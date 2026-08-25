Antena Căutare
Home Asia Express Jurnal de calatorie Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 7. Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe traseu

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 7. Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe traseu

Mirela Retegan și Maya au pornit pe Drumul Mătăsii fără teamă și dornice să trăiască cea mai tare experiență împreună, ca mamă și fiică. În episodul 7 al seriei Jurnal de călătorie, cele două au fost surprinse în ipostaze inedite pe traseul din Asia Express.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 13:14 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 13:25
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Asia Express începe pe 6 septembrie, dar până atunci fanii show-ului pot arunca o privire pe traseul de pe Drumul Mătăsii în seria Jurnalului de călătorie.

Mirela Retegan și Maya au avut parte de probe pline de adrenalină la înălțime, dar și de momente în care forța fizică a contat.

Citește și: EXCLUSIV | Primele imagini cu Mirela Retegan și fiica ei, Maya, din Asia Express. În ce condiții dure au fost surprinse

Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe Drumul Mătăsii. Ce au spus mama și fiica despre provocările din Asia Express: „Eu cred că sunt ușor anesteziată”

„Cu siguranță că o să fie ceva ce n-am mai trăit până acum. Eu cred că sunt ușor anesteziată pentru că au dispărut toate durerile: genunchi, glezne, șale. Schimbi focusul din 3 în 3 ore. Aici n-ai pauze”, a spus Mirela Retegan.

„Eu nu cred că am o teamă atât de mare. Eu cred că am venit în Asia Express să învăț să am încredere. Mama e atentă, ascultă, vorbește cu mine, este minunat și aș vrea să fie așa mai des! Mi-e teamă să nu mă bucur destul de mult. Sunt predispusă la stres!”, a spus Maya.

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Mirela Retegan și Maya
+2
Mai multe fotografii

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani
Observatornews.ro A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final
Antena 3 Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
Comentarii


Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai Banu pe traseu
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la joc
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026 Jurnalul
Sarah Dumitrescu, transformare surprinzătoare. Și-a făcut sau nu operații estetice?
Sarah Dumitrescu, transformare surprinzătoare. Și-a făcut sau nu operații estetice? Kudika
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică Redactia.ro
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte.
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x