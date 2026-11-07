Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre cum și-a crescut singură fiica. Ce spune despre cei 20 de ani alături de Maya

Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre cum și-a crescut singură fiica, Maya. Ce spune fondatoarea Găștii Zurli despre cei 20 de ani petrecuți împreună.

Mirela Retegan a publicat un mesaj emoționant despre relația cu fiica sa, Maya, și despre provocările pe care le-a întâmpinat crescând-o singură. Fondatoarea Găștii Zurli a vorbit despre sacrificii, momente dificile, dar și despre puterea pe care i-a dat-o maternitatea. Alături de mai multe fotografii cu fiica sa, Mirela Retegan a făcut mărturisiri despre cei 20 de ani în care au crescut împreună.

Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre cum și-a crescut singură fiica

Mirela Retegan a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj emoționant despre relația cu fiica sa, Maya. Fondatoarea Găștii Zurli a rememorat anii în care și-a crescut singură copilul, vorbind deschis despre responsabilitățile pe care le-a avut, despre dificultăți și despre legătura specială dintre ele.

Alături de mai multe fotografii în care apare împreună cu Maya, Mirela Retegan a povestit cum au crescut și au învățat una de la cealaltă: „Noi două ne-am crescut una pe alta. În timp ce eu o învățam să meargă și să vorbească, ea mă învăța să am răbdare și credință. Eu îi dădeam curaj să se ridice de fiecare dată când cădea, iar ea îmi dădea puterea să mă iert de fiecare dată când greșeam.

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Am fost noi două. SINGURE! În fața celor mai mari, mai grele și mai importante decizii.

Ne-au ajutat mulți oameni buni. Părinții mei au fost îngerii noștri păzitori, iar pentru fiecare moment important, Dumnezeu ne trimitea ajutoare. Dar, la capătul fiecărei alegeri, eram noi două. La începutul fiecărei zile, când copilul are nevoie să primească energie, și la finalul fiecărei zile, când e bine să fie cineva care să-i liniștească toată agitația, eram eu”, a scris Mirela Retegan pe Facebook.

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Mirela Retegan, despre greutățile prin care a trecut ca mamă singură

Mirela Retegan a vorbit și despre programul solicitant pe care îl avea, dar și despre felul în care fiica sa a înțeles încă de mică responsabilitățile mamei: „Acum mă uit în urmă și nu-mi dau seama de unde găseam resurse, cum reușeam să mă trezesc în fiecare dimineață la 5–6 ca să pregătesc ziua și să fiu acolo seara, pentru baie, poveste și pupicul de noapte bună.

Maya a știut mereu că, dacă eu nu muncesc, noi nu avem ce să mâncăm. A știut mereu că mama nu lipsește de lângă ea, pentru că e mai fericită în altă parte.

E foarte greu să fii mamă singură. Dar poate fi o șansă extraordinară să-ți asumi 100% copilul. Ea m-a văzut în toate felurile: plină de entuziasm și căzută, susținută și trădată, încrezătoare și îngrozită. Dar niciodată nu a simțit că mama nu mai poate.

Mereu i-am arătat efortul; niciodată nu m-am lăsat pradă deznădejdii. Și niciodată nu am făcut-o să simtă că m-am sacrificat. Pentru că nu m-am sacrificat. A fost greu. Dar am iubit fiecare zi din viața mea. Cu tot ce era în ea”, a mărturisit fondatoarea Găștii Zurli.

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Ce spune Mirela Retegan despre cei 20 de ani alături de fiica sa

La finalul mesajului, Mirela Retegan a vorbit despre ceea ce au construit împreună în ultimele două decenii și despre bucuria de a fi alături de fiica sa: „Ce vedeți astăzi este munca noastră din ultimii 20 de ani. Și dacă noi am putut, înseamnă că se poate.

Nu există bucurie mai mare pe lumea asta decât să fii în aceeași echipă cu copilul tău. În oglindă, în fața lumii și, mai ales, acolo unde doar el te știe: în fața lui Dumnezeu”, și-a încheiat Mirela Retegan mesajul.