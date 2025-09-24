Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de la nuntă. Ce mesaj emoționant a transmis concurentul Asia Express

Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de căsnicie. Concurentul de la Asia Express a marcat momentul printr-un videoclip emoționant de la cununia lor.

Alexandru Ion și Evelyne trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, iar, de curând, au împlinit un an de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Concurentul de la Asia Express a avut grijă ca evenimentul să nu fie uitat și l-a marcat cu un mesaj pe măsură.

Alexandru Ion de la Asia Express a transmis un mesaj emoționant la împlinirea unui an de căsnicie

Alexandru Ion și Evelyne se iubesc ca în prima zi, iar singurul lucru care s-a schimbat în relația lor este că acum își spun „soț și sotie”, după cum a mărturisit chiar actorul. Cei doi au avut o nuntă desprinsă din povești, în aer liber, organizată fix pe gustul lor.

Concurentul de pe Drumul Eroilor și soția sa au ales să spună „DA” în cadrul unei ceremonii organizate în natură, iar bucuria s-a citit pe chipul lor.

„Un an de când ne strigăm prin casă soț şi soție. În rest, nimic nu s-a schimbat. Cheers to love (n.r. Noroc pentru iubire!)”, a scris Alexandru Ion pe contul personal de Instagram.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu s-au căsătorit la finalul lunii septembrie a anului trecut. Actorul și soția lui au ales să organizeze un eveniment cu totul aparte. Cei doi s-au cunoscut pe o aplicație de dating, iar la sfârșitul anului 2022, acesta îi punea întrebarea cea mare.

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a mărturisit mai multe lucruri legate de unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa, căsătoria cu Evelyne Vîlcu.

„A fost exact ce ne-am dorit. Ne-am bucurat foarte tare că, fiind o nuntă în aer liber, vremea a ținut cu noi și a fost soare. Ne place să credem că invitații s-au simțit foarte bine, cert e că noi ne-am simțit foarte bine și că a ieșit așa cum ne-am imaginat”, a relatat Alexandru Ion despre ziua nunții.

La eveniment au fost aproximativ 150 de persoane, iar cei doi miri nu au respectat mare parte din tradițiile de nuntă. Actorul a mărturisit că nu au avut un dans al mirilor și nu s-a furat mireasa. De asemenea, aceștia au regândit și aranjarea meselor într-un stil mai puțin tradițional.

„Nu s-a furat mireasa, nu a existat dansul mirilor. Nu am avut mese separate. Au fost două mese foarte lungi unde au stat toți invitații”, a explicat el.

Întrebat de ce au renunțat la dansul mirilor, Alexandru Ion a răspuns simplu: „Pentru că nu am simțit că ni se potrivește. Am făcut lucrurile așa cum ne-a priit.”

Totodată, invitații au fost rugați să respecte un dresscode, black tie. Și, un lucru care a atras atenția în special a fost tortul. Acesta a fost făcut pe loc, în fața invitaților, de către cei doi miri.