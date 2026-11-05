Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu de la Asia Express: „Pentru noi sunt...!”

După eliminarea Loredanei Chivu și Anei-Maria Mocanu de la Asia Express, Oana Tomoiagă a ținut să lase un mesaj emoționant în mediul online pentru cele două. Ce a scris interpreta de muzică populară.

La Asia Express fiecare concurent a încercat să ofere tot ce-a avut mai bun pe traseu. Echipele s-au luptat până la ultima șansă pentru a rămâne în competiție. Așa a fost și cazul Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Cele două au ajuns în cel de-al nouălea stage, ceea ce pentru ele a fost un vis devenit realitate. Cu toate acestea, au fost nevoite să părăsească show-ul.

Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu de la Asia Express

Ulterior, colegii cu care au împărțit întreaga aventură au lăsat mesaje emoționante în mediul online. Printre aceștia s-a numărat și Oana Tomoiagă, colega de echipă și prietena Mirelei Vaida.

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"Poza asta spune totul despre noi!", a început concurenta mesajul său. În funcție de episod și de probele pe care le-au avut de făcut, concurenții s-au certat, s-au împăcat, s-au sfătuit.

"Dincolo de tachinări, contre și competiție, China ne-a adus împreună într-un fel pe care doar noi îl înțelegem.", a continuat Oana Tomoiagă. Dincolo de micile ecrane, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, la fel ca ceilalți concurenți din Asia Express, au trăit momente pe care cu greu le-au putut explica ulterior. Cu toate acestea, de fiecare dată când o echipă a fost nevoită să părărească experiența, mesajele nu au încetat să apară.

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Ce a subliniat Oana Tomoiagă în mesajul său pentru Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu

"Ne-am luptat unii cu alții, dar am învățat să fim unii pentru alții.", a mai spus interpreta de muzică populară. Cu toate că fiecare a fost nevoit să-și ajute propria echipă, la un moment dat și-au oferit din propriile experiențe de pe taseu, dar și din viața personală.

"Trofeul e unul singur, dar amintirile și prietenia ne aparțin tuturor. Ana și Loredana au părăsit competiția, dar pentru noi sunt învingătoare!", a fost finalul mesajului emoționant transmis de Oana Tomoiagă după ce Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au părăsit competiția Asia Express.

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De asemenea, atât Loredana Chivu, cât și Ana-Maria Mocanu au lăsat mesaje separate după eliminarea de la Asia Express. Competiția continuă pentru cei rămași în joc, iar miza este una uriașă. Finala se apropie, iar cursa Asia Express poate fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY.