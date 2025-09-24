Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express, lider de audiență. Azi, cursa pentru ultima șansă se dă într-un loc cu povești cutremurătoare: Manila North Cemetery

Asia Express, lider de audiență. Azi, cursa pentru ultima șansă se dă într-un loc cu povești cutremurătoare: Manila North Cemetery

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 23 septembrie 2025. Descoperă cât de neașteptată este cursa pentru ultima șansă, dar și ce surprize aduce ediția din 25 septembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:45 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 13:07
Galerie
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 24 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor | Antena 1

A fost o seară intensă pe Drumul Eroilor în Asia Express – surprize, tensiuni și o luptă acerbă pentru amuletă. Raluca și Florin au bifat o premieră spectaculoasă, calificându-se la primul lor joc de amuletă și reușind să iasă victorioși în confruntarea directă cu Emil Rengle și Alejandro. Misiunea spectaculoasă cu păpușile gigant a schimbat complet dinamica echipelor și a scos la iveală tensiunile mocnite dintre concurenți, transformând ediția într-una plină de adrenalină și răsturnări de situație. Toate acestea au făcut ca aventura Asia Express să fie lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 23 septembrie 2025. Ce se întâmplă în ediția de diseară, 24 septembrie 2025

Ediția de aseară, difuzată în intervalul 20.29 -00.03 a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 3.8 puncte de rating și 15.8 % cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.3 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.6 puncte de rating și 12% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public din România, obținând 5 puncte de rating și 16.9% cotă de piață şi clasând din nou principalul competitor pe locul doi, cu 3.7 puncte de rating şi 12.2% cota de piață.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă

Articolul continuă după reclamă

Cea mai nouă ediție Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu MasterChef, de la Pro TV, reality show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.1 puncte de rating şi 23.6 cota de piață, clasând Pro TV pe locul secund, cu 4.4 puncte de rating şi 16.9% cota de piață. În minutul de aur 21.39, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 4.8 puncte de rating şi 21.7% cota de piaţă.

Cursa pentru ultima șansă din această etapă Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, îi va purta pe concurenți într-una dintre cele mai neașteptate și emoționante locații de până acum: Manila North Cemetery, locul unde peste 8.000 de familii trăiesc deasupra mormintelor, fără altă alternativă. Printre aproape un milion de decedați, acești oameni și-au construit un mod de viață aparte, iar concurenții vor fi provocați să le aducă un strop de bucurie prin gesturi simple, dar de neuitat. Misiunea lor va fi să descopere dorințele unei familii și să le îndeplinească, folosindu-și banii câștigați în cursă pentru a cumpăra obiectele necesare dintr-un magazin aflat în apropiere. Mai apoi, cadourile vor fi împachetate cu grijă și duse înapoi, transformând acest episod într-o experiență care depășește cu mult competiția și care, cu siguranță, le va rămâne întipărită în suflet pentru totdeauna.

Înainte de a ajunge aici, echipele vor trece printr-un alt moment spectaculos, la Sarao Motors, locul unde jeepney-urile – simbol al națiunii filipineze – prind viață. Concurenții vor fi nevoiți să demonstreze că știu să repare un jeepney, dar și să-l înfrumusețeze în stil autentic românesc, după ce vor trece testul unui karaoke cu cel puțin 80 de puncte. Între adrenalină, emoții și probe care le pun la încercare și sufletul, nu doar rezistența fizică, cursa pentru ultima

șansă promite să fie una dintre cele mai impresionante din acest sezon al show-ului „Asia Express – Drumul Eroilor”.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, All Urban si National

colaj foto cu irina fodor si raluca baduelscu si alti concurenti de la asia express drumul eroilor

Perioada 23 septembrie 2025

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru...
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x