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Moment amuzant la Asia Express! Alexuc a tras-o de braț pe Valerie Lungu, în timpul unei probe: „Să nu se uite…”

O scenă neașteptată se anunță la Asia Express! Alexuc a avut o reacție care a atras atenția în timpul unei probe cu un cub Rubik, iar Valerie s-a trezit în mijlocul unui moment pe care nu l-a anticipat. Tot momentul va putea fi urmărit de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 18:18 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 18:19
Moment amuzant la Asia Express! Alexuc a tras-o de braț pe Valerie Lungu, în timpul unei probe: „Să nu se uite…” | antena 1
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Concurentul a tras-o de braț pentru a-i atrage atenția asupra a ceea ce se întâmpla în apropiere, iar replica tinerei a făcut scena și mai interesantă.

Totul a pornit în momentul în care Alexuc a început să se uite atent la Alex, iubitul lui Valerie. Acesta era concentrat asupra cubului Rubik, iar Alexuc părea curios să vadă cum se descurcă la joc. Numai că, în loc să urmărească în liniște ce face acesta, a decis să o implice și pe Valerie.

De ce a tras-o Alexuc de mână pe Valerie

În imaginile care urmează să fie difuzate, Alexuc o trage de braț pe Valerie pentru a o face să se dea la o parte. Gestul lui a luat-o prin surprindere pe concurentă, care a reacționat imediat.

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„De ce uită? Să nu se uite!”, a spus Valerie, într-un schimb de replici care promite să stârnească zâmbete.

Ce anume l-a făcut pe Alexuc să fie atât de interesat de felul în care Alex rezolva proba? Și cum a primit Valerie intervenția lui? Momentul lasă loc de curiozități, mai ales că reacția concurentei sugerează că nu se aștepta ca atenția să se îndrepte atât de mult asupra iubitului ei.

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Ce se întâmplă în ediția Asia Express

Proba cu cubul Rubik aduce, așadar, și momente mai puțin obișnuite, în care reacțiile concurenților pot fi la fel de savuroase ca provocările în sine. Iar interacțiunea dintre Alexuc și Valerie este unul dintre episoadele care merită urmărite.

Cum va continua schimbul dintre cei doi și ce va face Alex în timp ce este urmărit cu atâta atenție? Telespectatorii vor putea vedea momentul în ediția Asia Express, difuzată de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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