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Opera Sichuan și mult așteptatul schimb de echipe, diseară, la Asia Express! Etapa a șasea începe cu o zi plină pe Drumul Mătăsii

Duminică, de la ora 20:00, Asia Express – Drumul Mătăsii dă startul celei de-a șasea etape, una dintre cele mai așteptate ale sezonului la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 09:58 | Actualizat Duminica, 11 Octombrie 2026, 09:59
O nouă ediție din Asia Express
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O nouă bucată de China se deschide în fața concurenților, cu misiuni surprinzătoare, un joc de amuletă spectaculos, construit în jurul celebrei Opere Sichuan, dar și cu momentul care va da peste cap întreaga competiție: schimbul de echipe.

Prima zi îi va duce pe concurenți la Juxiang Orange Farm, unde începutul aparent liniștit al cursei se va transforma rapid într-o serie de provocări neașteptate. După ce vor porni la drum cu mașinuțe Panda, echipele vor ajunge la Pistachio Ranch, unde norocul va juca un rol important în ceea ce urmează.

Concurenții vor lua parte la o cursă cum nu au mai întâlnit până acum la Asia Express: o întrecere cu porci, inspirată de o ceremonie care marchează începutul anului și care aduce noroc și prosperitate familiei câștigătoare. Fiecare echipă va trebui să își aleagă un porc, să îi dea un nume, să îl „împrietenească” cu ajutorul verzei și, mai apoi, să îl convingă să ajungă primul la linia de sosire.

Miza întrecerii va fi una importantă. Câștigătorii vor primi activitatea mai ușoară și vor trebui să prepare suc din portocalele Navel ale fermei, folosind biciclete pentru a le stoarce. Un concurent va pedala, în timp ce partenerul său va curăța portocalele, până când vor reuși să umple două sticle.

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Pentru cei care pierd cursa porcilor, misiunea va fi însă mult mai solicitantă. Aceștia vor trebui să învețe de la fermieri cum se extrag, cu ajutorul uneltelor tradiționale, semințele folosite pentru obținerea uleiului de Caiziyou, un ingredient important al bucătăriei Sichuan.

Presiunea va fi și mai mare pentru că timpul poate conta în lupta pentru Imunitate. Echipele care vor reuși să ducă la capăt misiunea specială în 15 minute vor primi un avantaj de 15 minute, care se poate dovedi decisiv mai târziu în cursă.

Spectacolul va continua la jocul pentru amuletă, care va avea de această dată în centrul său una dintre cele mai fascinante tradiții ale regiunii: Opera Sichuan. Cunoscută pentru costumele elaborate, expresivitate și spectaculoasa artă a schimbării măștilor, aceasta va transforma jocul într-unul dintre cele mai spectaculoase momente ale etapei.

Însă adevărata surpriză va veni abia la finalul zilei. După săptămâni în care au învățat să funcționeze împreună, să își gestioneze conflictele, slăbiciunile și momentele-limită, concurenții vor afla că regulile se schimbă: urmează celebrul schimb de echipe.

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Ce noi perechi se vor forma pe Drumul Mătăsii? Cum vor reacționa concurenții când vor afla alături de cine trebuie să continue cursa? Răspunsurile vin diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express, la Antena 1.

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