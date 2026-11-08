La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1, înainte de marea finală

La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026, la Antena 1. Programul TV, echipele rămase în concurs și data marii finale.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:48 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:54

Asia Express revine duminică, 8 noiembrie 2026, cu o nouă ediție la Antena 1. Sezonul 9, Drumul Mătăsii, intră în etapa finală, iar echipele rămase în competiție luptă pentru marele premiu. Iată la ce oră începe emisiunea și când va fi difuzată marea finală.

Asia Express 2026 se apropie de marea finală! După săptămâni de probe dificile, aventuri și eliminări, concurenții rămași în competiție intră în ultima etapă de pe Drumul Mătăsii. Duminică, 8 noiembrie, telespectatorii vor putea urmări o nouă ediție a emisiunii prezentate de Irina Fodor.

La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026

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Potrivit programului TV Antena 1, Asia Express începe duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 20:00. Emisiunea poate fi urmărită atât la televizor, cât și pe platforma AntenaPLAY.



Sezonul 9, Drumul Mătăsii, a adus concurenților provocări în Uzbekistan și China, iar acum competiția se apropie de momentul decisiv.



După eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu, trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.



Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit deja să obțină primul loc în marea finală, în timp ce celelalte echipe continuă lupta pentru a ajunge în ultima confruntare.

Când are loc marea finală Asia Express 2026

Marea finală Asia Express 2026 este programată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Până atunci, telespectatorii vor putea urmări ultimele ediții ale sezonului 9, difuzate duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

În ultima ediție, publicul va afla cine câștigă Asia Express 2026 și marele premiu al competiției de pe Drumul Mătăsii.