe care au ales să o trateze cu răbdare fără să se supere că vor pleca pe ultimul loc.

„În mod normal, într-o asemenea situație ați fi văzut o exorcizare a lui Rengle, dar pentru că era pentru prima dată când eu experimentam treaba aceasta nu conta că nu mai aveam suflu, că îmi cădea zmeul. Mie îmi făcea o plăcere și o bucurie faptul că mă joc cu zmeul în aer. Știam că pierdem vremea, știam că ar trebui să fugim, să mergem mai departe, dar zmeul nu stătea și eu nu aveam cum să mă supăr pe zmeu, că zmeul avea chef să se joace cu mine” a spus Emil despre această experiență.

Văzând că Anda și Joseph au terminat proba înaintea lor deși au început-o cu mult timp înaintea acestora, dar că nu au reușit să găsească o mașină pentru autostop, Emil și Alejandro au decis să le cedeze lor mașina pe care au oprit-o.

„Alejandro a propus să oferim mașina Andei. Noi nu am considerat că am făcut o echipă cu oricine din Asia Express. Noi am făcut pe cont propriu. Totuși, ne-am amintit că Anda ne-a ferit de multe ori, atât de voturile lor, cât și de pedepse și ne-a ajutat. A simțit nevoia să se apropie de noi, bineînțeles și spre binele ei, pentru că Anda, la un moment dat, și-a dat seama că este oaia neagră a grupului” a explicat Rengle la testimoniale.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

