În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, fanii show-ului au putut descoperi ce a făcut echipa de producție din România, spre deosebire chiar și de francezi! Află detalii din culisele emisiunii.

Pentru filmările din China, pentru Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a fost ea însăși nevoită să treacă printr-o serie de „aventuri”, reușind chiar să realizeze lucruri în premieră! Descoperă mai multe detalii în primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Ce au făcut românii la filmările din China și nu au făcut nici măcar francezii. Detalii din culise

Asia Express-Drumul Mătăsii a început în forță pentru cele nouă echipe de concurenți și, încă din primele misiuni, publicul s-a bucurat să descopere peisajul din Uzbekistan. După această țară urmează o aventură pe cinste în China, dar pentru ca acest lucru să fie posibil, echipa de producție a depus eforturi uriașe și a realizat lucruri, în premieră!

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți. Ce a remarcat la echipele din acest sezon

„Pentru prima oară, de când facem proiectul acesta, de nouă ani, chiar e un drum real, nu e un drum fictiv, scris de noi, în care am încercat noi să găsim o rută. Nu, e chiar Drumul Mătăsii, drumul istoric al mătăsii”, a dezvăluit Robert Leone, producătorul executiv al show-ului.

„Drumul Mătăsii, am mai vorbit noi despre el în Asia Express, dar acum chiar suntem pe el și chiar îl folosim. Am început din Uzbekistan, care e o țară neașteptată pentru mine, apoi mergem în China. Eu, când am început Asia Express, nu mă așteptam vreodată că o să ajungem în țări precum China pentru că știam că este foarte complicat să faci o asemenea producție într-o asemenea țară”, a mărturist Mona Segall.

„China a fost parte din ruta inițială a proiectului, acum douăzeci și ceva de ani, Cred că erau Rusia și China și după câțiva ani nu s-a mai putut filma aici, s-a închis ruta pentru ei. Dar s-a redechis anul trecut. Au încercat aproape 15 ani să o redeschidă, a fost destul de complicat, destul de restrictivi la ce filmezi, unde filmezii, la aprobări, implică timp să înțeleagă exact ce faci. Discuțiile au început cu un an înainte, au început anul trecut în vară. Au mai filmat italienii și francezii, dar ei au filmat puțin, o sătpămână, noi stăm 40 și ceva de zile”, a mai completat Robert Leone, producătorul executiv al show-ului.

„Am mai avut câteva experiențe în China, dar bineînțeles, dar suntem români, desigur! Deci trebuie să fie mai mare, trebuie să fie mai ambițios, trebuie să fie imposibil. Așadar, au existat câteva experiențe cu formatul pentru francezi, pentru italieni, dar doar câteva episoade. Dar bineînțeles că noi suntem români, așa că trebuie să facem imposibilul. Deci, nimeni n-a mai făcut asta până acum. Vom călători de pe coasta orașului Shenzen. Vom traversa munți, văi, deșerturi din China, către unele dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut vreodaăt în viața mea. Este incredibil”, a spus Juan Manuel Rosales, Creative Consultant al show-ului.

Toate episoadele din „Jurnal de călătorie Asia Express” sunt disponibile pe AntenaPLAY!