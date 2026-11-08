Duminică, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe etapa finală Asia Express – Drumul Mătăsii.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:38 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:39

Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală

După două luni de aventură, doar trei perechi au mai rămas în competiție, trei echipe care au trecut prin provocări dintre cele mai dificile și care acum luptă pentru un loc în Marea Finală. Emoțiile sunt tot mai mari, iar fiecare misiune poate face diferența în lupta pentru marele premiu.

După mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii, concurenții vor avea ocazia să descopere chiar povestea care a dat numele acestui sezon. Prima zi a etapei finale îi va purta într-un sat tradițional din China, cunoscut drept Satul Mătăsii, unde vor lua parte la întregul proces de obținere a prețiosului material.

Sub îndrumarea unei familii de meșteri mătăsari, cele trei echipe vor trebui să învețe o meserie în care răbdarea și îndemânarea sunt esențiale. De la alegerea frunzelor de dud și hrănirea viermilor de mătase, până la sortarea coconilor și prelucrarea lor, concurenții vor descoperi câtă muncă se ascunde în spatele unui material care a fascinat lumea timp de secole.

Aventura va continua la Muzeul Mătăsii, de unde echipele vor primi o nouă provocare, inspirată de legenda descoperirii firului de mătase. Concurenții vor trebui să recreeze celebrul accident care ar fi dus la apariția acestuia și să găsească o nouă Regină a Mătăsii. Pentru asta, vor avea nevoie de ajutorul localnicilor, pe care vor trebui să îi convingă să participe la o competiție inedită, în care un cocon de mătase și o cană cu ceai fierbinte vor avea rolurile principale.

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Cine va reuși să facă față provocărilor și cum se va schimba cursa pentru un loc în Marea Finală? Telespectatorii vor afla duminică, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii.