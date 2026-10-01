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Program TV Antena 1. Ce modificări au intervenit în grila de difuzare și când se vede Asia Express

Programul TV Antena 1 a avut parte de unele modificări. Asia Express - Drumul Mătăsii și-a schimbat, pentru o scurtă perioadă, zilele de difuzare. Află, din rândurile de mai jos, programul de prime time de pe Antena 1, pentru perioada: 1-12 octombrie 2026!

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 11:12 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 11:26
Schimbări în programul TV al Antenei 1 | Antena 1
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Asia Express - Drumul Mătăsii se vede și joi, 1 octombrie 2026. Se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase ediții ale sezonului. De asemenea, săptămâna viitoare emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Meciurile echipei naționale aduc câteva modificări în programul TV Antena 1. Pentru că disputa tricolorilor cu Bosnia a fost difuzat luni pe Antena 1 și în AntenaPLAY, Asia Express va putea fi văzută, în mod excepțional, joi. Așadar, în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, fanii Asia Express vor vedea cursa pentru ultima șansă.

Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a patra îi va purta pe concurenți prin peisajele impresionante din Zhangjiajie, regiunea ale cărei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar”. Va fi o cursă despre curaj, în care echipele vor trebui să își înfrunte temerile, să treacă prin probe memorabile și să adune cât mai multe medalii pentru a rămâne în competiție.

Citește și: Program TV Antena 1. Polonia vs. România, vineri, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când se difuzează Insula Iubirii

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De această dată, fiecare provocare dusă la bun sfârșit va fi răsplătită cu o medalie de bronz, argint sau aur, în funcție de rezultatul obținut. Mai mult, concurenții vor avea ocazia să câștige și o medalie de platină, care poate schimba complet clasamentul.

Şi săptămâna viitoare, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Program TV Antena 1 pentru perioada următoare. Când se difuzează Asia Express

România va întâlni Polonia în meciul programat vineri, 2 octombrie. Insula Iubirii se vede sâmbătă, Asia Express se vede duminică, iar luni le ținem pumnii tricolorilor în meciul cu Suedia. Marți, miercuri și joi, fanii Asia Express vor putea urmări aventurile concurenților în China.

  • Vineri, 2 octombrie 2026, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA;
  • Sâmbătă, 3 octombrie 2026, ora 20:00: Insula Iubirii;
  • Duminică, 4 octombrie 2026, ora 20:00: Asia Express - Drumul Mătăsii;
  • Luni, 5 octombrie 2026, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia;
  • Marți, 6 octombrie 2026, ora 20:30: Asia Express - Drumul Mătăsii;
  • Miercuri, 7 octombrie 2026, ora 20:30: Asia Express - Drumul Mătăsii;
  • Joi, 8 octombrie 2026: ora 20:30: Asia Express - Drumul Mătăsii;
  • Vineri, 9 octombrie: ora 20:30: Insula Iubirii;
  • Sâmbătă, 10 octombrie 2026: ora 20:00: Insula Iubirii;
  • Duminică, 11 octombrie 2026: ora 20:00: Asia Express - Drumul Mătăsii.

Serialul Destine cu parfum de lavandă, care în mod obișnuit se vede joi pe Antena 1 și în AntenaPLAY, are o mică pauză de difuzare și va reveni pe 15 octombrie. Pe 22 octombrie va fi ultimul episod.

Din 29 octombrie, ultima parte a sezonului final al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se vede în fiecare joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Irina Fodor

Citește și: Schimbări în programul TV Antena 1. Ce se întâmplă cu Asia Express și când se difuzează serialul „Destine cu parfum de lavandă”

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