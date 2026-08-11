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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 1. Primele imagini din competiție. Ce au declarat concurenții

Asia Express începe pe 6 septembrie, dar până atunci fanii show-ului pot arunca o privire pe traseul de pe Drumul Mătăsii în seria Jurnalului de călătorie. În primul episod de Jurnal de călătorie - Asia Express concurenții au împărtășit primele impresii din aventura vieții lor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 11:11 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 14:05
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Vedetele care au pornit pe Drumul Mătăsii au avut parte de experințe care mai de care mai provocatoare. În primul episod de Jurnal de călătorie apar primele imagini și impresii de pe traseu cu Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky.

Concurenții au avut parte de probe la înălțime, alergat cu greutăți, lupte în nămol, situații neprevăzute la autostop și cazare și multe alte provocări!

Citește și: Irina Fodor, detalii despre experiența ei în Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”

Primele imagini din sezonul 9 Asia Express. Ce au remarcat concurenții pe Drumul Mătăsii: „Eu până la vârsta asta nu am trăit o experiență atât de intensă”

Iată ce au spus concurenții despre experiența lor, în primul episod de Jurnal de călătorie!

„Aici schimbi focusul din 3 în 3 ore”, a spus Mirela Retegan.

„Noi nu putem să supraviețuim fără să punem presiune pe noi într-o competiție”, a spus Gabi Torje.

„Eu până la vârsta asta nu am trăit o experiență atât de intensă”, a spus Ana Maria Mocan

„Dacă nu ai adrenalină acasă, vino la Asia Express că nu o să mai ai o viață plictisitoare niciodată. Și rucsacul greu în spate și scări și să gândesc și să fac misiune”, a declarat Valerie Lungu.

„Ne-am imaginat că suntem refugiați și primim ce găsim. Cazările sunt de nediscutat”, a spus Cheloo.

„Îmi creează o stare de anxietate faptul că te urci într-o mașină cu un străin și mergi o oră jumate”, a spus What's UP.

„E greu. Nu mai judec pe nimeni”, a spus Mirela Vaida.

„Cât de obosită sunt, în fiecare seară am grijă să-mi pun cremele și serurile pe față”, a spus Loredana Chivu.

„Asia Express m-a transformat din ceva splendid în ceva ultra splendid”, a spus Maurice Munteanu.

Asia Express | Drumul Mătăsii începe din 6 septembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY

O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent!

Înainte de lansare, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii declară: „Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”.

În plus, aceasta a mai adăugat: „Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii. Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor. Avem nouă echipe extraordinare, concurenți foarte diferiți, cu personalități puternice, cu spirit de aventură și cu o dorință uriașă de a câștiga.

Este un sezon al sincerității duse până la limită. Concurenții au fost sinceri până la sânge unii cu ceilalți, iar asta a generat deopotrivă conflicte explozive și legături neașteptat de puternice. Au existat momente în care adevărurile au durut, în care măștile au căzut și în care oamenii s-au văzut exact așa cum sunt. Dar tocmai aceste momente au făcut ca prieteniile care s-au născut aici să fie autentice și extrem de puternice”.

colaj cu primele imagini din Asia Express
colaj cu primele imagini din Asia Express
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Citește și: Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale

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