Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 7. Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe traseu

Mirela Retegan și Maya au pornit pe Drumul Mătăsii fără teamă și dornice să trăiască cea mai tare experiență împreună, ca mamă și fiică. În episodul 7 al seriei Jurnal de călătorie, cele două au fost surprinse în ipostaze inedite pe traseul din Asia Express.

Asia Express începe pe 6 septembrie, dar până atunci fanii show-ului pot arunca o privire pe traseul de pe Drumul Mătăsii în seria Jurnalului de călătorie.

Mirela Retegan și Maya au avut parte de probe pline de adrenalină la înălțime, dar și de momente în care forța fizică a contat.

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Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe Drumul Mătăsii. Ce au spus mama și fiica despre provocările din Asia Express: „Eu cred că sunt ușor anesteziată”

„Cu siguranță că o să fie ceva ce n-am mai trăit până acum. Eu cred că sunt ușor anesteziată pentru că au dispărut toate durerile: genunchi, glezne, șale. Schimbi focusul din 3 în 3 ore. Aici n-ai pauze”, a spus Mirela Retegan.

„Eu nu cred că am o teamă atât de mare. Eu cred că am venit în Asia Express să învăț să am încredere. Mama e atentă, ascultă, vorbește cu mine, este minunat și aș vrea să fie așa mai des! Mi-e teamă să nu mă bucur destul de mult. Sunt predispusă la stres!”, a spus Maya.

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.