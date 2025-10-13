Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat în competiție! Cum au reacționat concurenții

Antena Căutare
Surpriză de proporții în ediția 21 din 13 cotombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat în competiție!

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 20:46 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 20:54

În ediția 21 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au văzut că au apărut Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii sezonului 5. Descoperă mai jos cum au reacționat ceilalți concurenți când i-au văzut.

La debutul celui de-al șaselea stage, Irina Fodor a venit cu o surpriză de proporții pentru echipele rămase în competiție.

„Azi, în debutul etapei a șasea, adică după jumătatea acestui sezon, ne adâncim în partea mai puțin cunoscută a acestei țări spectaculoase. Vom păși curajoși în inima națiunii, vom găsi tradiții surprinzătoare, povești de război cu mulți eroi și fapte care ne vor uimi cu adevărat. Drept recompensă, la finalul etapei vom pune steagul Asia Express într-un oraș deosebit: Citadela Hue, capitala imperială a Vietnamului. Pentru că am trecut de jumătate, unii eroi au căzut la datorie și le simțim lipsa, dar o s ne vedem cu ei la un moment dat. Însă înainte să facem treaba asta am să fac ceva ce nu am făcut niciodată în Asia Express! Este dificil de făcut portretul unui cuplu câștigător Asia Express, implică mai multe calități, mai multe nuanțe, carismă, curaj. Toți câștigătorii de până acum au avut ceva al lor. Însă, toate echipele câștigătoare au avut ceva în comun: adaptabilitatea și faptul că au suportat răsturnările constante ale jocului. Ne mai așteaptă o surpriză pe Drumul Eroilor”, a fost vestea neașteptată dată de Irina Fodor.

O mașină și-a făcut apariția și din ea au coborât Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cu ghiozdane în spate, gata să pornească în aventură!

„Asta mai lipsea!”, a zis Karmen Minune, când a dat cu ochii de ei.

Nici ceilalți concurenți nu au părut foarte fericiți, știind că au în fața lor pe câștigătorii sezonului 5 America Express și brusc, toți au simțit că a devenit mult mai dificilă competiția.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

