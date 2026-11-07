La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în ediția din această seară

La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la Antena 1. Programul TV și detalii despre noua ediție a sezonului 10. Haideți să aflăm în următoarele rânduri ce se întâmplă cu ediția din seara zilei de astzi!

Ce se întâmplă diseară cu Insula Iubirii | Antena 1

Insula Iubirii revine sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cu o nouă ediție a sezonului 10. Telespectatorii vor putea urmări continuarea poveștilor din Thailanda, după o seară în care apropierea dintre concurenți și ispite a adus noi momente tensionate.

La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026

Potrivit grilei oficiale de programe Antena 1, Insula Iubirii începe sâmbătă, 7 noiembrie 2026, de la ora 20:00. Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan poate fi urmărită atât la Antena 1, cât și pe AntenaPLAY.

Sezonul 10 al reality show-ului este difuzat în fiecare săptămână, vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00.

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Ce s-a întâmplat în ediția precedentă de la Insula Iubirii

Ediția de vineri, 6 noiembrie, a adus momente importante pentru mai multe cupluri aflate în Thailanda. Marco și ispita Gabriela au avut parte de o întâlnire specială de 24 de ore, în timpul căreia apropierea dintre ei a devenit tot mai evidentă. Cei doi au petrecut noaptea împreună, iar concurentul a făcut ulterior mărturisiri despre cele întâmplate.

Nici relația dintre Mira și Ian nu a fost lipsită de provocări. Apropierea tinerei de George, cunoscut drept Jaguarul, a provocat noi întrebări despre viitorul cuplului.

În același timp, Ionuț Mocăniță a trecut prin momente dificile după ce a auzit declarațiile Claudiei, iar testul poligraf a adus o nouă provocare în experiența sa.

Unde poate fi urmărită Insula Iubirii, sezonul 10

Noua ediție Insula Iubirii este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Telespectatorii vor putea urmări continuarea experienței celor cinci cupluri care au acceptat să își testeze relațiile în Thailanda.

Pe măsură ce concurenții se apropie de finalul experienței, deciziile lor devin tot mai importante, iar relațiile construite pe insulă sunt puse în balanță cu cele de acasă.