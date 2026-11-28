West Side Christmas Market și-a deschis porțile joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei din București, iar vizitatorii au la dispoziție 32 de zile pentru a se bucura de atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Cât costă să mănânci la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei, în 2026. Un singur mic se vinde cu 10 lei. Prețurile de la tarabe | hepta.ro

Deși inaugurarea era programată inițial la ora 17:00, organizatorii au amânat momentul deschiderii până la 19:45, din cauza ploii. Târgul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Cât costă să mănânci la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei, în 2026

Pe lângă decorațiuni și atmosfera festivă, cei care ajung la eveniment pot găsi numeroase preparate tradiționale, gustări calde și băuturi specifice sezonului. Prețurile afișate la standuri arată că un mic se vinde cu 10 lei, în timp ce un meniu de 450 de grame, care include mici și cartofi prăjiți, ajunge la 55 de lei, potrivit informațiilor publicate de Libertatea.

Oferta de la grătare include și un meniu cu pastramă și cartofi prăjiți, la 69 de lei, respectiv unul cu pui crispy și cartofi prăjiți, la 51 de lei. Separat, pastrama de oaie costă 58 de lei, puiul crispy este 42 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți ajunge la 25 de lei. Pentru murături, vizitatorii plătesc 9 lei pentru 80 de grame, iar o felie de pâine costă 5 lei.

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Cât costă un hot dog și o porție de cârnați

La standurile de street food, prețurile diferă în funcție de sortiment. Cârnații de porc afumați și hot dog-ul sunt comercializați cu 25, 30 sau 35 de lei. Un meniu cu cârnați, cartofi și murături, dar și o porție de curry wurst, costă 40 de lei. Cartofii prăjiți simpli sunt 20 de lei, iar cei cu cheddar ajung la 25 de lei.

Nici băuturile calde nu lipsesc din oferta târgului. Un pahar de vin fiert aromat, o ciocolată caldă de 220 ml sau un suc de mere cald de 340 ml costă 19 lei. Ceaiurile de 340 ml, disponibile în variante precum ghimbir cu lămâie, fructe de pădure sau negru masala cu mirodenii, sunt 17 lei.

Pentru băuturile speciale, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar 35 de lei. Acesta este prețul pentru sortimente precum hot rum spiced apple juice și skrewball hot wine, servite în pahare de 340 ml. Apa de 500 ml costă 13 lei, sucurile carbogazoase de aceeași cantitate sunt 15 lei, iar berea la 500 ml se vinde cu 20 de lei.

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Langoși, castane coapte și dulciuri tradiționale

Cei care preferă gustările de sezon pot alege dintre mai multe sortimente de langoși. Varianta simplă sau cea cu zahăr costă 20 de lei, iar langoșii cu smântână și usturoi ori cu Nutella sunt 25 de lei. Pentru sortimentele cu smântână și brânză, smântână și cașcaval sau gem, prețul ajunge la 30 de lei.

Porumbul fiert sau copt este 15 lei, aceeași sumă fiind cerută pentru popcorn și vată de zahăr. Castanele costă 25 de lei, iar la capitolul dulciuri apar cozonaci la 11 lei, precum și prăjituri de casă și fursecuri, inclusiv nuci cu ciocolată sau sărutările măicuței, la 15 lei pentru 100 de grame.

Și cei care caută produse tradiționale din carne au de unde alege. Rulada de porc coaptă la jar și pieptul de porc pregătit în același mod sunt 85 de lei kilogramul, în timp ce mușchiulețul afumat ajunge la 95 de lei kilogramul. Toba tradițională, caltaboșul și alte sortimente sunt afișate la 50 de lei kilogramul.

Pentru comparație, la târgul de Crăciun de pe Champs-Élysées, din Paris, un pahar de vin fiert costă 7 euro, la care se adaugă un euro garanție pentru pahar, potrivit unei comparații publicate tot de Libertatea.

Prețurile de la West Side Christmas Market pot varia în funcție de comerciant, gramaj și sortiment, iar unele tarife pot fi actualizate pe parcursul târgului.