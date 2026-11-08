Antena Căutare
Home Asia Express Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală

Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală

Duminică, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe etapa finală Asia Express – Drumul Mătăsii.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:38 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:39
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După două luni de aventură, doar trei perechi au mai rămas în competiție, trei echipe care au trecut prin provocări dintre cele mai dificile și care acum luptă pentru un loc în Marea Finală. Emoțiile sunt tot mai mari, iar fiecare misiune poate face diferența în lupta pentru marele premiu.

După mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii, concurenții vor avea ocazia să descopere chiar povestea care a dat numele acestui sezon. Prima zi a etapei finale îi va purta într-un sat tradițional din China, cunoscut drept Satul Mătăsii, unde vor lua parte la întregul proces de obținere a prețiosului material.

Sub îndrumarea unei familii de meșteri mătăsari, cele trei echipe vor trebui să învețe o meserie în care răbdarea și îndemânarea sunt esențiale. De la alegerea frunzelor de dud și hrănirea viermilor de mătase, până la sortarea coconilor și prelucrarea lor, concurenții vor descoperi câtă muncă se ascunde în spatele unui material care a fascinat lumea timp de secole.

Aventura va continua la Muzeul Mătăsii, de unde echipele vor primi o nouă provocare, inspirată de legenda descoperirii firului de mătase. Concurenții vor trebui să recreeze celebrul accident care ar fi dus la apariția acestuia și să găsească o nouă Regină a Mătăsii. Pentru asta, vor avea nevoie de ajutorul localnicilor, pe care vor trebui să îi convingă să participe la o competiție inedită, în care un cocon de mătase și o cană cu ceai fierbinte vor avea rolurile principale.

Articolul continuă după reclamă

Cine va reuși să facă față provocărilor și cum se va schimba cursa pentru un loc în Marea Finală? Telespectatorii vor afla duminică, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii.

La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1, înainte de marea finală... Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Christina a luptat în cuşcă, a scris istorie pentru România şi acum predă religie într-un sat. Ce se întâmplă în căminul cultural Christina a luptat în cuşcă, a scris istorie pentru România şi acum predă religie într-un sat. Ce se întâmplă în căminul cultural
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre cum și-a crescut singură fiica. Ce spune despre cei 20 de ani alături de Maya
Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre cum și-a crescut singură fiica. Ce spune despre cei 20 de ani...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Valerie Lungu, acuzată că ar copia viața unei alte influencerițe. Cum a reacționat când a fost întrebată despre postǎrile sale
Valerie Lungu, acuzată că ar copia viața unei alte influencerițe. Cum a reacționat când a fost întrebată...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x