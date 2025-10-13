Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea

Olga Barcari vorbește deschis despre natura relației sale cu prezentatorul show-ului The Ticket, Cătălin Bordea. Iată ce a dezvăluit concurenta Asia Express.

Olga Barcari s-a făcut rapid remarcată de telespectatori la Asia Express - Drumul Eroilor prin naturalețea, deschiderea și spiritul umoristic. Aceasta a dezvăluit recent și împrejurările care au dus la o relație cu nimeni altul decât Cătălin Bordea. Zvonurile au fost confirmate de concurenta Asia Express.

Ce a dezvăluit Olga Barcari despre Cătălin Bordea

Olga Barcari a vorbit într-un interviu despre legătura dintre ea și Cătălin Bordea. Hairstilista a intrat prima dată în atenția presei când a apărut alături de comediant, după divoțul acestuia.

În ciuda relației de scurtă durată, cei doi au rămas buni prieteni. Tânăra consideră că au o relație specială și dacă s-ar fi întâlnit la momentul potrivit, lucrurile ar fi stat cu totul altfel.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât!

Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a declarat Olga.

Concurenta Asia Express a avut numai cuvinte de laudă pentru prezentatorul The Ticket. Mai mult decât atât, ea a făcut câteva trimiteri la diferența dintre Cătălin Bordea în fața camerelor de filmat, fie că este în postura de comediant, de prezentator sau actor, și Cătălin în viața reală.

Olga îl consideră o persoană foarte puternică și mult mai serioasă decât lasă impresia la prima vedere. Hairstilista îi apreciază enorm și caracterul și principiile de viață.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a mai adăugat ea.

Conform declarațiilor din interviul respectiv, presa a fost cea care a pus capăt relației dintre ei doi. Articolele de la diverse site-uri mondene au pus-o într-o lumină negativă, iar Cătălin Bordea, proaspăt divorțat, s-a ferit de astfel de apariții în presă.

„M-au afectat articolele apărute (...), pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin!

M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație (...), în care PR-ul întreba de unde e subiectul.

Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…” a precizat Olga Barcari.

Telespectatorii o pot urmări pe Olga Barcari la Asia Express, alături de Karmen Simionescu, la Antena 1, de la 20:30. În această seară, la a șasea etapă pe Drumul Eroilor, o echipă-surpriză le dă energie pozitivă celor rămași în cursă. Cătălin Bordea și Nelu Cortea ridică miza cursei spectaculoase.

Se pun la bătaie 10.000 de Euro. Regula este simplă: dacă Bordea și Cortea reușesc să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, vor încasa automat 2.500 de Euro.

Rămâne de văzut cât de greu se vor adapta Cătălin Bordea și Nelu Cortea în Asia, după ce în America de Sud limba nu a fost un impediment major, și în ce măsură celelalte echipe vor reuși să se alieze pentru a direcționa cei 10.000 de Euro către potul final.